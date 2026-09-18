Čína kráčí v stopách Japonska. Realitní krize, stárnutí a dluhy přes brzdí druhou ekonomiku světa
- Čínská ekonomika vykazuje podobné varovné signály jako Japonsko před lety, přičemž splasknutí realitní bubliny zasáhlo stavebnictví, banky i rozpočty provincií.
Celkové zadlužení Číny přesahuje 300 procent HDP a jeho splácení komplikuje deflace, stárnutí populace a vysoká míra úspor obezřetných domácností.
Nový díl podcastu Král Miroslav rozebírá, zda může druhou největší ekonomiku světa zachránit technologický pokrok a export, nebo narazí na geopolitické bariéry.
Čínské hospodářství stále svižně roste, ale pod povrchem začíná nápadně připomínat situaci v Japonsku devadesátých let. Tam splasknutí realitní bubliny spustilo desítky let stagnace a upadající prosperity.
Jak ekonomové Petr Král a Miroslav Zámečník ukazují v novém díle podcastu od 11am, dnešní Čína je v mnoha ohledech jiná. Stejně jako tehdy Japonsko je však nyní druhou největší ekonomikou světa a vykazuje některé podobné trendy.
Klesající ceny nemovitostí dopadají kromě majitelů také na čínské stavebnictví, banky i obce a provincie, jejichž rozpočty donedávna výrazně závisely na dlouhodobém pronájmu pozemků investorům a developerům. Země se potýká s obřím zadlužením – vládní, firemní i soukromé dluhy dohromady přesahují závratných 300 procent HDP – a jeho splácení podobně jako dříve v Japonsku ztěžují deflace a stárnutí populace. Velmi omezený systém sociální podpory a veřejného zdravotnictví navíc domácnosti nutí méně utrácet a odkládat si stranou násobně větší podíl svého příjmu než šetřiví Češi či Němci.
„Takže ta domácnost musí mít připravené peníze pro děti, na svoje stáří, na nezaměstnanost a na nemoc,“ dodal k tomu Petr. „Což znamená, že jejich míra těchhle obezřetnostních úspor je prostě obrovská.“
Proč je vlastně deflace – tedy pokles cen – pro čínskou ekonomiku problém? A co země udělá s přebytkem průmyslových kapacit a s dluhy, které po nich zůstávají? Vytáhne ji z problémů technologická inovace v oblasti elektromobilů, baterií, solárních panelů a umělé inteligence? Může Čína svou nadbytečnou výrobu prostě vyvézt, nebo narazí na nová cla a geopolitické šarvátky?
To všechno a mnohem více o komunistické zemi, jež se stává hlavním ekonomickým a vojenským rivalem západního světa, si můžete poslechnout v podcastu Král Miroslav na platformách YouTube, Spotify i Opinio.