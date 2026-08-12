Aktualizováno: Obří nákup Trinity Bank jde do finále. Za kanceláře v Karlíně má dát přes sedm miliard
- Trinity Bank kupuje pět kancelářských budov v pražském Karlíně od rakouské CA Immo.
- Hodnota transakce se podle dřívějších informací pohybuje kolem 7,3 miliardy korun.
- Miliardový realitní obchod nyní ve zjednodušeném řízení posuzuje antimonopolní úřad.
Česká banka Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka kupuje od rakouské CA Immo pět kancelářských budov v Praze pod hlavičkou Riverside Karlín. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu.
Výši transakce úřad neuvádí. Zpravodajský server Newstream.cz, který na obchod loni koncem listopadu upozornil, ale tehdy uvedl, že podle jeho informací je cena zhruba 300 milionů eur, tedy asi 7,3 miliardy korun. Jde tedy o jeden z největších realitních obchodů posledních let. Investorem serveru Newstream.cz je spolumajitel Trinity Bank Lapčík.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor v Praze,“ uvedl k prodeji Riverside Karlín antimonopolní úřad. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Trinity přebírá firmy spojené s celým areálem Riverside Karlín
Trinity Bank podle oznámení kupuje sedm společností se shodnou adresou a stejným majitelem, konkrétně jde o RCP Alfa, RCP Amazon, RCP Beta, RCP Delta, RCP Gama, RCP ISC a CA Immo Real Estate Management Czech Republic. Všechny tyto firmy jsou propojené s areálem Riverside Karlín, dříve River City Prague, jejich koncovým majitelem je podle dokumentů v obchodním rejstříku rakouská CA Immo.
Projekt Riverside Karlín tvoří budovy Mississippi House, Amazon Court, Nový Danube House, Nile House a Missouri Park. Stavba komplexu začala v roce 2003
Transakce je jedním z největších realitních obchodů posledních let. Patří mezi ně například i loňský prodej pražského obchodního centra Palladium či hotelu Hilton Prague a letošní prodej pražského hotelu Vienna House a administrativního komplexu Port 7 v pražských Holešovicích.
Trinity Bank, která patří mezi menší české bankovní domy, stoupl loni zisk před zdaněním o osm procent na 758 milionů korun. Počet klientů banky přesáhl 226.000.
Trinity Bank byla dříve záložnou Moravský Peněžní Ústav. Společnost byla založena v roce 1996 ve Zlíně a patřila mezi největší spořitelní družstva v ČR. Bankovní licenci společnost dostala od České národní banky v polovině prosince 2018, následně se přejmenovala na Trinity Bank. Akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje zhruba 9000 drobných českých akcionářů. Zakladatelem je podnikatel Radomír Lapčík.