Z odpadu vzniká nové oblečení, z hub zase obaly. Soutěž ocenila české udržitelné firmy
- Šestý ročník soutěže SME EnterPRIZE zná vítěze mezi malými a středními podniky i start-upy.
- Porota ocenila ostravskou firmu, která vyrábí cirkulární textilie a zajišťuje jejich zpětný odběr.
- Mezi dalšími oceněnými jsou výrobci ekologické drogerie, zemědělská farma nebo start-up vyvíjející obaly z mycelia.
Oděvy z kukuřičného vlákna či recyklované bavlny, prací prostředky s nižší uhlíkovou stopou nebo obaly vyrobené z podhoubí. Šestý ročník soutěže SME EnterPRIZE, kterou pořádá Generali Česká pojišťovna, ocenil české malé a střední firmy a start-upy zaměřené na udržitelnější podnikání. Do letošního ročníku se přihlásilo více než sto firem a začínajících podniků z celé republiky, z nichž do finále hlavní kategorie postoupila desítka společností.
První místo získala ostravská technologicko-textilní společnost NIL Textile. Firma vyvíjí a vyrábí textilie a oděvy z kukuřičného vlákna PLA, recyklované bavlny, cirkulárního polyesteru a bakteriální celulózy. Součástí jejího modelu je také zpětný odběr a recyklace použitého textilu. Oproti konvenční textilní výrobě tím dokáže snížit uhlíkovou stopu oděvů až o 70 procent a spotřebu vody až o 98 procent. Produkty dodává do více než dvaceti zemí a mezi její zákazníky patří například Feratt, Sonnentor nebo Alza.
Firma loni dosáhla obratu kolem 20 milionů korun, letos ale podle jejího zakladatele Mikuláše Jurty není prioritou další růst za každou cenu. „Pro nás je rok 2026 opravdu hodně stabilizační. Snažíme se spíše zaměřit na zefektivnění interních procesů, protože situace pro udržitelný český textil není vůbec růžová,“ řekl Jurta. Podle něj se pozornost značek v poslední době od udržitelnosti částečně přesunula zpět k ceně, NIL Textile proto letos nemá stanovený konkrétní růstový cíl. „Letos si chceme především nastavit procesy tak, abychom byli schopní pružně reagovat na to, co se v současné velké dynamice našeho trhu děje,“ dodal.
Sektor, který je běžně znečišťující
„NIL Textile je firma z oděvního průmyslu, který je sám o sobě velmi znečišťující, o to větší radost jsme z tohoto výsledku měli. Jejich čísla jsou úžasná,“ uvedla při předávání ceny předsedkyně poroty Veronica Helena Továrková. Porota podle ní ocenila především využívání odpadních materiálů, nízkou spotřebu vody a zpětný odběr oděvů, které firma následně znovu recykluje na nový materiál. O tom, že při posuzování udržitelnosti firem nestačí jednotlivá ekologická opatření, ale rozhoduje celkové fungování jejich byznysu, mluvila Továrková už dříve v rozhovoru pro e15.
Druhé místo letos získala společnost iEcoHaus CZ, která vyrábí ekologickou drogerii. Jejím vlajkovým produktem jsou prací papírky, jejichž nízká hmotnost má snižovat emise spojené s přepravou, a třetí skončila Farma Choťovice Karla Horáka. Rodinný podnik propojuje zemědělství, potravinářství, energetiku a gastronomii a součástí jeho areálu je bioplynová stanice využívající odpady k výrobě elektřiny a tepla pro samotný areál i část obce Choťovice.
Obaly z hub
Samostatně soutěž od roku 2023 hodnotí také start-upy. V této kategorii letos zvítězila společnost Fungi Pack, která vyrábí jednorázové obaly z mycelia neboli podhoubí a biomasy. Obaly jsou podle firmy stoprocentně kompostovatelné a po použití je lze zpracovat i v domácím kompostu. Firma se nyní posouvá od funkčního prototypu k větším výrobním šaržím a první prodeje chce spustit příští léto.
Materiál zatím cenou nedokáže konkurovat klasickému plastu či papíru. „Každá malosériová výroba je nákladnější. Vstupy nicméně máme poměrně levné, takže pokud by se našel zákazník a zajímavý kontrakt, dokázali bychom cenu docela dost snížit,“ řekla zakladatelka Fungi Packu Šárka Márová. Firma proto zpočátku míří především na obaly pro luxusnější zboží. „Mým cílem ale je, aby se myceliový obal stal každodenní záležitostí a byl úplně stejně běžný jako plast anebo papír,“ dodala.
Jedna z prvních tří firem hlavní kategorie soutěže získá možnost reprezentovat Česko na evropském finále SME EnterPRIZE, které se uskuteční na jaře příštího roku v Bruselu. Vedle hlavních cen letos pořadatelé poprvé udělili také cenu CEO. Tu získala společnost Alf & Bet provozující pražské kavárny EMA espresso bar a řemeslnou pekárnu s pražírnou Alf & Bet. Studentskou cenu mezi start-upy získala společnost gotenniseu s projektem Dropp tennis. Firma sbírá a recykluje ohrané tenisové míčky a materiál následně využívá pro nové produkty určené pro sport, interiéry či stavebnictví.