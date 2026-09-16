Brusel přitvrdí proti Temu i AliExpressu. Zavede další poplatky, zesílí kontroly
- Weby ponesou větší odpovědnost za to, co na nich prodejci nabízejí.
- Cílem nové evropské regulace je omezit počet malých zásilek, které do EU proudí bez kontroly.
- Vybrané peníze mají jít na častější kontroly zboží, které často nesplňuje evropská pravidla pro bezpečnost.
Nákup levného zboží z čínských online tržišť bude o něco méně výhodný. EU chystá další poplatky za dovážené výrobky. Chce omezit prodej nelegálního nebo nevyhovujícího zboží přes internet a snížit počet malých zásilek.
Od letošního července platí zákazníci u levných zásilek do 150 eur clo ve výši tří eur za každou položku. Od listopadu přibude platba za celní odbavení, půjde o několik eur. A další poplatek se připravuje – měl by pokrýt část nákladů na kontrolu bezpečnosti výrobků. Informoval o tom server Euronews, který získal návrh připravovaného Evropského aktu o výrobcích, upozornil na něj server Živě.cz. Komise má návrh představit začátkem října.
Přestože návrh Čínu přímo nezmiňuje, jde o reakci na prudký nárůst počtu zásilek z čínských platforem, jako jsou Temu, AliExpress nebo Shein. Podle Evropské komise by měly nést větší odpovědnost za zboží, které přes ně prodejci nabízejí. Musely by například znát konkrétního výrobce nebo odstranit z nabídky zboží, které úřady označily za nevyhovující.
Loni přišlo do unie zhruba šest miliard položek, třikrát více než v roce 2022. Jen nepatrná část projde kontrolou. A když se tak stane, výsledky bývají tristní. Při poslední rozsáhlé celoevropské kontrole neprošlo 64 procent hraček a drobné elektroniky, v laboratořích propadlo dokonce 84 procent zboží. U hraček šlo o riziko udušení, u elektroniky o nebezpečí úrazu proudem. A mnoho výrobků obsahovalo nebezpečné chemikálie.
Číňané budují sklady v Evropě
Nový poplatek za dohled nad výrobky dováženými ze zemí mimo EU by měl částečně pokrýt náklady na kontrolu. Měl by být nižší u zboží dováženého ve velkém než u jednotlivých balíčků posílaných přímo zákazníkům. Výše poplatku zatím není známá.
Cílem EU je nastavit poplatky tak, aby se obchodníkům více vyplatilo dovážet zboží ve velkém než posílat zboží jednotlivě zákazníkům z Číny. Platformy se tomu přizpůsobují a zřizují své sklady v unii.
Evropská unie také připravuje reformu cel, spuštění celního datového centra a společný evropský úřad. Má nahradit jednotlivé národní systému a zjednodušit dohled nad zbožím proudícím do unie. Dočasné poplatky namířené hlavně proti čínským obchodům pak budou nahrazeny běžnými celními sazbami. Spuštění nového systému se očekává v roce 2028.