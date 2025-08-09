10 nejluxusnějších vil ke koupi. Dejčmar nabízí secesi za čtvrt miliardy, prodávají i pražští lobbisté
Od historické secesní stavby na Vinohradech přes funkcionalistickou vilu v pražské Babě až po rozsáhlou novostavbu zasazenou přímo do golfového areálu v Hostivaři, vybavenou solárními panely a chytrými technologiemi, nabízí český trh s prémiovým rezidenčním bydlením nemovitosti, jejichž cena se pohybuje ve stovkách milionů korun. Tyto nemovitosti spojuje vysoká architektonická hodnota, důraz na naprosté soukromí, exkluzivní výhledy, špičkové technologické zázemí a dost často i známí majitelé. Lokalita zůstává klíčovým faktorem. Mezi nejžádanější patří prvorepubliková čtvrť v Praze, lesnatá údolí Vltavy i chráněné krajinné zóny ve středních Čechách. U některých nemovitostí cena dosahuje čtvrt miliardy korun, u jiných se raději nezveřejňuje.
1. Dejčmarova vila na Vinohradech
Stavba nabízí přes 760 m² užitné plochy rozložené do pěti podlaží |
Realitní kancelář Svoboda & Williams nabízí „créme de la créme“ mezi vinohradskými vilami, a to na pozemku o rozloze 1 538 m². Vila postavená v roce 1906 ve stylu florální a antropomorfní secese pro významného českého vědce prošla v roce 2019 precizní rekonstrukcí, která zachovala její původní kouzlo a zároveň ji proměnila v komfortní, plně bezbariérové bydlení. Stavba nabízí přes 760 m² užitné plochy rozložené do pěti podlaží, nechybí wellness s finskou i parní saunou, bazén, vířivka ani chytrý systém ovládání domácnosti. Půvabná zahrada s vyhřívanou pergolou, krbem a vlastní úpravnou vody dotváří soukromou oázu v klidné části Vinohrad. Její umístění na rozhraní Vinohrad a Vršovic, v sousedství sadů bratří Čapků, umožňuje unikátní výhledy. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem investor Václav Dejčmar. Cena dosahuje čtvrt miliardy korun.
2. Funkcionalistická vila v Babě
Stavbu navrh významný český architekt Pavel Janák na ostrohu nad vltavským údolím, který je součástí městké památkové zóny |
Moderní vila inspirovaná funkcionalismem je ve vilové kolonii Baba v Dejvicích, sídle pražské elity 30. let, k nepřehlédnutí. Klidná čtvrť s jedinečnou atmosférou prvorepublikové elegance láká náročné rezidenty hledající luxusní bydlení v architektonicky hodnotném prostředí. Stavbu navrhl významný český architekt Pavel Janák na ostrohu nad vltavským údolím, který je součástí městské památkové zóny. Tato poloha, podpořená proskleným interiérem a rozlehlými terasami, umožňuje krásné panoramatické výhledy na Prahu. Z ložnice i pracovny je vidět přímo na Pražský hrad. Vila disponuje i klimatizovaným vinným sklípkem a domácím fitness. Vila patří firmě Luboše Paška, byznysového parťáka Romana Janouška. Právě Paškovi patřilo slavné zlato, které v souvislosti s kauzou Nagyová detektivové zabavili. Známý je i z kauz kolem nemocnice IKEM, která firmě, již Pašek řídil, přidělila pochybnou zakázku. Vilu nabízí Svoboda & Williams, cena nemovitosti se neuvádí.
3. Trojská vila bývalého magnáta AAA Auto
Stavba je zasazena do malebného prostředí pražské Troje, v sousedství botanické zahrady, obklopená bujnou zelení, s výhledem na Stromovku a panorama Prahy |
Dům, který nedávno zlevnil z původních 400 milionů na pouhých 190 milionů, čeká na svého kupce již od roku 2017. Od té doby se stal trojským koněm již několika realitních kanceláří, aktuálně je v nabídce Luxentu. Vlastníkem vily je Anthony James Denny, někdejší majitel sítě autobazarů AAA Auto. Stavba je zasazena do malebného prostředí pražské Troji, v sousedství botanické zahrady, obklopená bujnou zelení, s výhledem na Stromovku a panorama Prahy. Celkem pět podlaží v sobě ukrývá domácí kino, posilovnu, vnitřní bazén s protiproudem, wellness se saunou, párou a vířivkou. Zda po osmi letech na trhu a štědré slevě více než 200 milionů tento honosný realitní ležák konečně najde svého kupce, zůstává otázkou.
4. Privátní resort v údolí Vltavy
Údolí Vltavy můžete pozorovat z terasy nebo i ze samostatné vyhlídky s posezením |
Moderní vila s malebným výhledem na údolí Vltavy v Davli, obklopená upraveným pozemkem a vlastními lesy, poskytuje naprostý klid a soukromí uprostřed přírody. Nuda zde ale nehrozí. Součástí pozemku o rozloze 83 722 je i tenisový kurt, relaxační část domu zahrnuje vnitřní bazén o délce 13 metrů, vířivku, saunu a fitness s vlastní koupenou i šatnou. Údolí Vltavy můžete pozorovat z terasy nebo i ze samostatné vyhlídky s posezením. Na rozlehlém pozemku se nachází i rekonstruovaná historická chata pro hosty původně postavená pro Jana Masaryka. Vilu prodává podnikatel a lobbista Vladimír Motlík, který stál například u zrodu golfového hřiště v pražské Zbraslavi a je také osobním přítelem exprezidenta Václava Klause. Vila je v prodeji u Sotheby’s International, cena není uvedena.
5. Organická vila u brněnské obory
Rezidenční komplex je zasazen do přírodní krajiny přímo u obory Holedná |
Nestandardní vila organických tvarů se světlým a vzdušným interiérem přirozeně propojeným s venkovní zahradou nabízí bydlení v zabezpečeném komplexu tří domů. Rezidence je zasazena do přírodní krajiny přímo u obory Holedná a zároveň na dosah brněnské metropole. Komplex se tyčí nad středem města a jeho okolí vyniká množstvím zeleně i turistickými stezkami vedoucími k mnoha přírodním památkám. Všechny tři úrovně domu jsou propojeny výtahem. Nechybí ani bazén s vyhřívanou vodou, odkud lze po schodišti vstoupit do zahrady, která je s interiérem opticky propojena šikmou prosklenou stěnou. Vlastníkem nemovitosti je architekt Karel Tuza, který dal obrysy Brněnskému univerzitnímu kampusu nebo budově Moravského zemského archivu. Aktuálně se podílí na projektu výstavby nové hokejové haly pro Kometu Brno. Vila je na prodej přes realitní kancelář Svoboda & Williams, cena není uvedena.
6. Zámeček v Dobřichovicích
Z oken i teras se otevírají výhledy do blízkého lesa |
Prvorepubliková vila situovaná v klidné, zelené části Dobřichovic dýchá až zámeckou atmosférou. Interiér okouzlí dřevěnými podlahami, vysokými stropy, původními řemeslnými detaily a kvalitními přírodními materiály. Na pozemku o rozloze přes 2 000 m² se nachází udržovaná zahrada, bazén se slanou vodou a sportoviště. Z oken i teras se otevírají výhledy do blízkého lesa. Dispozice vily s více podlažími a samostatnými vstupy vybízí k využití pro bydlení i práci. Nemovitost je na prodej u Engel & Völkers s cenovkou 70 milionů.
7. Nová vila v srdci Šáreckého údolí
Z hlavní obytné části s vysokými stropy a francouzskými okny vede vstup rovnou na terasu a navazující zahradu |
Nově dokončená vila přímo v srdci Šáreckého údolí je součástí uzavřeného pozemku o třech nemovitostech. Vila má dvě nadzemní podlaží a je koncipována v nadčasovém stylu, osloví především milovníky přírody, kteří si zároveň potrpí na pohodlí. Z hlavní obytné části s vysokými stropy a francouzskými okny vede vstup rovnou na terasu a navazující zahradu. Stavba vyniká moderními technologiemi, jako je klimatizace ve všech ložnicích, elektricky ovládané žaluzie, elektrická markýza u terasy, podlahové vytápění, LED podsvícené schodiště, zabezpečovací systém, retenční nádrž na dešťovou vodu s automatickou závlahou zahrady, tepelné čerpadlo a příprava pro fotovoltaiku. Vilu prodává Lexxus Norton za necelých 100 milionů.
8. Okázalá vila s altánem ve Zdiměřicích
Pozemek má téměř 3 000 m², součástí něj je vyhřívaný bazén, prostorný altán s venkovní kuchyní, jezírko s vodopádem a zahradní domek |
Za 100 milionů je ke koupi i tato okázalá třípatrová vila na Srealitách. Už vstupní hala napoví, že na interiéru se zde nešetřilo. Hlavní roli hraje mramor, je jím zcela obložena vyhřívaná podlaha, schodiště i sloupy. Punc luxusu dotváří křišťálové lustry, kované zábradlí s mosaznými doplňky a salon s krbem. Nechybí wellness s finskou saunou a fitness zde zabírá celé horní patro. Pozemek má téměř 3 000 m², součástí něj je vyhřívaný bazén, prostorný altán s venkovní kuchyní, jezírko s vodopádem a zahradní domek. V garáži je prostor až na 4 automobily. Vila se nachází ve Zdiměřicích, klidné části Prahy-západ s dobrou dostupností po celé Praze díky blízkému obchvatu.
9. Designová vila na greenu v Hostivaři
Rezidenční areál s omezeným vstupem pouze pro obyvatele zahrnuje sportovní plochy, dětské hřiště a kompletně vybudovanou infrastrukturu |
Vila navržená architektonickým studiem ADR se nachází přímo v areálu golfového hřiště a rezidenčního komplexu Golf Hostivař. Interiéry se rozprostírají na třech podlažích, zahrnují vnitřní bazén, spa, fitness, domácí kino, pracovnu se zasedací místností a garáž pro osm aut. Prostory spodní úrovně domu jsou spojeny venkovním atriem s terasou. První podlaží přechází v hlavní obytnou místnost s kuchyní, je propojené s venkovní terasou a vlastní outdoorovou kuchyní. Interiér vily obklopuje vzrostlá zahrada na pozemku o velikosti 2 490 m². Dalším vybavením vily jsou krby na plyn a dřevo, úsporné vytápění, fotovoltaika a solární panely na střeše, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, chlazené stropy a inteligentní systém ovládání celého domu. Rezidenční areál s omezeným vstupem pouze pro obyvatele zahrnuje sportovní plochy, dětské hřiště a kompletně vybudovanou infrastrukturu. Vilu prodává spolumajitel sítě autobazarů Auto ESA Tomáš Jinek. Je ke koupi u Sotheby’s International, cenu kancelář neuvádí.
10. Rezidence s kinem u Průhonického parku
Francouzská okna umožňují vstup na terasu, kterou lze v zimě uzavřít a využívat ji jako vyhřívanou zimní zahradu |
Další vila v Osnici sousedící s Průhonickým parkem, kterou prodává Sotheby’s International, se pyšní pozemkem o rozloze téměř 5 000 m². Interiér je vybavený vnitřním bazénem, fitness, spa a domácím kinem. Francouzská okna umožňují vstup na terasu, kterou lze v zimě uzavřít a využívat ji jako vyhřívanou zimní zahradu. Naopak v létě lze okna bazénu plně otevřít na terasu a dále do zahrady. Podzemní podlaží domu je využito jako zábavní část s domácím kinem, kulečníkovou místností a vinným sklepem. Vila je klimatizovaná a vybavená podlahovým vytápěním, jsou zde čtyři tepelná čerpadla, která snižují celkové náklady na spotřebu, a o bezpečnost se stará centrální zabezpečovací systém. Prodává ji ruský podnikatel Jurij Andrejev. Cena nemovitosti není uvedena.