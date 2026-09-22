Zatímco centrální banky zpřísňují politiku, bitcoin láme rekordy
- Fed a Japonsko zvýšily úrokové sazby, ale bitcoin i zlato navzdory tomu prudce zdražují.
- Colt CZ ve druhém čtvrtletí drtivě překonal odhady a zvýšil výhled na celý rok.
- Výnosy českých dluhopisů se vyšplhaly na úroveň známou z finanční krize a inflačního šoku.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Astronomický podzim už klepe na dveře a s ním i sychravé počasí a pochmurná nálada. Ta se prodírá i na finanční trhy, které stále sužují vysoké ceny ropy, výnosy státních dluhopisů a přetrvávající geopolitická nejistota. Přesto se však najdou aktiva, která si konec léta užívají a do konce roku vykračují pravou nohou. O která aktiva se jedná? V dnešním vydání se mimo to dozvíte i, jak rozhodly autority světových centrálních bank o dalším směřování měnověpolitického nastavení, a zároveň jaká kurzotvorná událost by mohla v tomto týdnu rozhýbat trhy.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Co bude předmětem jednání Washingtonu s Pekingem?
- Jak se dařilo Coltu v první polovině roku?
- Kde se v minulém týdnu zdražily peníze?
Stručně 📻
AI, celní válka, nebo Tchaj-wan
Čínský prezident Si Ťin-pching se ve dnech 23. až 25. září vydá na státní návštěvu Spojených států, kde se setká s prezidentem Donaldem Trumpem. Půjde o jeho první cestu do USA od roku 2023, přičemž klíčovým bodem agendy je vypršení ročního příměří v obchodní válce mezi oběma velmocemi. Obě strany podle dostupných informací jednají o prodloužení tohoto příměří a o vzájemném snížení cel, které by se na americké straně mělo týkat energetických a zemědělských produktů a na čínské straně součástek pro zpracovatelský průmysl. Očekává se, že slavnostní státní večeře se zúčastní i přední technologičtí lídři, jako jsou Tim Cook ze společnosti Apple a Sam Altman z OpenAI. Kromě obchodu a technologií budou lídři probírat i geopolitická témata, mezi něž patří postoj k Íránu, jehož je Čína největším ropným klientem, toky vzácných zemin a status Tchaj-wanu.
Zpátky na vlně
Bitcoin po prudkém oživení prolomil hranici 86 tisíc dolarů, což představuje jeho maximum od konce letošního ledna. Během pondělní seance si největší kryptoměna připsala více než šest procent a vystoupala až na úroveň 86 354 dolarů. Spolu s bitcoinem posilovala také další digitální aktiva v čele s ethereem, které vzrostlo o více než 4,8 procenta na 2 769,5 dolaru, a zisky zaznamenaly i tokeny jako XRP či Solana. Celková tržní kapitalizace kryptoměn se díky tomu vyšplhala na 2,9 bilionu dolarů. Náladu na trzích dle agentury Bloomberg zlepšily klesající ceny ropy, optimismus před summitem amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského lídra Si Ťin-pchinga a také čtvrteční souhlas americké Komise pro cenné papíry se zahájením obchodování s digitálními verzemi cenných papírů. Překážkou pro udržení dlouhodobějšího momenta nadále zůstávají makroekonomické protivětry v podobě ropy nad 100 dolary za barel, vysokých výnosů amerických státních dluhopisů a silné konkurence akcií navázaných na umělou inteligenci, které odsávají spekulativní kapitál.
Rekordní pololetí a silný výhled
Zbrojařská skupina Colt CZ Group zaznamenala v prvním pololetí roku 2026 mimořádně silné hospodářské výsledky, když její čistý zisk meziročně stoupl o 72,7 procenta na 1,6 miliardy korun. Celkové výnosy společnosti dosáhly 15,9 miliardy korun, což představuje nárůst o 44,2 procenta, a upravený provozní zisk EBITDA vyskočil o 95,1 procenta na více než 4,6 miliardy korun. Za těmito čísly, která podle analytiků zejména ve druhém čtvrtletí citelně překonala tržní odhady, stojí především silný růst dodávek pro armádní a bezpečnostní složky a úspěšná konsolidace nového segmentu energetických materiálů. Výrazné zlepšení provozních marží zaznamenal i stěžejní segment palných zbraní, kterému pomohla příznivá struktura prodejů a nové kontrakty v Evropě, Kanadě i Asii. Díky vysoké míře pokrytí očekávaných tržeb již potvrzenými zakázkami vedení podniku následně vylepšilo svůj celoroční výhled a nově tak společnost v letošním roce očekává celkové výnosy v rozmezí 31 až 33 miliard korun a upravenou EBITDA na zvýšené úrovni 8,0 až 8,5 miliardy korun.
Téma týdne 🗞️
V minulém týdnu zasedaly klíčové světové centrální banky a reagovaly na souběh perzistentních inflačních tlaků, rostoucích cen energetických komodit a odolné hospodářské aktivity. Zatímco americký Fed a Bank of Japan přistoupily k přímému zvýšení základních úrokových sazeb, Bank of England a Česká národní banka ponechaly sazby beze změny, avšak s výrazně jestřábím doprovodným komentářem signalizujícím možnost brzkého zpřísnění.
Americký Fed zvýšil na svém středečním zasedání základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Šlo o jednomyslné rozhodnutí výboru FOMC, které poskytlo silný institucionální mandát předsedovi Kevinu Warshovi. Zvýšení sazeb bylo podpořeno odolností amerického trhu práce i přetrvávajícími jádrovými cenovými tlaky. Zásadní sdělení však přinesla nová makroekonomická prognóza a takzvaný „dot plot“, který zobrazuje individuální projekce členů FOMC ohledně budoucího vývoje klíčové úrokové sazby. Medián výhledu členů výboru počítá s ještě jedním zvýšením sazeb do konce roku 2026 a nepředpokládá žádné snižování v průběhu roku 2027. Prognóza navíc odhaduje, že inflace v USA se k dvouprocentnímu cíli nevrátí dříve než v roce 2029. „Nejde pouze o to, že pokles inflace trvá déle.
Změnila se samotná struktura ekonomiky. Geopolitická fragmentace, energetická bezpečnost, větší role fiskální politiky, zdvojování dodavatelských řetězců a kapitálová náročnost investičního cyklu spojeného s umělou inteligencí – to vše ukazuje na svět, v němž inflace pravděpodobně zůstane trvalejší,“ doplňuje analytik Salman Ahmed z Fidelity International.
Neméně přelomový výsledek nabídlo zasedání Bank of Japan, na kterém japonská měnová autorita zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 1,25 procenta, což představuje nejvyšší úroveň za posledních 31 let. Hlasování skončilo poměrem sedm ku dvěma, když dva členové bankovní rady, konkrétně Toichiro Asada a Ayano Sato, preferovali vyčkávací strategii. Guvernér Kazuo Ueda na tiskové konferenci konstatoval, že centrální banka vstoupila do nové fáze, kdy se podle něj již nesoustředí na stimulaci cenového růstu, ale naopak na prevenci před přestřelením inflace nad dvouprocentní cíl, které by mohlo poškodit domácí ekonomiku. Ueda nevyloučil možnost dalších navazujících kroků či zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, přičemž zdůraznil snahu působit preventivně, aby se předešlo budoucím prudkým tržním výkyvům. Proinflační rizika v Japonsku navíc dále přiživují vysoké dovozní ceny energií a dlouhodobě oslabený jen.
Bank of England potvrdila základní sazbu na úrovni 3,75 procenta, což odpovídalo většinovému očekávání trhu. Hlasování měnového výboru však zůstalo rozdělené – šest členů podpořilo stabilitu, zatímco tři zástupci požadovali zvýšení o čtvrt procentního bodu. Britská meziroční inflace v srpnu vystoupala na 3,1 procenta, tažena především meziročním nárůstem cen pohonných hmot, které zdražily o 23 procent. Vzhledem k tomu, že Spojené království čelí vysokým nákladům na státní dluh a citelné expozici vůči dováženým komoditám, finanční trhy očekávají zvýšení britských sazeb na listopadovém zasedání.
Česká národní banka rovněž ponechala dvoutýdenní repo sazbu na úrovni 3,75 procenta, a to jednomyslným rozhodnutím všech sedmi členů bankovní rady. Guvernér Aleš Michl uvedl, že předchozí červnové zvýšení sazeb zatím stačilo ke zpřísnění finančních podmínek, současně ale varoval před proinflačními riziky plynoucími z rychlého růstu mezd, napětí na trhu práce a zdražujících komodit. Ačkoli byla srpnová inflace v Česku 1,9 procenta, ČNB očekává na přelomu roku dočasné zrychlení růstu cen ke třem procentům. Na dalším měnovém jednání tak bude bankovní rada podle Michla volit výhradně mezi stabilitou a dalším zvýšením úrokových sazeb.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Výnosy českých státních dluhopisů prudce rostou a vracejí se na úrovně známé z finanční krize roku 2009 i inflačního šoku roku 2022. Desetiletý vládní dluhopis se vyšplhal k 5,4 procenta, k čemuž vedle dražších energií a globálního vývoje přispívá i masivní tuzemský rozpočtový schodek. Stát si tak půjčuje výrazně dráže než sousední země, což zvyšuje náklady na obsluhu dluhu o desítky miliard korun ročně. Jak se tento vývoj promítne do sazeb u hypoték, úvěrů pro firmy a co znamená pro držitele Dluhopisu republiky? K přečtení v novém článku Jaroslava Bukovského na webu e15.
Drahé kovy v uplynulých dnech prošly náročným zátěžovým testem, ze kterého navzdory všem historickým pravidlům vyšly jako vítězové. Americký Fed přistoupil k prvnímu zvýšení úrokových sazeb po více než třech letech, výnosy amerických dvouletých státních dluhopisů zažily jeden z nejprudších skoků za poslední dekády a dolarový index posílil. Přestože v takto nepříznivém prostředí zlato i stříbro obvykle prudce ztrácejí, tentokrát dokázaly zpevnit a prolomit klíčové technické úrovně. Co stojí za neobvyklou odolností obou kovů a jaké cenové úrovně budou pro další vývoj na trhu rozhodující? K dočtení na FOREX.com.
Graf týdne 📊
Bitcoin z technického hlediska překonal své předchozí maximum z letošního května, což potvrzuje změnu trendu, který začal v loňském říjnu po dosažení historických maxim, trval bezmála rok a cena Bitcoinu během něho odepsala přes 54 procent. Pokud budou býci schopni momentum udržet, jednalo by se o začátek dalšího bull runu, během kterého by dle historických vzorců mohla cena dosáhnout přinejmenším nového cenového maxima.
Osobnost týdne 👑
Edward „Ed“ Oakley Thorp (*1932) je americký profesor matematiky, manažer hedgeových fondů a hráč blackjacku. Univerzitní vzdělání získal na University of California v Los Angeles (UCLA), kde v roce 1953 dokončil bakalářské a v roce 1955 magisterské studium fyziky. Následně se zaměřil na matematiku, v níž na téže univerzitě v roce 1958 obhájil doktorát. Po absolutoriu působil v akademické sféře jako odborný asistent matematiky na Massachusetts Institute of Technology (MIT) a později vyučoval na univerzitách v Novém Mexiku a na University of California v Irvine. V akademickém prostředí se zabýval především teorií pravděpodobnosti a teorií her, což v roce 1962 vedlo k vydání jeho knihy Beat the Dealer, v níž popsal matematický systém počítání karet v blackjacku.
K přechodu z akademické půdy do světa financí došlo v průběhu šedesátých let, kdy Thorp dospěl k závěru, že principy pravděpodobnosti a statistiky lze uplatnit i na kapitálových trzích, konkrétně při oceňování warrantů a opcí. V roce 1967 vydal společně s ekonomem Sheenem Kassoufem knihu Beat the Market, kde představil matematický model pro zajištění pozic a arbitráž mezi akciemi a odvozenými nástroji. Tento model obsahoval vzorec pro ocenění opcí, který o několik let předcházel pozdějšímu Black-Scholesovu modelu. Teoretické poznatky vedly Thorpa k praktickému zapojení do správy kapitálu a založení vlastního investičního podniku.
V roce 1969 založil spolu s Jayem Reganem společnost Princeton Newport Partners (PNP), která se stala jedním z prvních kvantitativních a „market-neutral“ hedgeových fondů v historii. Fond využíval statistickou arbitráž a počítačové algoritmy k vyhledávání drobných cenových anomálií na trhu, přičemž eliminoval směrové riziko širšího akciového trhu. V letech 1969 až 1988 dosahoval fond průměrného čistého ročního zhodnocení přes 15 procent s minimální volatilitou. Na začátku 90. let rovněž analyzoval investiční výsledky Bernarda Madoffa pro jednoho ze svých institucionálních klientů a na základě matematických nesrovnalostí v hlášených obchodech dospěl k závěru, že prezentované výnosy jsou fiktivní, před čímž investory varoval.
Mimo svět finančních trhů se Ed Thorp věnuje podpoře vzdělávacích institucí a filantropii. Spolu se svou manželkou Vivian věnoval finanční dary University of California v Irvine, kde podpořil katedry matematiky a fyziky i výzkumné programy v lékařství. Dlouhodobě se zajímá o životosprávu, vytrvalostní běh a problematiku dlouhověkosti. V roce 2017 vydal autobiografii A Man for All Markets, v níž shrnul uplatnění matematických konceptů v praxi. V současnosti žije v Kalifornii, věnuje se četbě a příležitostně přednáší o řízení rizik a pravděpodobnostním uvažování.
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst. Děkuju a přeji hezký den! Martin Češka