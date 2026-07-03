Vytloukání filmu filmem. Kryštof Mucha o tom, jaké to bylo s Jiřím Bartoškou a jaké to je řídit karlovarský festival bez něj
- Kontinuitu jedné z nejstarších filmových přehlídek na světě jako výkonný ředitel a předseda představenstva KVIFF Group zajišťuje Kryštof Mucha.
- Muž, který pro festival dýchá už bezmála tři dekády, od náročné manažerské práce paradoxně utíká zase jen k filmu – kromě vedení festivalu filmy také produkuje a občas si v nich i zahraje.
- „Měl úžasný cit na situace a na lidi, disponoval obrovskými zkušenostmi,“ vzpomíná Mucha na zesnulého prezidenta festivalu Jiřího Bartošku.
Pozice prezidenta karlovarského filmového festivalu zůstane zřejmě navždy neobsazena. Pro festivalový tým je totiž prezident jen jeden – Jiří Bartoška, který loni zemřel. „Poslední dva roky už zdraví panu Bartoškovi nedovolovalo, aby se podílel na denním chodu. Proto pokud jde o organizaci, nepociťujeme po jeho odchodu až tak zásadní změnu,“ konstatuje Kryštof Mucha, dlouholetá prezidentova pravá ruka. „Ale jako nesmírně silná osobnost, která festival v 90. letech vzala na sebe, zachránila ho a posunula dál a dala nám všem životní pracovní příležitost, pochopitelně každému členovi týmu chybí,“ líčí Mucha ve festivalovém sídle v pražské Panské ulici.
Jemu samotnému Jiří Bartoška schází také v osobní rovině – jezdili i s rodinami na společné dovolené, byli v intenzivním dennodenním kontaktu, hráli spolu golf. Mimochodem, Kryštof Mucha nadřízenému ani na greenu nepřestával vykat. „A po pracovní stránce? Ano, občas bych ho rád požádal o radu,“ přiznává výkonný ředitel festivalu. „Měl úžasný cit na situace a na lidi, disponoval obrovskými zkušenostmi. Do hloubky sledoval politiku a dokázal s ní související problémy velmi dobře analyzovat. Dělal nám svodku toho, co se děje a na co si dát pozor.“
Rozpočet? Pochopitelný a přijatelný
Festival letos slaví zároveň 60. ročník a 80 let od konání toho prvního – právě od 1. do 15. srpna 1946 proběhl úvodní, tehdy ještě nesoutěžní ročník s mezinárodní účastí, o jehož pořádání se podělily Mariánské Lázně a Karlovy Vary. V letech 1959–1993 se festival ob rok střídal s tím moskevským. Tuzemská přehlídka svůj význam dokazuje už tím, že přežila padesátá léta, normalizaci i divoké devadesátky s hrozící konkurencí v podobě pražského filmového festivalu Zlatý Golem (1995–1996) a podržela si svou pozici.
Na rozdíl od srovnatelných, ale i větších festivalů typu Cannes či Benátky získávají Vary jen menší část zdrojů z veřejných peněz. Konkrétně 20 procent rozpočtu od ministerstva kultury a dalších deset procent od kraje a karlovarského magistrátu. Celých 70 procent financí přichází od sponzorů – ve světě je to přitom obráceně. Peníze se však regionu a jeho obyvatelům a potažmo České republice bohatě vrátí: podle hrubých odhadů se za devět festivalových dní utratí 600 až 700 milionů korun.
Jiří Bartoška médiím zdůrazňoval, že pokud jde o řízení festivalu, nemá absolutně žádné obavy – trio Kryštof Mucha, umělecký ředitel Karel Och a ředitel produkce Petr Lintimer pro festival pracuje bezmála tři dekády a jejich týmy jsou zkušené a pevné. Jestli Jiří Bartoška ohledně něčeho váhal, pak spíše ve věci toho, zda se i nadále podaří naplňovat rozpočet a případně získávat nové partnery.
„Mnozí z nich naštěstí jezdívali do Varů jako batůžkáři a mají k festivalu pozitivní, až nostalgický vztah. Ale na druhé straně jméno své společnosti s festivalem nespojují z nějakého sentimentu, ale protože si jsou vědomi, o jak významnou akci s obrovskou tradicí jde,“ říká Kryštof Mucha o partnerech festivalu. |
Obavy se nicméně nenaplnily. „Myslím, že i proto že jsme ve věci rozpočtu velmi transparentní; musí být pro všechny strany pochopitelný a přijatelný,“ říká Kryštof Mucha s tím, že si koncem každého ročníku s festivalovými partnery potvrzují, zda se spoluprací vyjádřenou konkrétním číslem mohou počítat i napřesrok. „Možná kdyby přišel úplně jiný tým, bylo by to těžší. Ale já u většiny jednání pana Bartošky s festivalovými partnery byl. Jistě, doba je turbulentní, společnosti pečlivě zvažují, jakou akci podpoří, navíc dnes ve vedení firem často sedí lidé mnohem mladší než já a ti rozhodují. Mnozí z nich naštěstí jezdívali do Varů jako batůžkáři a mají k festivalu pozitivní, až nostalgický vztah. Ale na druhé straně jméno své společnosti s festivalem nespojují z nějakého sentimentu, ale protože si jsou vědomi, o jak významnou akci s obrovskou tradicí jde.“
Festival pro každého
V roce 2021 jakožto majoritní vlastník vstoupila do festivalu investiční společnost Jakuba Havrlanta Rockaway. „Pan Bartoška si byl vědom toho, že v jistém okamžiku je třeba získat strategického partnera, který festivalu zajistí stabilitu a zároveň pomůže věci posouvat dál a rozvíjet stávající nebo realizovat nové projekty, což je v případě malé firmy daleko těžší,“ vysvětluje Kryštof Mucha. Do té doby byl festival ve vlastnictví Jiřího Bartošky a jeho společnosti Film Servis Festival Karlovy Vary, ještě před vstupem Rockaway však bylo jasně určeno takzvané nástupnictví. Jiří Bartoška zůstal prezidentem a předsedou představenstva společnosti KVIFF Group, která všechny festivalové a další aktivity zastřešuje, jeho členy pak byli Kryštof Mucha a Jan Jírovec. Nyní v čele boardu stojí Kryštof Mucha jako předseda představenstva.
I díky tomu zůstala zachována kontinuita, což je klíčový předpoklad úspěšného fungování akce, jež se pyšní tím, že je po benátské filmové přehlídce druhým nejstarším festivalem na světě.
Letos ovšem dochází ve festivalovém partnerství k několika změnám. Po bezmála dvou dekádách se umenšila role dlouhodobého partnera Orlenu, který jakožto nástupnická společnost Benziny provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v republice, a jeho pozici převzala zdravotnická společnost Canadian Medical. K tradičním oporám innogy, ČEZ, Vodafone, Rohlík a Allwyn přibyla menší partnerství s e-commerce obrem Zalando i s tuzemskou stálicí Alza.cz. „Jsem zvědav, kam se tahle nová partnerství vyvinou,“ přemýšlí Kryštof Mucha. „Podívejme se třeba na Rohlík, který je hlavním partnerem a jehož zázemí ve Smetanových sadech na dohled od Thermalu se během posledních tří ročníků stalo místem, kam si spousta festivalových diváků ráda zajde na kvalitní jídlo. Obecně mě velmi těší, že Vary zůstávají i díky finanční pomoci partnerů a výjimečné vstřícnosti města a kraje festivalem pro každého. Nedávno jsme s Karlem Ochem byli jako každoročně na přehlídce v Cannes a opět jsme si tu uvědomili sílu a krásu karlovarského festivalu, kde na filmy skutečně může chodit kdokoli, kdo si koupí lístek. A cenu vstupenek držíme na úrovni, jakou si diváci mohou dovolit.“
Očištění a nabití
Málokdo se může pochlubit, že pro svého zaměstnavatele pracuje 29 let a že zůstává věrný tomu prvnímu. Kryštof Mucha si nedokáže svůj život bez festivalu vůbec představit: „Miluju tu atmosféru, tu obrovskou svobodu. V Praze nikdy nebudete mít čas jít na dva tři filmy za den, navíc člověk v běžném pracovním procesu není schopen se ani večer dokonale soustředit, oprostit se od občasného odbíhání myšlenek k všednodenním starostem. Zatímco jakmile jedete do Varů, víte, že se, řekněme, po tři až devět festivalových dní chcete primárně dívat na filmy.“
Návštěvník s takovýmto nastavením je podle Kryštofa Muchy najednou vnímavější a citlivější a festivalová atmosféra s nabitými kinosály, potlesky po projekcích a debatami s tvůrci ho pohltí. Snáze tak snímku odpustí, že nebyl perfektní nebo že se jako divák s režisérovým či scenáristovým záměrem jaksi nepotkal. Většinou si divák na každém snímku najde zajímavý moment, k němuž se dokáže vztáhnout – ne nadarmo filmy pečlivě vybírá dramaturgický festivalový tým. „A jakmile vyjdete z kina na světlo, okamžitě narazíte na známé nebo rovnou kamarády, s nimiž můžete film probrat a nějaké další si vzájemně doporučit; i proto každý titul promítáme několikrát. Víte, kolik na festivalu za ta léta vzniklo přátelství, lásek, manželství, ale i obchodních vztahů? A odjíždíte očištění a nabití novými zážitky a prázdninovou energií.“
Jen ať se nic nemění
Kryštofu Muchovi, Karlu Ochovi a jejich kolegům nejen z programového oddělení ovšem příprava festivalu energii spíše ubírá – velmi brzy po skončení jednoho ročníku se začíná připravovat ten následující. Pánové Och s Muchou objíždějí světové festivaly, udržují stávající vazby, navazují nové kontakty a lákají do Varů známá jména, ať do hlavní soutěže a ostatních festivalových sekcí, nebo coby vzácné hosty. Svého času kulturní celebrity a majitelé Oscarů do Varů přijížděli třeba na přímluvu Miloše Formana a mnoho let byl velkým podporovatelem festivalu i prezident Václav Havel, jehož neformální záštita dodávala pozváním pro světové osobnosti váhu.
„Teď hraju lehce komickou figuru byznysmena, který se ovšem začal věnovat důstojnějším a duchaplnějším záležitostem. Takže mluví o morálce, a aby to vypadalo dobře, používá latinská slova. Toho textu bylo hrozně moc a já musel dost dřít, abych ho mohl říct celý naráz,“ popisuje Kryštof Mucha svůj poslední herecký odskok. |
Festival ovšem za posledních 20 let organizačně vyrostl, má řadu zahraničních spolupracovníků a dobré jméno ve filmařských kruzích, může se opřít o reference agentů, kteří se starají o hollywoodské tvůrce. Podobná doporučení dokážou otevřít dveře k dalším zajímavým jménům. Kryštof Mucha a Karel Och proto dvakrát až třikrát ročně vyrážejí na sérii schůzek do Los Angeles. Někdy z původně formálních vztahů vzniknou i přátelství – ne nadarmo byl třeba oscarový herec Casey Affleck ve Varech už dvakrát a s českým tandemem chodí v zámoří na oběd nebo večeři, kdykoli je ve městě a má čas.
Jenže i cestování se může stát rutinou, která narušuje rodinný život. „Víte také předem, že se v lednu nikdy nestihnete podívat na sjezd do Kitzbühelu. S kamarádem Ondřejem Bankem se o tom každoročně bavíme – on říká, pojeď se mnou, já ti tam všechno ukážu. A já mu pokaždé odpovídám, že mám Sundance a termín amerického festivalu fakt nedokážu změnit… Ano, všechny ty lety a hotely a schůzky se opakují pořád dokola, ale jsem za to vděčný – rutina je dokladem toho, že člověk žije, že funguje, že je zdravý a má práci, kterou má rád. Navíc jsou ve Varech každý rok jiné skvělé filmy a jiní zajímaví hosté. Tradiční karlovarský moderátor Marek Eben na otázku, jaké budou letos festivalové novinky, moc hezky odpovídá: Proboha, jen ať se nic nemění! Ať máme aspoň nějakou jistotu ve všech těch nejistotách okolo,“ usmívá se Mucha.
A pravidelní návštěvníci se navíc těší, že budou ve Varech dělat ty samé věci jako loni: v pátek půjdou do restaurace hotelu Embassy na kachnu, v sobotu tradičně se známými na oběd do Promenády, pak na tři filmy a jeden večírek, v neděli ráno na odpočinkovou procházku na Jelení skok nebo na Dianu… Cíl? Na chvíli utéct shonu a povinnostem.
Muchovy filmové role
Kam od práce utíká sám Kryštof Mucha? Kupodivu opět k filmu. Produkuje společně se svým kamarádem Davidem Ondříčkem jeho filmy a pokaždé si v nich zahraje menší roli. Ten poslední, vztahová komedie Kluci to vidí jinak než holky, půjde do kin 22. října, ve Varech bude představen plakát a teaser. Po Ondříčkových dobových filmech Zátopek a Ve stínu, ale i oceňovaných televizních dílech Dukla 61 a Král Šumavy se tento odehrává v současnosti, v Praze, a svou podstatou navazuje na Ondříčkovy počátky, totiž na více než čtvrtstoletí staré snímky Šeptej a Samotáři.
„Moje hraní bylo zprvu jen příležitostné – typicky jsem vyplňoval mezeru, když někdo z herců nemohl,“ přiznává Mucha. „Ale pak mi zavolal Honza Hřebejk, abych mu hrál v Nestydovi po boku Jiřího Macháčka. Větší roli jsem dostal v Králi Šumavy, ale hned na konci úvodního dílu mě zabijí. Pan Bartoška se mi smál, že David nechal mého hrdinu zabít, protože se bál, abych tam s tím svým herectvím nestrašil po celou trilogii… Teď hraju lehce komickou figuru byznysmena, který se ovšem začal věnovat důstojnějším a duchaplnějším záležitostem. Takže mluví o morálce, a aby to vypadalo dobře, používá latinská slova. Toho textu bylo hrozně moc a já musel dost dřít, abych ho mohl říct celý naráz. A není to jednoduché před crème de la crème českého filmu – sedm hlavních hrdinů hrají Jarda Plesl, Vašek Neužil, Martha Issová, Vojta Vodochodský, Denisa Barešová, Honza Nedbal a Anička Kameníková.“
Jako producent vnímá, jak složité je dnes financovat a uvést film, a těší ho proto, že čeští filmaři benefitují z karlovarské přehlídky po celý rok. Programy pro filmové profesionály Industry nebo KVIFF Talents tvůrcům pomáhají s uměleckou i produkční stránkou jejich projektů, radí jim s kontakty na fondy, koprodukce i sales agenty. Jak podotýká Mucha: „Jedním z našich hlavních cílů vždy bylo využít filmový festival i k tomu, že dáme filmařům z regionu šanci poznat správné a důležité lidi už na začátku.“ Člověka tu nemůže nenapadnout aktualizace starého reklamního sloganu: Karlovy Vary – Connecting People. Vary spojují.