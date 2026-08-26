Obří diskont masivně zavírá prodejny. Známý nábytkář spouští velké výprodeje
- Jeden z největších německých nábytkářských diskontů Roller zmenšuje svou síť a další a další prodejny čeká konec.
- Řetězec, jehož polovinu vlastní rakouský XXXLutz, změny vysvětluje náročnými podmínkami na trhu s nábytkem.
- Problémy se netýkají jen Rolleru, insolvence a restrukturalizace v posledních měsících zasáhly další výrobce a prodejce v Německu, Česku i na Slovensku.
Německý nábytkářský řetězec Roller pokračuje v uzavírání svých kamenných obchodů. K sedmi pobočkám, jejichž konec byl známý už na začátku léta, přibyly další v Düsseldorfu, Kerpenu a v Rendsburgu. Během posledních měsíců podle německého serveru Merkur skončilo nebo má skončit celkem deset prodejen Rolleru. Prodejny v Kerpenu a Rendsburgu zavírají na konci října, düsseldorfská pobočka o měsíc později. Na uzavíraných pobočkách společnost spouští velké výprodeje.
Roller další rušení prodejen vysvětluje situací v celém odvětví. „Vzhledem k přetrvávajícím náročným tržním podmínkám v obchodě s nábytkem a komplexní revizi naší sítě poboček ukončí prodejna Roller v Düsseldorfu do konce listopadu provoz,“ uvedla společnost pro deník Rheinische Post a prakticky totožné vysvětlení poskytla také v souvislosti s koncem pobočky v Kerpenu. Firma zároveň uvedla, že se chce soustředit na „vysoce výkonnou síť hlavních poboček“. Už dříve odmítla, že by z německého trhu ustupovala plošně, a avizovala další investice do ziskových poboček.
Němečtí nábytkáři v problémech
Roller patří mezi největší a nejznámější německé nábytkářské diskonty. Funguje od roku 1969 a jeho síť čítá zhruba 110 prodejen, zaměstnává přibližně čtyři tisíce lidí. Polovinu společnosti drží německý koncern Tessner, druhou polovinu rakouská skupina XXXLutz. Ta patří mezi největší evropské prodejce nábytku, zaměstnává kolem 27 tisíc lidí a provozuje přes 400 obchodů ve 14 zemích. Její roční obrat v roce 2024 dosáhl 6,4 miliardy eur.
Na českém trhu není u XXXLutz patrný obdobný ústup jako u Rolleru v Německu, skupina zde naopak v posledních letech rozšiřovala svou kamennou síť. V listopadu 2024 otevřela v Hradci Králové svou dvanáctou tuzemskou prodejnu, dále vede 15 prodejen Möbelix a jednu prodejnu Kika. XXXLutz navíc na konci loňského roku oznámil převzetí německé skupiny Porta a s ní přibližně 140 poboček v Německu, Česku a na Slovensku. Součástí skupiny je síť Asko, která v Česku provozuje 14 prodejen.
Zmenšování sítě Rolleru nicméně přichází v době, kdy se s problémy potýká nábytkářský průmysl v několika evropských zemích. Jak e15 nedávno popsala, výrobce a prodejce tlačí rostoucí náklady, zatímco domácnosti i firmy své nákupy omezují. V Německu v poslední době skončil po více než sto letech například rodinný obchod Möbel Hübner, do insolvence zamířil výrobce nábytku Interlübke a restrukturalizací prochází producent čalouněného nábytku Himolla Polstermöbel. Potíže se nevyhýbají ani Česku a Slovensku. Tradiční česká firma Katalpa na sebe v červnu podala insolvenční návrh, o ochranu před věřiteli požádal také slovenský Decodom a naráží také IKEA. V uplynulém finančním roce se jí propadl čistý zisk na českém trhu o 36 procent na 748 milionů korun, a to při tříprocentním růstu tržeb na rekordních třináct miliard.