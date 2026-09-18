Stroj na peníze O2 arena vytěží další velké sousto. Davis Cup láká na tenisový šlágr
- Davis Cup se po 13 letech vrací do pražské O2 areny.
- Ta funguje jako spolehlivý stroj na peníze pro skupinu PPF.
- Díky úspěšným akcím od tenisu po hokej hala přilákala investora s globálním přesahem.
Špičky české reprezentace se vracejí na místo ikonických okamžiků domácího tenisu. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Patrik Rikl a Adam Pavlásek sehrají v pátek a v sobotu celkem pět zápasů v pražské O2 areně, kam po 13 letech opět zamíří Davis Cup.
V roce 2012 zde Češi slavili vítězství prestižního turnaje po více než třech dekádách, o rok později tu zdolali Argentinu v semifinále. Nyní se postaví elitnímu výběru USA. Lepší ze semifinálového šlágru postoupí na listopadový finálový turnaj osmi nejlepších reprezentací v Boloni.
Ve spojení s bezmála dvěma dekádami osvědčeným strojem na peníze, vysočanskou O2 arenou, tak vzniká spojení, které by mělo českému tenisu spolehlivě vydělat.
Davis Cup opět v Praze
„Myslím, že to tady bude hukot. Moc se na to těším. Hrát před patnáctitisícovým publikem v O2 areně je něco neskutečného,“ říká Adam Pavlásek. „Čeká nás tenisový svátek, jaký tu dlouho nebyl. Pokud se podíváme do historie, musíme až do roku 2017, kdy se tam hrál Laver Cup, ten však nebyl reprezentační soutěží. V Davis Cupu se zde naposledy hrálo semifinále proti Argentině, což už je třináct let,“ dodává kapitán českého týmu Tomáš Berdych.
A poptávková strana na jeho slova slyší. Už týden před vypuknutím dvoudenní akce, kterou bude vysílat Česká televize, bylo prodáno 80 procent vstupenek, prozradil šéf organizačního výboru Miroslav Malý. Jejich cena se pohybuje od 1250 do 15 tisíc korun. V případě vyprodaného víkendu by tak příjmy ze vstupného mohly přesáhnout pět desítek milionů. Vstupné má pokrýt zhruba čtyři pětiny nákladů svazu, zbytek je na sponzorech a marketingových partnerech. Po odvedení povinných deseti procent mezinárodní tenisové federaci by tak český tenis měl na akci utržit desítky milionů a vydělat.
Už nyní je tak jasné, že atraktivní sportovní event zabalený do divácky spolehlivé O2 areny zafungoval jako silné lákadlo. Spokojený je i Bestsport. Provozovatel haly ze skupiny PPF Renáty Kellnerové má získat na pronájmu mezi osmi a devíti miliony korun, vyplývá ze slov Jakuba Kotrby pro iDnes, předsedy Českého tenisového svazu. Davis Cup je pochopitelně pouze jednou akcí z mnoha. Celkem se jich v O2 areně a přilehlém multifunkčním kongresovém O2 universu loni odehrálo takřka 290. Pozornost si zaslouží především koncert Billie Eilish, jenž se s rekordními 20 209 diváky stal nejnavštěvovanější samostatnou akcí v historii haly. Billie tak sesadila z pomyslného trůnu legendární kapelu Metallica.
Spolehlivá O2 arena
Beznadějně vyprodané byly i koncerty Robbieho Williamse nebo Katy Perry. Klíčové pro využití haly byly i domácí zápasy hokejové Sparty, pomohly také firemní akce. Bestsport tak eviduje rok 2025 jako druhý nejúspěšnější ve své historii, tedy hned po roce 2024, kdy do O2 areny cestovali zájemci o mistrovství světa v hokeji. I letos šlape O2 arena naplno. Začátkem roku se do Prahy po 33 letech vrátilo mistrovství světa v krasobruslení. Podle pořadatelů šlo o divácký rekord, během šesti dnů do haly dorazilo 128 tisíc diváků. Předchozím neoficiálním rekordem mělo být zhruba 100 tisíc lidí na MS v Saitamě v roce 2023.
Funkční spojení O2 areny se žádanými eventy od Davis Cupu po koncerty světových hvězd přilákalo i Live Nation. Jeden z největších světových pořadatelů kulturních akcí získává majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli O2 areny, přilehlého O2 universa a Fora Karlín. Společný podnik zakládá spolu s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím Bestsportu arenu vlastní.
Do vysočanské haly mají v příštích letech směřovat významné investice do zmodernizování zázemí, český divák se tak má nač těšit. „Snažíme se sem dostat předsezonní přípravný zápas NBA, na nějž by mohl později navázat ligový zápas. Tam už jde brutálně o ekonomiku. Dávám tomu tři čtyři roky,“ řekl magazínu e15 zakladatel Perinvest Group a spoluvlastník Tipsportu Tomáš Petera.
PPF i Live Nation rovněž očekávají, že partnerství povede k „významnému zvýšení počtu pořádaných akcí i k růstu jejich mezinárodního významu“.
„Praha patří už řadu let k našim nejdůležitějším trhům,“ vysvětlil prezident Live Nation pro region EMEA Paul Antonio. Společnost mimo jiné pořádala nedávné evropské koncerty skupin Iron Maiden, Metallica nebo Erika Claptona.