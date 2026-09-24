Rodina zakladatele H&M skupuje další akcie. Začínají sílit spekulace o odchodu z burzy
- H&M ve třetím čtvrtletí výrazně zvýšilo provozní zisk, tržby ale téměř nerostly.
- Firma těží z úspor a lepšího řízení nákladů, zároveň čelí silné konkurenci Sheinu a Zary.
- Rodina zakladatele mezitím dál navyšuje svůj podíl a přiživuje spekulace o možném stažení H&M z burzy.
Ervér se stal ředitelem v lednu 2024 a firma od té doby zvyšuje ziskovost, uvedla agentura Reuters. Investoři ale stále čekají na známky toho, že nový šéf dokáže zvýšit i růst tržeb v situaci, kdy H&M čelí silné konkurenci od společnosti Shein a také od španělské skupiny Inditex, která vlastní značku Zara.
Ve třetím čtvrtletí se čisté tržby zvýšily meziročně méně než o procento na 57,19 miliardy SEK. Při vyjádření v místních měnách pak růst dosáhl jednoho procenta. Třetí finanční čtvrtletí firma uzavřela 31. srpna.
Analytici podle průzkumu společnosti LSEG očekávali, že provozní zisk se ve třetím čtvrtletí zvýší na 5,14 miliardy švédských korun. Hrubá zisková marže se zvýšila na 54 procent z 52,9 procenta před rokem, částečně díky vrácení cel. Analytici očekávali marži 53,4 procenta. Hrubá zisková marže je podíl hrubého zisku na celkových tržbách, vyjádřený v procentech. „Stále se potýkají s problémy při zvyšování růstu tržeb,“ uvedl analytik společnosti Inderes Lucas Mattsson. Zisk byl podle něj relativně v souladu s očekáváním trhu po zohlednění vlivu vrácení cel.
Spekuluje se o odchodu z burzy
H&M zvyšuje podíl oblečení, které nakupuje přímo v dané sezoně. Snaží se tak rychleji reagovat na módní trendy a na stále méně předvídatelné počasí. Zásoby ale ve čtvrtletí po očištění o kurzové vlivy vzrostly o devět procent. Firma uvedla, že příčinou je narušení globálních dodavatelských řetězců.
Společnost rovněž investuje do logistiky v souvislosti s růstem on-line prodeje. Letos a v příštím roce chce začít postupně využívat nové sklady v Evropě, aby zvýšila kapacitu a zlepšila dostupnost zboží.
Dědicové zakladatele H&M Erlinga Perssona mezitím nenápadně zvyšují svůj podíl ve společnosti, což podněcuje spekulace, že by v budoucnu mohli celou skupinu stáhnout z burzy a převést ji do soukromého vlastnictví.
Akcie H&M na začátku čtvrtečního obchodování na burze ve Stockholmu oslabovaly, krátce před 11:00 SELČ ztrácely kolem tří procent na 161,25 SEK. Nacházely se tak v blízkosti nejnižších hodnot od května.