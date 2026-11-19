Kritizovaný Máj vydělává. Za rok přilákal osm milionů lidí a kontroverze mu pomáhají, říká Mráček z Atrisu
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- Obchodním domem Máj prošlo za minulý rok osm milionů návštěvníků.
- Zábava a sezonní aktivity hrají v moderním retailu podle obchodního ředitele investičního fondu Atris Václava Mráčka klíčovou roli, další novinkou v Máji bude veřejné kluziště na nevyužité terase.
- V rozhovoru pro pořad FLOW mluví obchodní ředitel Atrisu, pod který Máj spadá, také o nákupu pozemků v pražských Letňanech i o přísném dohledu České národní banky.
Rekonstrukce obchodního domu Máj stála víc než čtyři miliardy korun, nyní budovou na rohu Národní a Spálené ulice projde v průměru kolem 22 tisíc lidí denně. Za minulý rok jich bylo celkem osm milionů. Na nájemném Máj vybral přes 390 milionů korun a tím podle obchodního ředitele Atrisu Václava Mráčka překonal původní plány investičního fondu.
Poslechněte si nejnovější epizodu FLOW i ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube.
Fronty od čtyř ráno
Podle Mráčka lidé už do center nechodí primárně nakupovat, ale vyhledávají zážitky a gastronomii. To dle jeho slov dokládá i obrovský zájem o gastroprovozy v čele s prvním tuzemským řetězcem Five Guys, kde lidé při otevření stáli fronty už od čtyř hodin ráno.
Celé pojetí rekonstrukce Máje, stejně jako herní patra Levels, však vyvolávají ve společnosti i kontroverze. „Všechno, co je nové, vyvolává u konzervativnější části společnosti kritiku. Doba ale jde dopředu, a pokud chce být firma úspěšná, musí dělat věci jinak než ostatní. Vždycky říkám, že to, o čem se mluví, žije a přitahuje další zákazníky,“ říká Mráček v pořadu FLOW.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Proč fond vedle komerčních nemovitostí začal kupovat rozvojové pozemky v Praze
🟠 Co pro jeho plány znamená nový Metropolitní plán, který v září nahradil ten z roku 1999
🟠 Jaký projekt se po dvaceti letech rozjíždí na 200 tisících metrech v centru Plzně
🟠 Podle jakých ukazatelů se podle něj má vybírat nemovitostní fond a proč je klíčové zadlužení
🟠 Jak jsou nastavené kontroly u nákupů od sesterského developera a kdo může transakci zastavit
🟠 Proč je investiční společnost ve ztrátě a kdy se podle plánu chce dostat do černých čísel
🟠 Co se na Máji osvědčilo, co se zavřelo a co má vzniknout na nevyužité terase
🟠 Proč podle něj kontroverze kolem Máje domu nakonec pomohla
Trend propojování obchodu, zábavy a sezónních aktivit bude v Máji pokračovat i nadále. Další připravovanou novinkou je veřejné kluziště, které vznikne na dosud nevyužité terase v pátém patře. V době natáčení rozhovoru ještě nebylo jasné, zda k realizaci plánu dojde. Nyní zástupci Máje informaci potvrdili a oznámili další podrobnosti. Nové zážitkové kluziště Levels Prague vzniká v pátém patře obchodního domu a nabídne prostor až pro padesát bruslařů současně. Provoz kluziště doplní i tematické víkendy či setkání s oblíbenými postavami. První bruslaři by měli na led vyjet už 27. listopadu.
Václav Mráček
Václav Mráček je obchodní ředitel ATRIS investiční společnosti, která spravuje nemovitostní otevřený podílový fond Realita. Fond patří k nejstarším nemovitostním fondům v Česku, jeho největším aktivem je pražský obchodní dům Máj a jeho akcionáři zároveň vlastní developerskou společnost Amadeus Real Estate.
Výnos přes šest procent a expanze na Slovensko
Máj je sice nejviditelnější nemovitostí fondu Realita, který spravuje investiční společnost Atris, celkové portfolio se ale dál rozrůstá. Vedení společnosti koupilo letos i rozvojové pozemky v pražských Letňanech. Dalším cílem do budoucna je účast na plánované výstavbě nové městské čtvrti v centru Plzně, kde by se mělo začít podle Mráčka stavět začátkem roku 2028.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Jaký byl rok 2026 pro Atris
(03:32) Proč fond kupuje pozemky a co chystá v Plzni
(07:49) Podle čeho vybírat nemovitostní fond
(11:37) Obchody se sesterským developerem a kontrolní mechanismy
(14:17) Proč je investiční společnost ve ztrátě
(16:15) Máj: osm milionů lidí a 390 milionů na nájmu
(20:08) Levels, zrušené dětské patro a kluziště na terase
(25:45) Kritika Máje a plány na rok 2027