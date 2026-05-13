Lapčík dál zvyšuje kontrolu nad Trinity Bank, získal většinu z nových akcií ústavu
- Trinity Bank navýšila kapitál o 1,18 miliardy korun novou emisí akcií.
- Největší část získal Radomír Lapčík, jehož podíl na hlasovacích právech vzrostl zhruba na 52 procent.
- Banka emisi spojila s dalším růstem a zájmem investorů o vysoký dividendový výnos.
Zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík dál posiluje svou pozici v bance. Jak upozornily Seznam Zprávy, finanční ústav vydal nové akcie za 1,18 miliardy korun a největší část z nich získal právě Lapčík. Jeho podíl na hlasovacích právech se tak dostal zhruba na 52 procent.
Banka spustila emisi v březnu. Nabídla 850 tisíc akcií po 1390 korunách za kus. Podle předsedy představenstva Dušana Bendy se akcie prodaly během měsíce. Zájem investorů si vedení banky spojuje mimo jiné s dividendovým výnosem přes 11 procent.
Nové akcie se nejprve nabízely stávajícím akcionářům podle jejich dosavadních podílů. Teprve případný neupsaný zbytek měl zamířit k širšímu okruhu klientů. Trinity má dnes více než tisíc akcionářů, Lapčík ale svůj vliv v bance postupně navyšuje i přes propojené firmy Trinity Banking Group, SAB Finance a SAB Financial Investments.
Trinity Bank za loňský rok vykázala čistý zisk 858 milionů korun. Z něj má ve vlastním kapitálu zůstat jen zhruba 50 milionů, zbytek chce banka rozdělit mezi akcionáře. Dividenda má být vyplacena do konce května 2026.
Samotná banka se v posledních letech výrazně zvětšila. Na konci roku 2025 měla bilanční sumu 162,8 miliardy korun, meziročně o 39 procent více. Objem vkladů dosáhl 111,46 miliardy korun, úvěry činily 33,7 miliardy korun a počet klientů překročil 226 tisíc. Pro letošní rok banka plánuje zisk 850 milionů korun.