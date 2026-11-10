Pošta má tisíce nových výdejních míst, dohodla se se Zásilkovnou
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- Česká pošta začala doručovat balíky do boxů Zásilkovny.
- Zákazníci pošty tak budou mocit využívat největší síť výdejních schránek.
- V Česku je přes 18 tisíc boxů, velká část je sdílená.
Do sítě samoobslužných boxů Zásilkovny začala doručovat Balíkovna od České pošty. Zákazníci pošty tak budou moci posílat balíky do největší tuzemské sítě zhruba 6800 Z-Boxů. Uvedli to provozovatel Zásilkovny, společnost Packeta, a Česká pošta ve společné tiskové zprávě.
Do Z-Boxů již doručují zásilkové firmy DPD, DHL Express a PJ Expedis. Své sítě samoobslužných boxů otevřely konkurenci i další firmy, například Alza, která má přes 4000 Alzaboxů, PPL, GLS nebo DPD. Celkem je v Česku přes 18 tisíc boxů.
Zákazníci Balíkovny si mohou nechat poslat balíček do boxu Zásilkovny od listopadu. Při nákupu v e-shopu si vyberou Balíkovnu jako dopravce, na mapě výdejních míst pak uvidí i boxy Zásilkovny. Získávají tak výrazně větší výběr, kam si zásilku nechat doručit.
„Z-Boxy se staly sdílenou infrastrukturou, kterou dnes využívají soukromí dopravci i státní podnik. Jsme otevřenou a neutrální sítí pro celý trh. Sami nejsme e-shop a obchodníkům nekonkurujeme,“ uvedl ředitel Packety Erich Čomor.
Česká pošta loni podle generálního ředitele Richarda Hodula doručila 52 milionů balíků. „Společně s poštami, boxy a dalšími Balíkovnami mimo pobočky nabízíme našim zákazníkům více než 16 200 výdejních míst po celé České republice,“ dodal Hodul.
Sdílená síť boxů má podle provozovatelů dopad na dopravu ve městech. Při doručování až ke dveřím znamená jedna zastávka dodávky obvykle jeden balík, a když příjemce není doma, cesta se opakuje. Do boxu se naopak při jedné zastávce doručí běžně desítky zásilek najednou. Většina lidí si navíc pro zásilku do Z-Boxu chodí pěšky, protože síť boxů je dostatečně hustá.