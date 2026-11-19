Pro zajištění výroby celého holdingu už vám excel stačit nemůže, říká k migraci na SAP Rabová z Mattoni 1873
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- Společnost Mattoni 1873 převedla všechny své závody na cloudové řešení pro řízení dodavatelského řetězce od SAP.
- Jedním z důvodů bylo i spojení s PepsiCo a možnost sbírat data za celou skupinu.
- Manažerka pro řízení dodavatelského řetězce Jana Rabová říká, že pro úspěch migrace je důležité motivovat a podpořit zaměstnance.
Výrobce světoznámé minerální vody Mattoni je dnes největším distributorem nealkoholických nápojů v Česku. Svoji pozici na trhu si vybudoval nejen růstem prodejů, ale také akvizicemi konkurentů. K těm klíčovým patřilo i převzetí výhradní licence na výrobu a distribuci produktů PepsiCo pro ČR, Slovensko a Maďarsko v roce 2018.
Největší výzvou po akvizici byla podle Jany Rabové otázka, jak dál s plánováním výroby. PepsiCo fungovala totiž na SAP APO, tomu ale brzy končila podpora. U firmy produkující nápoje jde přitom o klíčovou otázku. Během léta, a zvláště tak horkého, jako bylo například to letošní, nemusí výroba stačit uspokojovat poptávku, ani když jede v režimu 24/7. Proto se produkuje a plní do zásoby už od jara, někdy dokonce od ledna.
Volba tak padla na jednotný systém SAP IBP, který na základě statistických dat a modelů, včetně využití umělé inteligence, předpovídá poptávku, plánuje výrobu, dodávky, potřeby zásobování, ale i skladové zásoby. „Kdyby se cokoliv pokazilo, Pepsi by vyráběla naslepo. Což jsme nechtěli dopustit,“ uvedla ke konci podpory starší verze Jana Rabová.
Po volbě systému IBP přišel nejprve pilotní projekt, a sice v pražském výrobním závodě „Kolbenka“. Samotné zavádění nového systému trvalo pouhý půlrok. „Začali jsme na podzim 2023 a prvním kritériem pro nás bylo, že to musíme stihnout nejpozději v dubnu 2024,“ vysvětluje Rabová s odkazem právě na to, že na jaře se začne blížit vrchol sezóny.
Přechod na nový systém většinou nadšení nevyvolá
U širokého sortimentu a sofistikovanějších produkcí už si jenom s Excelem nevystačíte. „Když produkujete ochucenou vodu obohacenou o různé vitaminy a doplňky, přináší vám to velkou komplexitu do plánování výroby, protože některé suroviny mají objednací lhůtu třeba jeden, dva, ale někdy až tři měsíce,“ vysvětluje Rabová s tím, že jen v České republice má Mattoni 1873 v nabídce tisíc produktů a k nim přes tři tisíce surovin.
Pilotní projekt v Kolbence se podařil téměř na 100 % a společnost to motivovalo k pokračování. „Nás to navnadilo a říkali jsme si, že když je to tak jednoduché, tak teď už uděláme jenom copy paste a rozrolujeme to i do těch ostatních výrobních závodů. Ukázalo se však, že původní systémy, které společnosti Pepsi a Mattoni používaly, se od sebe výrazně lišily. To nás ve druhé fázi zdrželo o několik měsíců,“ uvedla Rabová. Rozdíly byly třeba v měrných jednotkách, kódech nebo názvosloví. „Třeba Mattoni počítá všechno v lahvích, Pepsi počítá a vyrábí v kartonech,“ přiblížila.
Projekt se nakonec úspěšné spustil před koncem roku 2025. „Někdy se vyplatí si počkat než něco uspěchat. V našem případě nedávalo smysl spouštět projekt před sezonou, když si nejste jisti, že přinese to, co od něj očekáváte,“ dodala manažerka.
Data za všechny provozy
Podle Jany Rabové je velmi důležitá motivace. Kdyby dnes mohla udělat něco jinak, určitě by nepodcenila tzv. change management a především to, aby všem od začátku vysvětlila, proč se změna dělá. „Klíčové je dát lidem maximální podporu. Jakmile vidí reálné výsledky, jde to snáz,“ vysvětluje a dodává, že v leckterém malém závodě by si vystačili s Excelem, ovšem pokud chcete mít data za celý holding, musí se zapojit všechny provozy, ne jenom ty co vyrábějí komplexní produkty.
„Musíme se teď dívat dopředu a hledat nástroje, které nám pomohou naše data využít ještě lépe“ dodává Rabová s tím, že jakmile dokončí současný projekt, začnou v závodech Mattoni 1873 řešit otázku, jak využít AI v plánování a výrobě.