O miliardový byznys bojovali Křetínský i Tykač. Marius Pedersen si nakonec vybral Francouze
- Francouzský Paprec jedná exkluzivně o převzetí českých a slovenských aktivit Marius Pedersen.
- Hodnota transakce se podle Hospodářských novin pohybuje kolem 15 miliard korun.
- Francouzská firma v tendru předčila skupiny Daniela Křetínského, Pavla Tykače či Karla Pražáka.
Dánská odpadová firma Marius Pedersen oznámila, že do exkluzivních jednání o prodeji svých českých a slovenských aktivit vstupuje s francouzskou společností Paprec. Hodnota transakce se předpokládá zhruba 15 miliard korun. Napsal to v pátek server Hospodářské noviny (HN). Mezi sedmi zájemci, kteří podali závazné nabídky, byly také české investiční skupiny.
Nabídka od firmy Paprec byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejatraktivnější z finančního i průmyslového hlediska, píše server. Generální ředitel dánské matky Marius Pedersen A/S Simon Hovgaard Clausen uvedl, že Paprec představuje nejvhodnějšího partnera pro zajištění dlouhodobého rozvoje a přípravu podniku na výzvy 21. století.
O odpadového giganta bojovali Křetínský, Tykač i Pražák
Dalšími zájemci byly investiční skupiny miliardářů Daniela Křetínského, Pavla Tykače, Karla Pražáka a také Wood & Company prostřednictvím své odpadové společnosti Kosit, která působí na Slovensku. Ze zahraničí se o aktivity Marius Pedersen v Česku a na Slovensku ucházely také společnosti FCC Environment a Remondis.
Skupina Marius Pedersen je v Česku a na Slovensku jedním z lídrů v nakládání s odpady. V obou zemích zaměstnává ve 49 dceřiných společnostech zhruba 4500 lidí. Provozuje 29 skládek a 15 třídicích zařízení, ročně zpracuje téměř tři miliony tun odpadu. Služby poskytuje více než 2 300 obcím a přibližně 3,2 milionu obyvatel. Za loňský rok česká a slovenská část Marius Pedersen vykázala konsolidované tržby téměř 400 milionů eur (zhruba 9,7 miliardy korun) a provozní zisk EBITDA 113 milionů eur.
Paprec patří mezi přední evropské hráče v nakládání s odpady a výrobě zelené energie. Společnost založená v roce 1994 rodinou Petithugueninových působí v 15 zemích v 600 lokalitách a zaměstnává téměř 26 tisíc lidí, píšou HN. Roční tržby letos Paprec očekává pět miliard eur. Většinovými vlastníky firmy zůstává zakladatelská rodina, podíly drží také francouzská státní rozvojová banka Bpifrance a fond Vauban Infrastructure Partners.