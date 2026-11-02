Otec vybudoval miliardový byznys, syn přebírá řízení. Brano hlásí generační výměnu
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- V čele automobilového dodavatele Brano Group vystřídal Pavla Juříčka jeho syn Václav.
Osmatřicetiletý nástupce ve firmě působí téměř 20 let a postupně přebíral její vedení.
Rodinný podnik s tržbami přes pět miliard korun zaměstnává 1600 lidí a vyrábí i v USA a Číně.
Výrobce autodílů Brano Group z Hradce nad Moravicí na Opavsku má nového ředitele. Vedení průmyslového podniku po sedmdesátiletém Pavlu Juříčkovi převzal od listopadu jeho osmatřicetiletý syn Václav Juříček. Uvedly to v pondělí Seznam Zprávy.
„Proces postupného předávání ve firmě probíhá již několik let, a proto některé části holdingu řídím již delší dobu. Nyní však přebírám odpovědnost za celé spektrum výrobních divizí a dceřiných společností, což představuje výrazně širší rozsah rozhodování i odpovědnosti za výsledky. Budu v intenzivnějším kontaktu s širším okruhem lidí – jak uvnitř skupiny, tak se zákazníky a partnery,“ uvedl Juříček, který začínal v rodinné firmě na nejnižších pozicích a působí v ní téměř 20 let. Pavel Juříček ale v Branu nadále zůstane v pozici předsedy představenstva. Kromě toho řídí PJ Holding.
Z vývojového technologa majitelem průmyslového impéria
Brano původně vzniklo jako továrna na dveřní panty a drobné železářské zboží. Na automobily se začalo orientovat postupně. Pavel Juříček do podniku nastoupil v roce 1982 jako vývojový technolog. Po roce 1989 firmu musel kvůli rozporu s vedením opustit, v privatizaci se mu ale spolu se společníky podařilo v podniku získat devětadvacetiprocentní podíl. Ten pak dokupováním akcií investičních fondů zvyšovali. Společníky vyplatil a stal se jediným vlastníkem.
V současnosti Brano vyrábí dveřní zámky, zvedací zařízení či tlumiče a patří mezi největší světové dodavatele v automobilovém průmyslu. Firma má tržby přes pět miliard korun a zaměstnává 1600 lidí. Své závody má kromě Česka i v USA a Číně.