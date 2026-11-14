Změní se obchody Žabka v Albert? Nový majitel kupuje všech 113 prodejen, v minulosti převzaté značky přejmenoval
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- Majitel obchodů Albert, skupina Ahold Delhaize, kupuje spolu s českým a slovenským Tescem také všech 113 tuzemských prodejen Žabka.
Zákazníci nepoznají žádnou změnu minimálně do konce roku 2027, přičemž nový majitel zatím neoznámil, zda značku Žabka zachová, nebo ji přejmenuje na Albert jako u dřívějších akvizic.
Ekonomové se v pohledu na budoucnost sítě rozcházejí – kvůli nízkému zisku se mluví o možném zavírání ztrátových poboček, podle obchodníků ale malé obchody v docházkové vzdálenosti nadále porostou.
Řetězec malých prodejen Žabka čeká spolu s hypermarkety Tesco změna vlastníka. Mezinárodní skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje obchody Albert, se koncem října dohodla s Tescem na převzetí všech jeho českých a slovenských aktivit. Součástí transakce je i 113 tuzemských prodejen Žabka, které za Tesco spravuje dceřiná společnost Tesco Franchise Stores ČR.
Pro zákazníky ani franšízanty se v tuto chvíli nic nemění. Ahold Delhaize počítá s dokončením převzetí až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027 a do té doby bude síť dál řídit stávající vlastník. Nový majitel zatím neoznámil, zda značku Žabka zachová, nebo ji čeká proměna. V tiskové zprávě k transakci Ahold slíbil modernizaci převzatých prodejen a sjednocení sortimentu i věrnostních výhod s Albertem, samotnou Žabku v ní ale jménem nezmínil, upozornil server Arecenze.cz.
Historie sjednocování značek pod Albert
Prodejny Žabka vstoupily na český trh v roce 2008, kdy je z Polska přivedla investiční skupina Penta. V roce 2011 síť spolu s obchody Koruna koupilo Tesco, přičemž antimonopolní úřad tehdy spojení schválil bez podmínek.
Zkušenosti z předchozích akvizic Aholdu v Česku přitom ukazují na silný tlak na sjednocování značek:
Dřívější přeměny: Skupina v minulosti postupně sjednotila pod značku Albert své původní formáty Mana, Sezam, Prima a Hypernova i převzaté prodejny Julius Meinl.
Převzetí Intersparu: Po akvizici sítě Interspar v roce 2014 přejmenoval Ahold všechny její prodejny na Albert za necelý rok. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tehdy obchod povolil s podmínkou prodeje pěti prodejen ve čtyřech městech.
Na druhou stranu v zahraničí má skupina Ahold Delhaize s formátem malých obchodů u domu i s franšízovým modelem bohaté zkušenosti. Například v Belgii předala své obchody Delhaize samostatným provozovatelům, což podle březnové prezentace firmy překonává očekávání. Obchody u domu či franšízy skupina provozuje také v Řecku pod značkou AB a v Srbsku pod hlavičkou Maxi, píše server.
Nízké zisky a nejistý osud poboček
Ačkoliv většinu prodejen Žabka vedou samostatní podnikatelé (franšízanti), samotná nemovitost, vybavení i přibližně 90 procent zboží patří centrále sítě. Ta také u drtivé většiny sortimentu určuje koncové ceny, franšízant si je nastavuje jen u zboží nakoupeného na vlastní účet. Po převzetí tak bude mít klíčový vliv na cenotvorbu i nabídku nový vlastník.
O dalším směřování sítě se mezi odborníky vedou debaty, a to zejména kvůli jejímu slabému hospodaření. Provozovatel sítě, firma Tesco Franchise Stores ČR, vykázal v účetním roce končícím v únoru 2026 zisk pouze 16,6 milionu korun, přičemž o rok dříve skončil ve ztrátě 13 milionů korun.
Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček pro Deník.cz uvedl, že vzhledem k těmto výsledkům lze očekávat uzavření části ztrátových prodejen. Zbývající pobočky by se podle něj mohly zaměřit především na rychlé nákupy a konkurovat vietnamským večerkám. Naopak prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pro stejný deník zásadní zlom neočekává. Lidé ve velkých městech podle něj stále častěji vyhledávají obchody v docházkové vzdálenosti od bydliště s nabídkou čerstvých potravin.