Česko si jde do Bruselu pro dalších více než 50 miliard na obranu. Vláda chystá nákupy protivzdušné obrany i dronů
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- Vláda schválila zapojení Česka do druhého kola evropského programu SAFE, odkud chce získat mírně více než 50 miliard korun.
Půjčené peníze mají posloužit především na vybudování těžké brigády, posílení protivzdušné obrany a nákup dronů, radarů či munice.
V první fázi programu Česko požádalo o zhruba 50 miliard korun, které míří na dostavbu dálnice D11, tanky Leopard 2A8 a vozidla Tatra T-815.
Vláda schválila zapojení Česka do druhé fáze evropského programu Security Action for Europe (SAFE), který umožňuje čerpat půjčky na pořízení vojenského vybavení. Na dnešním velitelském shromáždění to řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Poté na tiskové konferenci dodal, že Česko chce z druhého kola získat mírně více peněz než z prvního, v němž se rozhodlo využít půjčku ve výši přibližně 50 miliard korun. Peníze chce použít zejména na budování těžké brigády a protivzdušné obrany, ale také na pořízení radarů, munice či dronů.
„Snažíme se čerpat finanční zdroje i z jiných položek, než je samotný rozpočet obrany,“ uvedl ministr.
Evropská komise vyzvala členské státy k zapojení do druhého kola programu SAFE na konci října. K dispozici je 21,3 miliardy eur (zhruba 519 miliard korun). Státy by podle komise měly upřednostnit zejména investice do protivzdušné a protiraketové obrany, dronů a systémů proti nim, munice a raket. Možnost využít peníze z programu na pořízení systémů protivzdušné obrany zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden při návštěvě Izraele.
Návrh na zapojení do programu připravilo ministerstvo obrany společně s ministerstvem vnitra, které má rovněž zájem o pořízení dronů. Požadavky členských států EU mohou podle Zůny přesáhnout objem dostupných peněz. Česko proto bude hledat partnery pro společné projekty, s nimiž by mohlo při rozdělování peněz uspět.
O půjčku z nástroje SAFE požádala loni v listopadu ještě vláda premiéra Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet žádost letos na začátku roku upravil. Český plán schválila v březnu Evropská komise a v dubnu Rada EU. Zapojení do programu vláda definitivně schválila v polovině června. Z celkových přibližně 50 miliard korun má Česko využít zhruba 23 miliard na dostavbu dálnice D11 s vojenským využitím, 20 miliard na pořízení tanků Leopard 2A8 a osm miliard na nákup vozidel Tatra T-815.
První platbu 309 milionů eur (přes 7,5 miliardy korun) obdrželo Česko v říjnu. Babiš už dříve kritizoval předchozí vládu za to, že požádala o relativně nízkou částku.
Nástroj SAFE umožňuje členským státům čerpat zvýhodněné dlouhodobé půjčky v celkovém objemu až 150 miliard eur. Cílem programu je urychlit modernizaci ozbrojených sil, posílit evropský obranný průmysl a podpořit společné nákupy vojenského vybavení. Do prvního kola se zapojilo 19 členských zemí.