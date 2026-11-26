Stavíme města ve městech. Éra budov, které jen pasivně držíte, skončila, říká obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti Crestylu
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- Smíšené čtvrti propojující kanceláře, obchody a byty drží hodnotu nemovitosti lépe než monofunkční administrativní komplexy.
Úsporný provoz dokáže firmám snížit servisní poplatky až o 15 procent a pro nadnárodní korporace je dnes podmínkou pro podpis nájemní smlouvy.
Nejdražší stavba není ta s nejvyššími náklady na výstavbu, ale taková, která během životního cyklu ztratí hodnotu, upozorňuje obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti Crestylu Lenka Preslová.
Živé čtvrti zvyšují hodnotu nemovitostí. „Komerční budovy nemohou po páté odpoledne osiřet. Nabídka služeb a provozní úspory dnes přímo určují tržní hodnotu i financovatelnost,“ říká obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti Crestylu Lenka Preslová.
V Crestylu nemovitosti nejen stavíte, ale následně si je dlouhodobě ponecháváte v portfoliu a spravujete. Je tento přístup vaší trvalou strategií, nebo reakcí na proměnu trhu?
Pro nás jde o dlouhodobou strategii. Na projekty se nedíváme pouze optikou výstavby a následného pronájmu nebo okamžitého prodeje, ale chápeme je jako investiční aktiva.
Obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti Crestylu Lenka Preslová. |
Lenka Preslová
Lenka Preslová v developerské a investiční skupině Crestyl odpovídá za komerční rozvoj, pronájmy a za celkovou strategii komerčního portfolia. Dlouhodobě se zaměřuje na aktivní asset management, strategický rozvoj smíšených projektů (mixed-use) a na implementaci ESG principů do nemovitostních aktiv. V oboru komerčních nemovitostí působí více než 20 let.
Znamená to, že se mění pohled celého trhu na to, jakou roli má developer po dokončení stavby?
Strategická správa nemovitostí se dostává do popředí na celém trhu. Definitivně skončila éra, kdy hodnotu projektů automaticky zvyšoval levný kapitál a komprese investičních výnosových měr. Dnes drahé bankovní financování přineslo zásadní změnu: developeři se musejí posunout od pasivního držení budov k jejich aktivnímu zhodnocování. V praxi se přitom stále pletou pojmy provozní správce a asset manažer. Zatímco ten první zajišťuje fungování a úklid „teď a tady“, práce toho druhého spočívá ve strategickém řízení a dlouhodobé práci s hodnotou aktiva v čase.
Jinými slovy říkáte, že dnes už nestačí jen vlastnit kvalitní nemovitost.
Ano, protože trh se po pandemii stal méně předvídatelný a nájemci jsou náročnější. Největší výzvou už není udržet objekt plně obsazený příští rok, ale zajistit, aby byl konkurenceschopný i za deset či dvacet let. Nejdražší stavba totiž není ta s nejvyššími náklady na realizaci, ale taková, jež během životního cyklu ztratí hodnotu. V rámci asset managementu musíme proto neustále sledovat potřeby firem, přizpůsobovat služby a modelovat tržní scénáře. Vývoj trhu neovlivníte, musíte se mu ale přizpůsobit a mít aktivum řízené tak, aby dokázalo tržní výkyvy bezpečně ustát.
Zásadní roli dnes hraje agenda ESG. Nakolik udržitelnost mění pravidla hry z pohledu investic?
ESG už zdaleka není jen o společenské odpovědnosti, ale i o investiční logice a ekonomice. Na komerční plochy se díváme optikou celého životního cyklu a kapitálových výdajů, takzvaných CapEx. Pokud dům dnes nesplňuje udržitelná kritéria, vyžádá si masivní investice v budoucnu. Vy však nepotřebujete aktivum, do něhož musíte neustále sypat peníze, ale projekt, který generuje stabilní výnos. Dům musí mít proto jasnou ekonomickou racionalitu: být energeticky efektivní, mít pod kontrolou provozní náklady a eliminovat regulatorní rizika. Pokud nemovitost morálně či energeticky zastarává, nemůžete ji ze dne na den přestavět.
Existují konkrétní data, která potvrzují vliv ESG na hodnotu a financování nemovitostí?
Ano, čísla to jednoznačně dokládají. Například podle loňské analýzy Frankfurtské školy financí a managementu, která zkoumala evropské bankovní úvěry v objemu přes 30 miliard eur, vychází u energeticky úsporných projektů v průměru o 5,35 procenta nižší úvěrová marže oproti té u běžných staveb. Stejně tak výzkumy společnosti CBRE potvrzují téměř pětiprocentní prémii na nájemném u certifikovaných kanceláří v kontinentální Evropě.
Banka ani nájemce vám ale nepřidají na hodnotě jen kvůli zelenému certifikátu. Co je pro ně skutečně zásadní?
Rozhodující je reálná energetická výkonnost, lokalita, kvalita nájemních vztahů a schopnost generovat stabilní cash flow. Banky se na ESG dívají velmi důsledně, protože samy musejí regulátorovi dokládat podíl udržitelných aktiv ve svém portfoliu. Udržitelný koncept tak přímo zvyšuje tržní hodnotu nemovitosti pro nájemce i investory.
Jak moc se liší požadavky jednotlivých nájemců při výběru kanceláří?
Zájem nájemců je z velké části tažený úsporou provozních nákladů. Pokud jsou poplatky u úsporného objektu o 10 až 15 procent nižší, je to pro firmy okamžitý argument, protože posuzují celkový balík výdajů na nájemné a servisní poplatky. Nadnárodní korporace mají navíc stanovené minimální environmentální certifikace BREEAM či LEED na úrovni Very Good či Excellent, bez nichž do nájmu prostor vstoupit nemohou.
Zaměřujete se na takzvané mixed-use projekty. Co je jejich hlavní myšlenkou a proč zrovna tento model?
Nestavíme monofunkční administrativní komplexy, ale smíšená území, kde se potkávají kanceláře, obchody, služby i bydlení. Aby chodili zaměstnanci do práce rádi, potřebují mít v bezprostředním okolí kvalitní zázemí a fungující městský život. Naše projekty proto chápeme jako malá města ve městě.
Některá administrativní centra čelí kritice, že se po páté odpoledne proměňují v území bez života. Jak tomu předcházíte?
Zapojením rezidenční složky jako například u pražských projektů DOCK nebo Hagibor. Bydlení do území vnáší přirozený život mimo pracovní dobu, obyvatelé bytů a zaměstnanci kanceláří se časově doplňují, což místním obchodům a restauracím zajišťuje celodenní i víkendovou klientelu.
Jak toho dosahujete?
Využíváme k tomu komunitní management. Propojujeme kancelářské uživatele s lokálními obchodníky a poskytujeme nájemcům benefity, od zvýhodněného stravování po odborné workshopy. V průzkumu mezi 300 zaměstnanci v našich projektech ukázaly výsledky výrazné navýšení ukazatele spokojenosti mezi účastníky komunitních aktivit. Lidé dnes od pracovního prostředí očekávají více než jen stůl, chtějí příležitosti k setkávání.
Kde dnes vidíte optimální poměr mezi rizikem a výnosem? Mění se pod tlakem drahých peněz struktura vašeho portfolia?
Naše portfolio je rozdělené mezi rezidenční a komerční částí zhruba půl na půl. U dokončených projektů sice převládají kanceláře, ale u nových záměrů, jako je brněnský Dornych nebo pražský Savarin, už cílíme na vyrovnaný poměr kanceláří, obchodu a služeb. Investičně se soustředíme na Prahu a Brno, kde držíme zásobu pozemků, zatímco rezidenční větev rozvíjíme i na polském trhu prostřednictvím sesterské společnosti Spravia.
Co je rozhodujícím faktorem, který v dlouhodobém horizontu odliší úspěšný projekt od průměrného?
Klíčové je zapojit asset manažery už ve fázi architektonického návrhu, aby se do stavby promítly reálné zkušenosti z provozu. Řízení nemovitostního portfolia je jako řízení zámořského parníku; neotočíte ho o 180 stupňů během několika vteřin. Cílem Crestylu je vytvářet místa, která mají dlouhodobou hodnotu pro investory, nájemce i pro lidi, kteří je využívají. Právě schopnost propojit ekonomickou výkonnost s kvalitou prostředí bude rozhodovat o úspěchu v příštích desetiletích.