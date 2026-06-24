Češi vykoupili Temu. Počet levných zásilek z Číny letos prudce stoupl, teď je nákupům za pár korun konec
- Množství levného zboží z čínských e-tržišť Temu či Shein přicházející do Česka v letošním roce výrazně narostlo.
- Nákupům za pár korun je však konec, Evropská unie zavádí nové clo.
- Nový poplatek má omezit neférovou konkurenci, zároveň přinese miliardy do unijního i českého rozpočtu.
Do Česka letos proudí výrazně vyšší množství zboží v zásilkách v hodnotě do 150 eur ze zemí mimo EU. Zpravidla se jedná o balíčky z čínských online tržišť jako Temu či Shein, které jsou prozatím osvobozeny od celního poplatku. Podle dat Celní správy přišlo za prvních pět měsíců letošního roku do Česka přes 93 milionů položek zboží v těchto zásilkách nízké hodnoty. Pro srovnání, loni jich bylo za celý rok dohromady přibližně 105 milionů. Čísla kopírují celoevropský trend stoupajícího počtu importů tohoto zboží.
Nákupy levného zboží převážně z čínských tržišť si získaly velkou popularitu díky velmi nízkým cenám, kterým napomáhá i celní výjimka. Tomu je však nyní konec. Evropská unie zavádí od 1. července clo na zmíněné zásilky v hodnotě do 150 eur, tedy přibližně 3 650 korun. Jak se s jeho spuštěním změní množství levného zboží přicházejícího do Česka, je však podle Celní správy těžké předvídat. „Vývoj po 1. červenci nelze přesně predikovat, dá se očekávat nějaký pokles. Bude záležet na chování spotřebitelů a také na obchodní strategii čínských tržišť,“ říká tisková mluvčí Hana Štaffová.
Kdo by však chtěl nyní na poslední chvíli ještě levně nakupovat, má nejspíše smůlu. Doručení z čínských tržišť totiž obvykle trvá týden až 14 dnů, při velkém vytížení i déle. Je tedy pravděpodobné, že zásilky v hodnotě do 150 eur objednané v těchto dnech dorazí až v červenci a clu se tedy nevyhnou. Rozhodující je v tomto případě datum podání celního prohlášení, které předkládá zpravidla dopravce přepravující zboží.
Pravidla nového cla
Od 1. července bude za každou kategorii zboží v zásilkách nízké hodnoty přicházejících do EU účtováno clo ve výši tří eur, přibližně 73 korun při současném kurzu. Kromě toho bude nejpozději od 1. listopadu zaveden také takzvaný manipulační poplatek, který má kompenzovat rostoucí náklady celních orgánů. Počítá se s tím, že půjde o nižší jednotky eur. Stejně jako clo se bude manipulační poplatek účtovat za každou položku zboží v balíku.
Nový poplatek se bude účtovat za každou položku zboží, která do EU z třetích zemí přijde, přičemž položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Poplatek tak může výrazně vzrůst ve chvíli, kdy si zákazník objedná několik různých druhů věcí v jedné zásilce. Pokud by se tedy v balíku nacházelo například deset odlišných typů předmětů, například obal na mobil, hrneček nebo tričko, bude finální clo činit 30 eur, tedy asi 730 korun.
Naopak pokud se objednávka skládá z více kusů zboží jednoho druhu, clo se platí pouze jednou. Vezměme si modelový příklad balíku, v němž se nacházejí dva hrnečky, jedno tričko a tři pouzdra na mobil. V takovém případě bude nový poplatek činit devět eur, jelikož za oba hrnky budou účtována tři eura a stejnou částku bude nutné zaplatit i za tričko a pouzdra na mobil.
Miliardy do rozpočtů
Clo také bude představovat nový zdroj příjmů zejména pro Evropskou unii, která dostane 75 procent z vybraných peněz. Zbylá čtvrtina pak zůstane jednotlivým členským státům. Pro představu, jak již bylo zmíněno, do Česka dorazilo za prvních pět měsíců letošního roku zhruba 93 milionů položek zboží v zásilkách do 150 eur ze zemí mimo EU. Teoreticky by tak tuzemská Celní správa za toto období vybrala přibližně 279 milionů eur, tedy asi 6,8 miliardy korun.
Cílem nového cla je omezit neférovou konkurenci v podobě extrémně levného zboží, které do Evropské unie proudí zejména z asijských zemí. Velká online tržiště jako Temu, Shein nebo AliExpress ve velké míře nabízejí zboží za ceny, kterým čeští ani jiní evropští prodejci jednoduše nemohou konkurovat. Asijská konkurence potápí i některé české firmy.
Kompletní přehled otázek a odpovědí souvisejících s novým clem naleznete zde: