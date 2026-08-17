Konec záplavy levného zboží z Temu a Shein? Balíčků z Číny dramaticky ubývá
- Počet proclených položek v červenci spadl na méně než čtvrtinu červnové hodnoty.
- Obchodníci už první změny chování zákazníků kvůli vyšší ceně zboží z čínských platforem pozorují.
- Další vývoj může ovlivnit podzimní nákupní sezona, která ukáže, zda jde o dočasný letní propad, nebo trvalejší změnu.
Počet proclených položek zboží ze zemí mimo Evropskou unii v červenci výrazně klesl. Celní správa jich evidovala 3,68 milionu, zatímco o měsíc dříve jich bylo 13,60 milionu. Za propadem může být ale vedle nového cla také letní sezona.
Nové pravidlo platí od 1. července a týká se malých zásilek ze třetích zemí. Celní výjimku pro zásilky do hodnoty 150 eur nahradilo specifické clo ve výši tří eur za každou položku zboží. Opatření se tak týká především zásilek z platforem, jako jsou Temu nebo Shein.
Zboží z Číny je pro zákazníky dražší
Obchodníci už pozorují první změny. „Spotřební clo je v platnosti teprve několik týdnů a zatím nejsou k dispozici žádná komplexní oficiální data o jeho dopadech. První dopady jsou však již patrné,“ říká Monika Brichtová, mluvčí Allegra. První tvrdá data o přívalu zboží z Číny od Evropské komise očekává Allegro na podzim.
„Poplatek bezesporu omezí cenovou výhodu velkých mimoevropských platforem, které využívají mezery v celním systému. Toto řešení by však mělo být pouze součástí širší reformy,“ dodává Brichtová. Podle ní zůstává důležité také důsledné vymáhání pravidel pro clo a bezpečnost výrobků.
Podobně hodnotí změnu Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Podle něj zákazníci už vyšší náklady skutečně pocítili, na trvalejší změnu jejich nákupního chování je ale příliš brzy. „Vnímáme, že zrušení celní výjimky a zavedení cla ve výši tří eur za položku zákazníky v nakupování ovlivnilo. Zásilky především z Číny jsou pro ně nyní významně dražší,“ uvedl Vetyška.
Zatím není jasné, zda se část nakupujících začne více obracet na české a evropské e-shopy. APEK na výsledky vlastních průzkumů teprve čeká a první relevantnější data chce mít po skončení letních prázdnin.
Pokles už registrují i dopravci
Změnu zaznamenala také Zásilkovna. „Určitý pokles vidíme, ostatně celý trh s ním počítal. V tuto chvíli ale nedokážeme odhadnout, jak výrazný bude v dlouhodobém horizontu,“ uvedl Ondřej Luštinec, vedoucí PR Zásilkovny. Podle něj současná čísla ovlivňuje i letní období. „Teď je léto, období dovolených a prázdnin. Až v září a říjnu reálně uvidíme, na jaké úrovni se situace stabilizuje,“ dodal.
Data Celní správy ukazují prudký pokles už v samotném červenci. Zatímco v lednu evidovala 21,86 milionu proclených položek, v červnu jich bylo 13,60 milionu a v červenci už jen 3,68 milionu. U počtu přijatých zásilek má Celní správa zatím k dispozici přímé srovnání pouze mezi červnem a červencem. V červnu jich bylo 2,22 milionu, následující měsíc 1,08 milionu.
Clo není jediným vysvětlením
Výrazný červencový pokles podle Celní správy nelze připsat pouze novému poplatku. Do výsledků se promítá také běžný sezonní vývoj. Zboží z asijských e-shopů se podle celníků během letních dovolených objednává tradičně méně. „Značný vliv má určitě zavedení specifického cla, ale také období letních dovolených, kdy se každoročně zboží z asijských e-shopů objednává v červenci výrazně nejméně z celého roku,“ uvedl Richard Zeman z oddělení vztahů k veřejnosti Celní správy.
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Právě proto zatím nelze říct, jak velkou část propadu způsobila nová pravidla a jak velkou část sezonní útlum. S koncem prázdnin se může objem objednávek znovu zvýšit a čísla se mohou změnit. APEK navíc upozorňuje na další problém. Podle Vetyšky nestačí pravidla pouze zavést, ale je nutné zajistit také jejich dodržování u prodejců ze zemí mimo EU.
„Zásadní otázka spíše je, zda se daří pravidla vymáhat. Pravidla v EU máme, ale nedaří se je vymáhat právě, a především na prodejcích ze třetích zemí mimo EU,“ upozorňuje Vetyška. Podle něj by měli všichni obchodníci působící na evropském trhu podléhat stejným podmínkám.