Investoři míří do střední Evropy. Biotech z Česka láká stovky milionů dolarů
Biotechnologie ve střední a východní Evropě přitahují globální investory, kteří do startupů v regionu vložili zhruba 140 milionů dolarů.
Český biotech ekosystém rychle roste a zahrnuje stovky subjektů, které společně generují desítky miliard korun ročně.
Klíčovou výzvou je dostat vědecké objevy přes „údolí smrti“ vývoje až k investorům a farmaceutickým firmám, aby se mohly uplatnit v praxi.
Globální investoři nacházejí nový cenný zdroj pro parkování rizikového kapitálu. Leží v Česku a okolních zemích. Jeho těžištěm jsou biotechnologie, tedy obor s ambicí nacházet pomocí buněk, enzymů a dalších živých nástrojů cestu k lepšímu lidskému zdraví či životnímu prostředí. Roste počet startupů i investic do nich. Jen vloni to investoři pustili v regionu do startupů z oboru 140 milionů dolarů.
Čísla z databáze Dealroom zazněla na vědecké konferenci BioEquity Europe 2026. Je to mimochodem poprvé v její 26leté historii, co se konala na východ od německých hranic a právě investice s tím mají co dočinění. „Region je dnes pro investory zajímavý nejen kvůli talentu a kvalitní vědě, ale i díky rostoucímu počtu firem, které jsou schopné pracovat v globálním měřítku,“ řekl Radek Špíšek, CEO společnosti Sotio Biotech.
Pro příklady není v Česku potřeba chodit daleko. Společnost CasInvent Pharma vyvíjí patentované látky, které hrají důležitou roli v procesech závažných rakovinových onemocnění. Jde o spin-off Masarykovy univerzity. Více než milionem eur do firmy před časem vstoupili investoři v čele s fondem Khan Technology Transfer Fund.
Řeč je o boomu, který v regionu obor zažívá. Střední a východní Evropa plus Pobaltí zaznamenaly obrat v sektoru biotechnologií a zdravotnických technologií v objemu 56 miliard eur a celkový růst hrubé přidané hodnoty činil mezi lety 2008 – 2022 plných 130 procent. Zaměstnanců, kteří tvoří vysokou přidanou hodnotu, pracuje v oboru v regionu téměř 900 tisíc.
Co se jen Česka týká, tak podle analýzy, kterou provedla biotechnologická asociace Prague.bio, biotechnologický sektor zahrnuje 430 subjektů, ať již firem či výzkumných institucí, které ročně generují příjmy 97,5 miliard korun. „Zahraniční investoři dobře vnímají pozitivní vývoj sektoru biotechnologií v regionu a chtějí být u toho. Výhodou Prahy a Česka v jejich očích je, že tvoříme vstupní bránu do celé střední a východní Evropy,“ komentoval Jiří Fusek, výkonný ředitel Prague.bio, která propojuje tuzemské vědecké prostředí, veřejné instituce a byznys.
A podle čísel na boom biotechnologií investoři slyší. Počet investičních kol v posledních letech sice klesl, objem peněz v sektoru ale zůstává silný. V roce 2025 se po předchozím poklesu znovu navrátil k růstu a pohybuje se okolo 140 milionů dolarů.
„Vzhledem k příznivému poměru kvality a ceny je regionální biotechnologický výzkum zajímavou alternativou. Máme velkou radost, že na jeho rozvoji se ve formě zakládání startupů podílí rostoucí množství mladých vědců nejen ze zemí regionu, ale i z celého světa, říká Milan Prášil,“ ředitel IOCB Tech, která propojuje vědu s praxí, hlavně v oblasti chemie, biotechnologií a vývoje léků.
Cesta pro samotné vědce a jejich startupy ovšem není zdaleka jednoduchá, jak popsal biochemik Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. „Musí vznikat malé firmy, startupy založené na našich vlastních patentech, které musí získat investory z domova nebo zvenku. Je potřeba jejich výzkum dotlačit přes údolí smrti až do preklinických nebo počátečních klinických zkoušek, aby přišel zájem velkých farmaceutických firem,“ vyjmenoval. Potřeba je pro to ale také pomoc státu, konkrétně podpora základního výzkumu a legislativa dávající rámec přechodu projektů z akademického do komerčního prostředí.
Podle místopředsedy vlády Karla Havlíčka z hnutí ANO takové kroky zapadají do hospodářské strategie vlády. Jako symbol úspěchu připomněl závody západního světa z Čínou o vědeckou nadvládu. “Čína je dnes velmi silná nikoliv tím, že má levnou pracovní sílu nebo že kopíruje, co by se zkopírovat dalo, to je minulost. Čína je dobrá proto, že zavčasu pochopila, že právě ve výzkumu a v inovacích je základ rozvoje a lije do toho neuvěřitelné prostředky. Poráží našimi vlastními zbraněmi,” řekl.