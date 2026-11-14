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Změní se obchody Žabka v Albert? Nový majitel kupuje všech 113 prodejen, v minulosti převzaté značky přejmenoval

Žabka

Žabka Zdroj: ČTK

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  • Majitel obchodů Albert, skupina Ahold Delhaize, kupuje spolu s českým a slovenským Tescem také všech 113 tuzemských prodejen Žabka.

  • Zákazníci nepoznají žádnou změnu minimálně do konce roku 2027, přičemž nový majitel zatím neoznámil, zda značku Žabka zachová, nebo ji přejmenuje na Albert jako u dřívějších akvizic.

  • Ekonomové se v pohledu na budoucnost sítě rozcházejí – kvůli nízkému zisku se mluví o možném zavírání ztrátových poboček, podle obchodníků ale malé obchody v docházkové vzdálenosti nadále porostou.

Řetězec malých prodejen Žabka čeká spolu s hypermarkety Tesco změna vlastníka. Mezinárodní skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje obchody Albert, se koncem října dohodla s Tescem na převzetí všech jeho českých a slovenských aktivit. Součástí transakce je i 113 tuzemských prodejen Žabka, které za Tesco spravuje dceřiná společnost Tesco Franchise Stores ČR.

Pro zákazníky ani franšízanty se v tuto chvíli nic nemění. Ahold Delhaize počítá s dokončením převzetí až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027 a do té doby bude síť dál řídit stávající vlastník. Nový majitel zatím neoznámil, zda značku Žabka zachová, nebo ji čeká proměna. V tiskové zprávě k transakci Ahold slíbil modernizaci převzatých prodejen a sjednocení sortimentu i věrnostních výhod s Albertem, samotnou Žabku v ní ale jménem nezmínil, upozornil server Arecenze.cz.

Historie sjednocování značek pod Albert

Prodejny Žabka vstoupily na český trh v roce 2008, kdy je z Polska přivedla investiční skupina Penta. V roce 2011 síť spolu s obchody Koruna koupilo Tesco, přičemž antimonopolní úřad tehdy spojení schválil bez podmínek.

Zkušenosti z předchozích akvizic Aholdu v Česku přitom ukazují na silný tlak na sjednocování značek:

  • Dřívější přeměny: Skupina v minulosti postupně sjednotila pod značku Albert své původní formáty Mana, Sezam, Prima a Hypernova i převzaté prodejny Julius Meinl.

  • Převzetí Intersparu: Po akvizici sítě Interspar v roce 2014 přejmenoval Ahold všechny její prodejny na Albert za necelý rok. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tehdy obchod povolil s podmínkou prodeje pěti prodejen ve čtyřech městech.

Na druhou stranu v zahraničí má skupina Ahold Delhaize s formátem malých obchodů u domu i s franšízovým modelem bohaté zkušenosti. Například v Belgii předala své obchody Delhaize samostatným provozovatelům, což podle březnové prezentace firmy překonává očekávání. Obchody u domu či franšízy skupina provozuje také v Řecku pod značkou AB a v Srbsku pod hlavičkou Maxi, píše server.

Nízké zisky a nejistý osud poboček

Ačkoliv většinu prodejen Žabka vedou samostatní podnikatelé (franšízanti), samotná nemovitost, vybavení i přibližně 90 procent zboží patří centrále sítě. Ta také u drtivé většiny sortimentu určuje koncové ceny, franšízant si je nastavuje jen u zboží nakoupeného na vlastní účet. Po převzetí tak bude mít klíčový vliv na cenotvorbu i nabídku nový vlastník.

O dalším směřování sítě se mezi odborníky vedou debaty, a to zejména kvůli jejímu slabému hospodaření. Provozovatel sítě, firma Tesco Franchise Stores ČR, vykázal v účetním roce končícím v únoru 2026 zisk pouze 16,6 milionu korun, přičemž o rok dříve skončil ve ztrátě 13 milionů korun.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček pro Deník.cz uvedl, že vzhledem k těmto výsledkům lze očekávat uzavření části ztrátových prodejen. Zbývající pobočky by se podle něj mohly zaměřit především na rychlé nákupy a konkurovat vietnamským večerkám. Naopak prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pro stejný deník zásadní zlom neočekává. Lidé ve velkých městech podle něj stále častěji vyhledávají obchody v docházkové vzdálenosti od bydliště s nabídkou čerstvých potravin.

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