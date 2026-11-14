Živina zdvojnásobila tržby, stále je ale ve ztrátě. Pomoci s tím má Albert i Alza
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- Výrobce kimchi a omáček Živina vstupuje do sítě kamenných poboček a také do největšího eshopu v Česku.
- Cílem je ještě více zvýšit prodeje.
- Loni se firmě podařilo zdvojnásobit tržby, stále je ale ve ztrátě.
Od roku 2020 prodávají pod značkou Živina kimchi, několik řad omáček a od loňského roku také kombuchu. Za loňský rok společnost Farma Živina zdvojnásobila svoje tržby, zatím se jí ale nepodařilo umazat ztrátu. Teď však míří do supermarketů a také do Alzy.
Živinu založili manželé Martin a Markéta Kuderovi v roce 2020. V portfoliu měli zejména naložené pekingské zelí, později ale přidali například asijské i české omáčky. Stačí je přidat k ostatním surovinám a vytvoří plnohodnotné jídlo. Předloni se svými výrobky Živina utržila 44 milionů korun, což znamenalo meziroční růst o víc než padesát procent. Něco podobného se jí přitom povedlo i loni, dluhy ale v účetní závěrce zůstaly.
„Rok 2025 byl obdobím výrazného obchodního růstu, posilování značky a pokračujícího budování provozní infrastruktury,“ líčí Kuderovi v účetní závěrce za rok 2025. Firma skončila s tržbami v hodnotě bezmála 90 milionů korun, dotáhla se tedy na víc než dvojnásobek. I tak ale Farma Živina vykázala účetní ztrátu přes dvanáct milionů korun. Meziročně se ovšem snížila. Rok 2025 uzavírali Kuderovi s více než třiceti miliony v mínusu.
„Záporný výsledek hospodaření v roce 2025 souvisí především s pokračující růstovou fází společnosti a s vědomými investicemi do značky, zákaznických akvizic, rozvoje produktového portfolia, provozní infrastruktury a týmu. Cílem je vytvořit předpoklady pro další růst tržeb a postupné zlepšování ekonomické výkonnosti v následujících obdobích,“ uvádějí zakladatelé.
Loni například Živina koupila osmdesátiprocentní podíl ve společnosti Reborn Food, která stojí za značkou nápojů Projekt Kombucha. Od akvizice si slibuje posílení nápojové divize značky. Teď jí má k růstu pomoci další krok, a to vstup do Albertu, Billy a Globusu a také do internetového obchodu Alza. Kromě vlastního e-shopu až dosud Živina prodávala na Rohlíku a Košíku a také ve vybraných pobočkách Kauflandu či jihočeského COOPu. Nyní se tak distribuce značně rozšiřuje.
Cesta k ziskovosti
„Slibujeme si od toho hlavně dostupnost. Lidé chtějí vařit z čerstvých surovin, ale často nemají pocit, že podobné jídlo v běžných regálech najdou. Albert, Billa, Globus a Alza nám umožní být tam, kde lidé nakupují každý týden,“ říká pro e15 Kudera.
Velké řetězce jsou podle něj logický krok, protože většina lidí nakupuje v kamenném retailu. Živina si od toho tak slibuje další růst. „Díky rozšíření distribuční sítě do řetězců plánujeme zvýšit objem prodejů a zároveň provozní efektivitu. S větším objemem očekáváme i cestu k ziskovosti,“ dodává Kudera.
Jeho plány přitom dosahují vysoko. V souvislosti s nákupem podílu v Reborn Food ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku mluvil zakladatel značky o tom, že očekává návratnost investice v horizontu pěti let. Kombucha má Živině přinést roční obrat okolo sta milionů korun a celá firma se chce do roku 2029 přiblížit tržbám na hranici jedné miliardy korun. Kromě nových prodejních míst a produktů s tím má pomoci především zahraniční expanze. Zatím značka působí na Slovensku.