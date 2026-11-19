Obří obchod za 15 miliard pod drobnohledem. ÚOHS začal řešit převzetí české firmy
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Francouzská skupina Paprec chce převzít českou a slovenskou část odpadové společnosti Marius Pedersen.
Hodnota transakce by podle dřívějších odhadů mohla dosáhnout až 15 miliard korun.
Akvizici nyní posuzuje ÚOHS, který musí spojení společností schválit.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat odkup české a slovenské části odpadové společnosti Marius Pedersen francouzskou společností Paprec Group. Úřad o tom informoval na webu. Paprec Group kupuje aktivity Marius Pedersen v Česku a na Slovensku od dánské skupiny Marius Pedersen. O transakci firmy informovaly v říjnu, její hodnotu neuvedly. Podle dřívějších odhadů odborníků by mohla dosahovat asi 15 miliard korun, uvedl tehdy server HN.cz.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech poskytování služeb odpadového hospodářství, energetického využívání odpadu, komunálních a environmentálních služeb, výroby a distribuce elektrické energie a tepla,“ uvedl ÚOHS.
Francouzský gigant bude působit v 15 zemích a zaměstná téměř 30 tisíc lidí
Společnost Marius Pedersen se sídlem v Hradci Králové zaměstnává v Česku zhruba 3 500 lidí na více než 80 pracovištích a zařízeních. Firma má 25 tisíc průmyslových zákazníků a téměř 2000 samosprávných celků, pro které společnost zajišťuje nakládání se dvěma miliony tun odpadu ročně. Loni měla roční obrat přes 300 milionů eur, v přepočtu 7,3 miliardy korun.
Firma Paprec bude mít po dokončení akvizice 720 provozoven v 15 zemích a zaměstnávat téměř 30 tisíc zaměstnanců. Rodinná skupina, založená v roce 1994, očekává, že do konce roku 2026 dosáhne ročního obratu téměř pět miliard eur, tedy asi 122 miliard korun.
Skupinu Paprec většinově vlastní rodina Petithugueninových, mezi akcionáře však patří také francouzská veřejná investiční banka Bpifrance, Vauban Infrastructure Partners, Crédit Agricole, BNP a Arkéa.