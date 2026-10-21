Látka proti HIV s českou stopou táhne amerického giganta vzhůru. Vloni si akcionáři připsali desítky procent
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Americký farmaceutický gigant s českou vědeckou stopou mění pravidla boje s HIV a přitahuje pozornost investorů.
Jeho tržby přesahují 29 miliard dolarů a akcie se pohybují poblíž rekordních hodnot. Firma navíc chystá další krok v prevenci nákazy.
Roční injekce proti šíření HIV je zatím ve vývoji. Gilead už ale připravuje její cestu k pacientům ve 120 zemích.
Americká farmaceutická společnost Gilead Sciences se dostává do centra pozornosti investorů. Firma s ročními tržbami přes 29 miliard dolarů brzy zveřejní své čtvrtletní výsledky, přičemž ještě před nimi přichází série povzbuzujících zpráv. Týká se zejména rozvoje jejího léku bránícího přenosu HIV. Gilead je mimo jiné zajímavý českou stopou. Vyrostl na patentech Antonína Holého a jeho viceprezidentem je český vědec Tomáš Cihlář, který se podílel právě na vývoji unikátního prostředku proti šíření HIV, látky lenakapavir.
Nejdůležitější zprávy ohledně Gileadu jsou dvě a odpověď trhu na sebe nenechala čekat. Mimochodem. Už vloni dosáhl celkový výnos pro akcionáře včetně dividend podle firemních podkladů přibližně 37 procent.
Za prvé, lék lenakapavir fungující proti přenosu HIV má novou formu, kterou bude stačit podat pacientům jen jednou za rok. A šestice velkých světových výrobců generických léčiv už od Gileadu získala možnost připravovat se na výrobu téhle zatím stále zkoumané injekční formy.
Dohody se vztahují na 120 zemí s vysokým výskytem HIV, půjde tedy o globální zásah. „Tím, že uzavíráme dobrovolné licenční dohody v takto rané fázi vývoje, chceme získat více času na přípravu výroby,“ uvedla Johanna Mercier, obchodní ředitelka Gileadu. Podle ní má tento postup pomoci zkrátit cestu od inovace k jejímu praktickému využití a zároveň rozšířit přístup k prevenci.
Lenakapavir patří mezi dlouhodobě působící antivirotika. "Začali jsme s tím projektem v roce 2006 a náš nápad byl z velké části postavený na objevech základní vědy. Šlo o zcela nový princip, jak zabránit replikaci a množení viru HIV v infikovaných buňkách. Začali jsme přemýšlet nad tím, že na jednu z kritických strukturních součástí viru HIV, které se říká virová kapsida, do té doby nikdo žádné molekuly nebo inhibitory nevyvinul,“ popsal jeho vývoj pro e15 před časem sám Tomáš Cihlář.
Na látku čekají miliony pacientů
Podle odhadu UNAIDS se v roce 2025 nakazilo virem HIV přibližně 1,2 milionu lidí na celém světě. V roce 2024 přitom podle této organizace užívaly preventivní léčbu méně než čtyři miliony lidí, což výrazně zaostávalo za globálním cílem dostat se nad 21 milionů uživatelů.
Za druhé. Vedle příprav na roční injekci Gilead pokračuje v rozšiřování přístupu k lenakapaviru podávanému dvakrát ročně. Firma navýšila plánovaný rozsah neziskového programu z původních dvou milionů na plánovaných až tři miliony lidí do roku 2028. Půlroční lenakapavir pro prevenci HIV je již schválen v několika zemích, včetně Spojených států a zemí Evropské unie. V USA se prodává pod značkou Yeztugo.
Význam portfolia HIV se odráží i v zájmu investorů o akcie firmy. V říjnu 2026 se akcie dostaly na nové maximum: 15. října uzavřely na 157,37 dolaru. V následujících obchodních dnech část zisku ztratily a 19. října zakončily obchodování na 153,11 dolaru.
Analytici zůstávají v průměru pozitivní, jejich doporučení ale nejsou jednotná. Podle přehledu serveru Stock Analysis, který vychází z dat S&P Global Market Intelligence, hodnotilo k 15. říjnu 2026 akcie 28 analytiků. Z nich 16 doporučovalo akcie „silně koupit“, dalších šest „koupit“, pět doporučovalo držení a jeden prodej. Celkový konsenzus tak vycházel jako „koupit“.
Průměrná cílová cena činila 159,85 dolaru, přibližně o 4,4 procenta nad tehdejší tržní cenou. Odhady se pohybovaly od 126 do 180 dolarů, což ukazuje na rozdílná očekávání ohledně dalšího vývoje firmy. Cílové ceny nejsou zárukou budoucího výnosu a mohou se měnit v závislosti na nových výsledcích, klinických studiích i celkové situaci na trhu.
Gilead Sciences patří mezi velké globální farmaceutické společnosti, jejichž hospodaření výrazně stojí na léčbě HIV. Za celý rok 2025 vykázal tržby ve výši 29,44 miliardy dolarů, meziročně o 2,4 procenta více. Čistý zisk dosáhl 8,51 miliardy dolarů. Léky proti HIV přinesly společnosti přibližně 20,75 miliardy dolarů, tedy zhruba 71 procent celkových tržeb.