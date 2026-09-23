Drogerie dm jde před soud. Při prodeji léků využila skuliny v zákoně
- Firma prodává v Německu on-line léky bez předpisu, což je v zemi zakázané.
- Dodává je proto přes český sklad.
- Možnost obejít zákaz zasíláním léků ze zahraničí využívají i další firmy.
Řetězec drogerií dm v Německu musí u soudu obhajovat své rozhodnutí prodávat léky bez předpisu on-line. Drogerie v Německu léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Společnost dm využila skuliny v zákonech a od loňského prosince léky distribuuje přes Česko.
Žalobu na řetězec drogerií podala Centrála pro hospodářskou soutěž, která chce on-line lékárnu dm-med soudně zakázat. Proces začal ve středu u soudu v Karlsruhe na jihozápadě Německa, kde řetězec dm sídlí. Centrála pro hospodářskou soutěž je spolek, který zastupuje zájmy německých hospodářských svazů.
Drogerie dm začala v polovině loňského prosince prodávat v Německu on-line léky bez předpisu. V nabídce se tehdy objevilo zhruba 2500 nových položek ze sortimentu léků, například tablety proti bolesti či některé doplňky stravy. Pro léky na předpis musejí lidé v Německu i nadále do lékárny.
Společnost dm léky bez předpisu zákazníkům v Německu dodává přes logistické centrum v Česku, a obchází tak zákaz prodeje léků v Německu mimo lékárny. V Česku firma založila lékárnu v průmyslové zóně Nová Hospoda u Boru v západních Čechách. Z ní posílá léky do Německa.
Kritika je bizarní, říká šéf dm
Možnost zasílat léky ze zahraničí už využívají i jiné on-line platformy, jako Redcare Pharmacy a DocMorris, které si k tomu zvolily Nizozemsko. Plán na otevření on-line lékárny avizoval na konec tohoto roku také řetězec Rossmann.
Německý svaz lékárníků varoval, že by lidé se zdravotními problémy mohli být znejištěni, když nebude jasný rozdíl mezi lékárnou a drogerií. Vysoce účinné, a tedy i potenciálně nebezpečné léky by podle něj měly být k dostání jen v lékárnách s vyškoleným personálem, který dokáže při akutních problémech poradit, jaké léky přesně použít. Šéf dm Christoph Werner v rozhovoru s listem Handelsblatt označil kritiku za bizarní.
Před dnešním začátkem soudního líčení zástupce společnosti dm Sebastian Bayer uvedl, že chce mít právní jistotu. Je tak podle něj možné, že případ dospěje přes různé instance postupně až ke Spolkovému soudnímu dvoru, který je nejvyšším soudem občanské a trestní jurisdikce v Německu.