V Česku otevřel třicátou prodejnu, v Polsku končí. Německý diskont nezvládl obří ztráty
- Německý diskontní řetězec Woolworth po třech letech definitivně opouští polský trh.
- Jeho přibližně 70 polských prodejen i s 500 zaměstnanci převezme sesterská síť TEDi.
- Konec v Polsku se netýká českého a slovenského trhu, kde Woolworth i nadále úspěšně expanduje. V Česku nedávno otevřel již svou třicátou prodejnu.
Velkolepá expanze nepotravinářského diskontního řetězce Woolworth na polském trhu končí nezdarem. Po pouhých třech letech od svého vstupu se německá značka z Polska stahuje. Zatímco v roce 2023 společnost plánovala otevřít u severních sousedů až tisíc prodejen, realita je zásadně odlišná: existující pobočky převezme sesterská síť TEDi, která patří do stejné vlastnické skupiny, informuje polský web Wiadomoscihandlowe.pl.
Milionové ztráty zastavily expanzi
Woolworth sice své původní divoké odhady postupně korigoval na 400 prodejen, nakonec však jeho působení v Polsku končí na hranici zhruba 70 otevřených obchodů. Důvodem je především ekonomický neúspěch a prohlubující se ztráta.
Podle hospodářských výsledků za rok 2025 vykázala polská pobočka Woolworthu tržby ve výši 159 milionů zlotých (přibližně 950 milionů korun). Problémem je však čistá ztráta, která dosáhla 51,7 milionu zlotých (okolo 310 milionů korun) – téměř dvojnásobku oproti předchozímu roku, kdy ztráta činila 26,9 milionu zlotých.
Nejde však o klasickou akvizici konkurenčním řetězcem. Jelikož Woolworth i TEDi spadají pod stejného vlastníka, mateřský koncern se rozhodl zefektivnit strukturu, přestat tříštit síly a veškerý kapitál i lidské zdroje v Polsku soustředit pod silnější značku. Všech více než 500 zaměstnanců polského Woolworthu tak přejde právě pod TEDi.
TEDi v Polsku sílí, cíl je 600 obchodů
Pro řetězec TEDi je Polsko klíčovým trhem. V červnu 2026 zde síť otevřela svou 300. prodejnu a po Německu a Španělsku jde o její třetí největší evropský trh. Začleněním poboček Woolworthu se celkový počet prodejen TEDi v Polsku přiblíží hranici 400.
Tím ale plány řetězce nekončí. TEDi vidí na polském trhu potenciál až pro 600 prodejen, přičemž jen během letošního finančního roku tam plánuje otevřít dalších 40 novostaveb.
TEDi celkově patří k nejrychleji rostoucím diskontním sítím v Evropě. V uplynulém finančním roce poprvé překonal hranici tržeb ve výši tří miliard eur (přes 75 miliard korun) a v 15 zemích provozuje více než 3 500 prodejen. Do roku 2029 chce mít napříč Evropou 5 000 poboček.
Expanze v Evropě i v Česku
Konec v Polsku neznamená, že by značka Woolworth krachovala globálně. Ve zbytku Evropy dál masivně expanduje – začátkem roku 2026 otevřela v Německu svou jubilejní tisící prodejnu a dále se rozrůstá i na Slovensku, kde působí od podzimu 2025.
V Česku se Woolworth objevil teprve loni v červnu a svou první pobočku otevřel v Třebíči. Minulý týden společnost otevřela svou 30. prodejnu v České republice a druhou prodejnu v Praze. Nadále plánuje v Česku expandovat.
„Jsme velmi rádi, že můžeme otevřít druhou a celkově už 30. prodejnu právě v Praze, a těšíme se, že zákazníky přesvědčíme o kvalitě naší nabídky. Chceme, aby lidé vnímali Woolworth jako prodejnu ve své blízkosti, kde pohodlně nakoupí vše, co potřebují, a rádi se k nám potom vraceli,“ říká Petr Juliš, managing director společnosti Woolworth pro Českou republiku a Slovensko.