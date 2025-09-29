Dosud se zaměřovala na omáčky, teď se Živina vrhá na kombuchu. Chce s ní dosáhnout na miliardu
Česká rodinná firma Živina koupila podíl ve firmě Reborn Food, která stojí za nápojem Projekt Kombucha. Živina výši investice neprozradila, očekává ale její návratnost do pěti let.
Začali s kimchi. Kvašené pekingské zelí ale brzy doplnili dalšími produkty. Dnes je česká rodinná firma Živina známá především díky svým omáčkám. V repertoáru má asijské i české, letos přibyly také italské. Společnost se chce ale nyní pustit také do výroby oblíbeného fermentovaného nápoje. Koupila proto podíl ve firmě Reborn Food, která stojí za značkou Projekt Kombucha.
Živina koupila ve společnosti 80procentní podíl. Půlku dali k dispozici investoři Jan Noah a Marek Pastorka, dalších třicet procent má od zakladatele Projektu Kombucha Ondřeje Šustra. Ten si ve firmě nechal dvacet procent a nově povede produktový vývoj nápojové divize Živiny. „Díky akvizici máme výrobu populárního fermentovaného nápoje plně pod kontrolou a můžeme rozvíjet nové receptury i příchutě,“ líčí zakladatel Živiny Martin Kudera s tím, že akvizicí získává společnost know-how ve výrobě fermentovaného nápoje.
Kudera chce, aby kombucha tvořila až dvacet procent tržeb Živiny. V plánu je dostat ji do vícero obchodů a k širšímu okruhu zákazníků, až doteď přitom patřila mezi největší zákazníky Reborn Food právě Živina. V budoucnu by se ale její kombucha měla dostat i na další evropské trhy.
Velké plány
Rodinná firma očekává návratnost investice v horizontu pěti let, za tu dobu chce s nápojem dosáhnout ročního obratu okolo sta milionů korun. Kombucha má zároveň pomoci s dalším cílem, a to je přiblížit se do roku 2029 tržbám na hranici jedné miliardy korun. Pomoci v tom má právě zahraniční expanze.
Loni Živina dosáhla na obrat 45 milionů korun, což byl meziroční růst o 52 procent. Loni společnosti přibylo 22 tisíc nových zákazníků, roste také počet byznysových partnerů, kterých je aktuálně přes 350. Reborn Food za loňský rok vykázala obrat zhruba tři miliony.
Živina každopádně není jediná, kdo sází na kombuchu. Vyrábí ji například také Kofola. Ta v roce 2020 koupila společnost F.H. Prager, která se zaměřovala na cidery. O tři roky později začala Kofola vyrábět fermentované nápoje pod značkou Prager’s. Ty letos daly jméno celé divizi. V Česku pak kombuchu vyrábí například také firma JZT Ferments. Úspěšný je každopádně fermentovaný nápoj i globálně. Loni měl její trh podle americké analytické společnosti Grand View Research hodnotu 4,2 miliardy dolarů, podle odhadů má do roku 2030 narůst na více než devět miliard.