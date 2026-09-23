Vyhrála světovou soutěž krásy. Teď Krystyna Pyszková spustila aplikaci na krocení finančních příšerek
- Historicky druhá česká Miss World Krystyna Pyszková se po úspěchu v modelingu pustila do ambiciózního projektu.
- Po dvou letech vývoje spustila mobilní aplikaci, která má učit mladé lidi finanční gramotnosti.
- Spolupracovat chce také se školami.
Česká Miss World roku 2024 Krystyna Pyszková spustila prostřednictvím svého nadačního fondu Pyszko Foundation mobilní aplikaci Money Monsters, která má dětem a mladým dospělým pomoci s chápáním financí. Třinecká rodačka ji popisuje jako „Duolingo pro finanční gramotnost“.
„Money Monsters jsme vytvořili proto, aby si děti a teenageři mohli finanční rozhodování skutečně vyzkoušet, ne se jen učit definice. Aplikace jim ukazuje konkrétní situace, nechává je rozhodnout a následně pochopit, jaký dopad jejich volby mají. Zároveň jsme zvolili prostředí, které je mladým přirozené a ve kterém se běžně pohybují,“ vysvětluje Pyszková.
Aplikace má prostřednictvím interaktivních kvízů mladé lidi naučit různé aspekty finanční gramotnosti – od pochopení základů zacházení s penězi přes spoření či problematiku úvěrů a dluhů až po základy investování. Celý koncept přitom pracuje s animovanými příšerkami, které má aplikace pomoci dětem a mladistvým „zkrotit“.
Téma finanční gramotnosti nebylo pro Pyszkovou zcela náhodné. Jelikož si už od teenagerských let vydělávala modelingem, musela také řešit, jak s penězi správně naložit. „Myslela jsem si, že všechny peníze jdou do kapsy. Pak jsem zjistila, že musím platit sociální, zdravotní, daně a tak dále. Přišla mi i nějaká penále,“ popisovala letos na jaře v rozhovoru pro e15 magazín své osobní motivace, proč se do projektu pustila.
Větší potřeba finanční gramotnosti
Vývoj aplikace trval dva roky a podíleli se na něm i odborníci z praxe. „Finanční gramotnost není jen o tom znát správnou definici. Důležité je umět se rozhodnout ve chvíli, kdy před sebou člověk skutečně má několik možností. Aplikace dává mladým lidem bezpečný prostor si takové situace vyzkoušet, udělat chybu a pochopit její důsledky ještě předtím, než budou rozhodovat o skutečných penězích,“ říká ekonom Dominik Stroukal, který je odborným garantem projektu Money Monsters. Za technologickým řešením aplikace pak stojí čeští vývojáři ze studia STRV.
Potřeba praktického finančního vzdělávání roste i s tím, jak brzy dnes mladí začínají s penězi samostatně pracovat. Podle dat OECD má 63 procent patnáctiletých bankovní účet, 86 procent během posledního roku nakupovalo online a dvě třetiny z nich platily mobilem. Současně však téměř pětina žáků prvních ročníků středních škol podle České školní inspekce nedosáhla v testu vybraných aspektů finanční gramotnosti ani minimální úrovně.
Spuštění aplikace má být však podle Pyszkové jen první krok. Ještě letos na podzim chce začít spolupracovat se školami, aby se projekt dostal k co nejvíce lidem. Dlouhodobým cílem je postupně zapojovat také pedagogy, rodiče a další lidi, kteří ovlivňují finanční návyky mladé generace.