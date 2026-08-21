Dvě emise za pár měsíců. Trinity Bank vysvětluje, proč potřebuje další miliardy
- Trinity Bank letos získala ze dvou emisí akcií téměř 2,8 miliardy korun.
- Lapčíkova skupina po druhé emisi drží zhruba 56 procent hlasovacích práv.
- Z 40 miliard korun úvěrů banky připadá 35 miliard na nemovitosti, říká v rozhovoru finanční ředitel Ondřej Korecký.
Trinity Bank letos ve dvou rychle po sobě jdoucích emisích akcií získala téměř 2,8 miliardy korun nového kapitálu. Zatímco jarní úpis jí přinesl přibližně 1,18 miliardy, další emise za téměř 1,6 miliardy korun byla rovněž během zhruba měsíce vyprodána. Banka tvrdí, že kapitál potřebuje zejména kvůli rychlejšímu než plánovanému růstu úvěrů a dalších aktiv.
Emise současně dál posílily postavení zakladatele Radomíra Lapčíka a jím ovládaných společností, které nyní podle banky kontrolují zhruba 56 procent hlasovacích práv. Trinity Bank zároveň výrazně sází na realitní financování – z přibližně 40 miliard korun úvěrů připadá 35 miliard na nemovitostní projekty. O důvodech dalšího navyšování kapitálu, dividendové politice, specificích neveřejně obchodovaných akcií i dalším růstu banky mluví finanční ředitel a místopředseda představenstva Ondřej Korecký.
Na jaře jste získali emisí akcií 1,18 miliardy korun a následně dalších téměř 1,6 miliardy. Proč jste během několika měsíců potřebovali skoro 2,8 miliardy korun nového kapitálu a na co jej využijete?
V první polovině roku se nám podařilo výrazně přeplnit obchodní plány v oblasti nemovitostních úvěrů. Roste i náš spotřebitelský úvěr Lepší půjčka. Výhled do konce roku počítá s více než dvojnásobným nárůstem úvěrového portfolia oproti finančnímu plánu.
Jako každá banka potřebujeme pro růst kapitál. Jarní emise 1,2 miliardy korun pokryla standardní finanční plán růstu úvěrových obchodů. S ohledem na obchodní výsledky, odhad dalšího růstu a zájem akcionářů jsme přidali novou emisi za 1,6 miliardy korun. I ta byla během jednoho měsíce vyprodána.
Banka má ve vysoce likvidních aktivech více než 65 miliard korun. Emise tedy není primárně o získání peněz, ale o navýšení kapitálu, od kterého se odvíjí možný růst aktiv, tedy úvěrů a investic. Kapitál využijeme k růstu úvěrových aktiv, investic a také na vlastní rozvoj,,například software vznikající v rámci digitalizace a rozvoje denního bankovnictví.
Jaký byl o druhou emisi zájem a jak se po jejím dokončení změnila vlastnická struktura banky?
Jarní emise byla plně upsána přibližně během jednoho měsíce a obdobně úspěšná byla i druhá emise. Poptávku jsme evidovali také mezi klienty banky a dalšími zájemci, kteří dosud našimi akcionáři nebyli. Na ně však připadlo jen přibližně deset procent dostupných akcií.
Vlastnická struktura se významně nemění. Radomír Lapčík a jím ovládané společnosti zůstávají majoritním vlastníkem. Jejich podíl na hlasovacích právech banky po druhé emisi činí přibližně 56 procent.
Jedna akcie stála 1390 korun, tedy stejně jako při jarní emisi. Jak jste emisní kurz stanovili?
Výši emisního kurzu schvaluje valná hromada banky. Primárně vychází z aktuálního podílu vlastního kapitálu na počet akcií banky, částečně se zohledňuje také budoucí potenciál.
Trinity Bank vyplácí významnou část zisku akcionářům a zároveň od nich získává nový kapitál. Proč neponechat větší část zisku přímo v bance a jakou dividendovou politiku chcete držet dál?
Trinity Bank vždy byla a bude dividendovou akcií. Chceme i nadále našim akcionářům přinášet zhodnocení ve formě dividend.
Navyšování kapitálu prostřednictvím emisí nám umožňuje vyšší růst, než by umožnilo zadržování zisku. Tím pádem roste jak hodnota společnosti, tak absolutní částka zisku i ziskovost na akcii.
Výplatou dividendy zároveň dáváme akcionářům možnost příjem využít, nebo jej reinvestovat v rámci dalších emisí nových akcií. Této možnosti využívá vysoké procento našich stávajících akcionářů.
Akcie Trinity Bank nejsou obchodovány na burze. Jak může investor svou investici ukončit? Je zpětný odkup garantovaný?
Poskytujeme součinnost, pokud se akcionáři rozhodnou investici ukončit. Využíváme interní mechanismus párování nabídky a poptávky. Pokud některý z akcionářů projeví zájem své akcie prodat, banka může podle aktuálních podmínek je buď přímo odkoupit, nebo pomůže nalézt jiného zájemce.
Dosud se podařilo všechny požadavky akcionářů na prodej či odkup vypořádat. Podmínky případného odkupu bankou se vždy řídí aktuálním rozhodnutím valné hromady a příslušnými právními a regulatorními pravidly. Aktuálně schválená odkupní cena činí 1390 korun za akcii.
Zpětný odkup není právním nárokem akcionáře ani předem garantovanou možností.
Objem vkladů přesahuje 146 miliard korun, zatímco úvěry činí zhruba 36 miliard. Kam banka umisťuje zbývající prostředky?
Velká část zbývajících prostředků banky je investována ve vysoce likvidních aktivech, například v českých státních dluhopisech. Volnou likviditu pak banka drží v České národní bance prostřednictvím repo operací.
Pro letošní rok očekáváte zisk 850 milionů korun před zdaněním. Z čeho má jeho růst vycházet a jak jej mohou ovlivnit úrokové sazby?
Díky výraznému přeplňování obchodního plánu předpokládáme, že letošní očekávaný zisk překonáme. Největším přispěvatelem jsou výnosy z poskytování úvěrů v segmentu developerských a investičních projektů. Postupně roste i oblast spotřebitelských úvěrů.
Podle ekonomických predikcí a očekávání trhu v krátkém období nepředpokládáme pokles úrokových sazeb, spíše naopak. V případě poklesu má banka podstatnou část svých aktiv i pasiv navázanou na plovoucí sazby a jsme připraveni reagovat na oba scénáře vývoje.
Jak velkou část úvěrového portfolia dnes tvoří nemovitosti a jaká rizika v tomto segmentu vidíte?
V portfoliu nyní máme 35 miliard korun nemovitostních úvěrů – v rezidenčním developmentu, komerčních pronájmových projektech od kanceláří přes hotely, retailové a logistické parky až po financování pozemků pro budoucí development.
LTV se v průměru pohybuje mezi 50 až 60 procenty u dlouhodobých úvěrů a kolem 70 procent u prodejních rezidenčních developmentů.
Hlavní potenciální rizika nemovitostního trhu, a tedy i naší expozice vůči němu, vidíme v obecném makroekonomickém vývoji, tedy ve vývoji úrokových sazeb a ekonomiky.
Kdy nabídnete klientům plnohodnotné digitální bankovnictví a co bude obsahovat?
V tuto chvíli dokončujeme přípravy a testování nového digitálního bankovnictví Trinity Banking. Jeho součástí bude nové internetové bankovnictví, mobilní aplikace a platební karta Visa Gold zdarma.
Trinity Banking budeme klientům zpřístupňovat postupně v průběhu podzimu. Společně s ním chystáme například termínované vklady, věrnostní program a další nové produkty a funkcionality, které budeme postupně uvádět v následujících měsících.
Pracujeme také na okamžitých platbách, jejichž spuštění pro klienty plánujeme v příštím roce.