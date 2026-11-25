Hypotéky bez dalšího utahování šroubů. ČNB ponechala limity beze změny, trh tlumí drahé úvěry
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- Bankovní rada České národní banky ponechala pravidla pro poskytování hypoték beze změny.
Podle člena bankovní rady Jakuba Seidlera zůstávají banky i domácnosti obezřetné, přičemž průměrný čistý měsíční příjem žadatelů o hypotéku ve třetím čtvrtletí činil zhruba 100 tisíc korun.
Hypotéky jsou ale pro velkou část populace nadále těžko dostupné a domácnost s mediánovým příjmem bezpečně dosáhne na financování vlastního bytu už jen ve třech českých krajích.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve středu ponechala pravidla pro poskytování hypoték beze změny. Nadále bude pouze omezení výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) na úrovni 80 procent. Výjimka platí pro žadatele do 36 let, kde je limit 90 procent. V platnosti také zůstává doporučení, aby banky postupovaly přísněji u žádostí o hypotéky na investiční nemovitosti.
Další omezení vztahující se k celkovému zadlužení žadatelů o hypotéku banky stejně jako dosud nebudou muset povinně uplatňovat. Vztahuje se to na limit celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) a na výši splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od vyžadování těchto limitů upustila ČNB už v minulosti.
ČNB vnímá současné nastavení pravidel jako dostatečné, řekl novinářům člen bankovní rady Jakub Seidler. „Banky i domácnosti zůstávají při sjednávání hypotečních úvěrů obezřetné,“ řekl. Silnější růst hypoték v prvním pololetí podle Seidlera souvisel s předzásobením, když si část lidí sjednala hypotéku na investiční nemovitost před zpřísněním pravidel a část lidí urychlila sjednání úvěru kvůli očekávanému zvýšení hypotečních úrokových sazeb.
Nedostupné hypotéky
Nadále podle Seidlera platí, že hypotéky jsou pro velkou část domácností obtížně dostupné. Průměrný čistý měsíční příjem domácností, které si ve třetím čtvrtletí sjednaly hypotéku, byl zhruba 100.000 korun, tedy podobně jako v předchozích čtvrtletích.
„Domácnost s mediánovými příjmy dokáže bezpečně financovat nákup bytu hypotečním úvěrem pouze ve třech krajích,“ upozornil Seidler. Jsou to Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Naopak nejméně dostupné je bydlení v Praze a v Brně, kde by na bezpečné financování koupě bytu prostřednictvím hypotéky dosáhly pouze domácnosti, které patří k pětině s nejvyššími příjmy.
Seidler také upozornil na to, že zavedení zpřísněných pravidel pro poskytování investičních hypoték vedlo ke snížení rizik spojených s jejich poskytováním. Neprojevilo se to ale na struktuře poskytovaných hypoték, když úvěry na pořízení nemovitostí určených k pronajímání nadále tvoří zhruba osm procent všech hypoték.
„Rozhodnutí ponechat pravidla pro hypotéky je přirozené v období vyšších úrokových sazeb, které zvolňují poptávku po úvěrech,“ řekl ČTK hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Ani pro místopředsedu představenstva Gepard Finance Davida Eima rozhodnutí není překvapením. „Je sice pravdou, že bankovní rada pokládá rizika na hypotečním a nemovitostním trhu za zvýšená, zároveň však konstatuje postupné zmenšování těchto rizik, což ji přivedlo k rozhodnutí ponechat současný 'status quo',“ dodal.
Budoucí směr bude záviset hlavně na vývoji cen nemovitostí, objemu a kvalitě nových úvěrů a platební schopnosti domácností, upozornila hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. „Banky si nastavují své limity samy a zatím nedochází k přetěžování domácností, proto ani ČNB nemusela přitvrdit,“ podotkla.