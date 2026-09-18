Šéf Colt CZ náhle končí. Zbrojařská skupina zatím nemá jeho nástupce
- Šéf zbrojařské skupiny Colt CZ Radek Musil z osobních důvodů končí ve funkci.
- Skupinu dočasně povede trojice členů představenstva, nového generálního ředitele firma teprve hledá.
- Colt CZ letos výrazně roste, za pololetí zvýšil čistý zisk téměř o 73 procent na 1,6 miliardy korun.
Generální ředitel Colt CZ Group SE (Colt CZ) Radek Musil odstoupil z osobních důvodů z čela zbrojařské skupiny, po necelých dvou letech ve funkci skončí k 30. září. Jeho nástupce firma hledá, do té doby bude ředitelské místo neobsazené. Na pozici místopředsedy představenstva, na kterou Musil rovněž rezignoval, ho od 1. října vystřídá dosavadní člen Jan Holeček, informovala v pátek v tiskové zprávě firma.
Řízení skupiny si rozdělí tři členové představenstva
Musil stál v čele Colt CZ od ledna 2025. Firma předpokládá, že nový generální ředitel bude jmenován v letošním posledním čtvrtletí až prvním kvartálu příštího roku.
Do nástupu nového šéfa bude do řízení skupiny zapojen vedle Holečka i další člen představenstva Martin Durčák a místopředseda Josef Adam. Holeček bude řídit obchod a marketing v segmentech ručních palných zbraní a munice, Durčák bude mít na starosti oblast energetických materiálů a Adam všechny ostatní oblasti, doplnili zástupci zbrojovky.
Colt CZ je předním světovým výrobcem palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky a komerční trh. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.
Colt CZ letos prudce zvýšil zisk i výnosy
Skupina sídlí v České republice a ve svých 13 výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, ve Švédsku, Švýcarsku a v Maďarsku zaměstnává více než 4 500 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha a letos v dubnu dokončila duální listing na burze Euronext Amsterdam. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
Čistý zisk holdingu Colt CZ za letošní první pololetí meziročně stoupl o 72,7 procenta na 1,6 miliardy korun, výnosy za šest měsíců roku činily 15,9 miliardy korun, proti loňskému období byly o 44,2 procenta vyšší. Z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které holding zveřejnil ve čtvrtek, stouply výnosy z prodeje zbraní, naopak u prodeje munice klesly. Firma to připisuje poklesu prodejů souvisejících s českou muniční iniciativou.