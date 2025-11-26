Do Česka vstupuje udržitelnější sestra H&M. Nový módní řetězec nabídne i vegetariánskou kavárnu
- Arket ve středu 26. listopadu otevírá prodejnu v pražské ulici Na Příkopě.
- Jde o módní značku ze skupiny H&M Group.
- Kromě módy nabídne i vegetariánskou kavárnu s michelinským nádechem.
Švédská módní značka H&M je známá po celém světě. Je to ale také koncept fast fashion a rychlé módy, kterou mladá generace zatracuje. Otevření nové značky, která víc hraje na udržitelnost, tak bylo logickým krokem firmy ve snaze udržet si zákazníky. Vznikla v roce 2017 a letos otevřela svoje první obchody v zahraničí. Patří mezi ně i Česko. V pražské ulici Na Příkopě tak ve středu 26. listopadu otevírá Arket.
Ta se v Česku uvede dvěma patry módy a bytových doplňků. Oproti obchodům své matky, které už jsou v Česku známé, se v několika ohledech liší. Arket nedbá módních trendů, její zboží má být nadčasové a má zůstat v šatníku co nejdéle. Důraz tak klade na kvalitní materiály. „Naše produkty jsou pečlivě vyráběny tak, aby přežily krátkodobé trendy a mohly být používány a ceněny po mnoho let,“ zní filozofie značky.
Podobnou strategii má například japonské Uniqlo, které míří rovněž do Prahy. Od něj, ale i od ostatních, se ale Arket něčím liší. Ve svých obchodech má kromě módního a bytového oddělení také kavárnu. Respektive vegetariánskou kavárnu. Platí to i té pražské.
Kavárna s michelinským nádechem
„Naše vegetariánské kavárny se věnují zkvalitňování konceptu každodenního stravování. Menu klade důraz na sezónnost, kreativitu a přírodní suroviny,“ popisuje Arket koncept. Kromě slaných pokrmů je tu k dostání rovněž sladké, dále pak limitované edice pečiva a speciální kávy. Koncept kavárny má pro Arket na starosti Martin Berg – kuchař, který dříve působil ve fine diningových restauracích, některé z nich přitom měly i michelinské hvězdy.
Se stejným konceptem letos Arket otevřel v několika evropských zemích. Od ledna je v řeckých Athénách, v září vstoupil do irského Dublinu. Češi mohli na Arket narazit například ve Vídni nebo ve Varšavě. V Rakousku i Polsku je od roku 2024.
Oproti tomu společnost v posledních měsících zavřela po celém světě 135 svých poboček a další by měly přibývat. Většina prodejen se nacházely v Asii či v Africe, v Evropě H&M uzavřela 21 poboček. Společnost tak snižuje náklady. I díky tomu letos v září oznámila vyšší zisk, než očekávala. V posledním čtvrtletí narostly tržby H&M o dvě procenta na celkových 57 miliard švédských korun.