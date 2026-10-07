Planý poplach. Obří AI datacentrum v Ralsku nevznikne, investor spekulativní projekt ruší
- Investor vycouval z plánovaného AI datacentra v Ralsku, které mělo mít výkon až 86 megawattů.
Zdroje z trhu mluví o spekulativní sázce, v lokalitě totiž chybí přívod elektřiny pro tak velký provoz.
V Česku se chystá několik dalších datacenter, největší za zhruba 90 miliard korun chce fond Gi21.
Před pár dny Českem proběhla zpráva, že by v Ralsku na Českolipsku mohlo vyrůst velké datové centrum pro umělou inteligenci s výkonem až 86 megawattů. Podle tehdejšího sdělení ČTK se mělo jednat o největší podobný komplex v zemi. Podle informací e15 nicméně investor z projektu Ralsko AI Campus vycouval a v současné době se ho nechystá realizovat.
Datové centrum v Ralsku má na papíře společnost Findome, kterou stoprocentně ovládá podnikatel Petr Šebeček. Findome se věnuje zejména byznysu s realitami a solární energetikou. Podle zdrojů e15 z trhu kolem datových center Šebeček projekt AI komplexu nabízel dalším zájemcům. Mělo jít ale spíše o spekulativní sázku.
Kde nic není, ani datacentrum nevznikne
V lokalitě například není k dispozici přívod elektrické energie v řádech, které by AI datacentrum potřebovalo. Existuje pouze nezávazný příslib o vybudování trafostanice do roku 2029. „Je to jeden z mrtvých projektů, které se na trhu občas objevují,“ řekl e15 jeden ze zdrojů, který nechce být jmenován.
Web e15 kontaktoval Šebečka s dotazy, v jaké fázi je projekt, kde vezme potřebný příkon nebo jaké budou jeho finanční náklady. Podnikatel následně vzkázal, že prozatím od akce upouští.
„Po důkladném zvážení všech aspektů jsme se rozhodli v tuto chvíli pozastavit záměr projektu AI datového centra v Ralsku a vzít zpět naši žádost o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA),“ uvedl Šebeček. „Celý projekt nyní interně vyhodnotíme a podrobíme další analýze, abychom rozhodli o jeho případné budoucí podobě a dalším postupu.“
V Česku se chystá několik AI datacenter. České Radiokomunikace rozjely stavbu objektu na okraji Prahy. V základu bude mít 26 megawattů. Pokud firma uspěje v tendru Evropské komise, rozšíří datacentrum na takzvanou evropskou AI gigafactory se zhruba 77 megawatty. Společnost MasterDC zase investuje do datacentra nedaleko Brna.
Největší akci chystá fond Gi21 podnikatele Damira Špoljariče. Jak e15 informovala, Gi21 chce po Evropě postavit osm datacenter s příkonem 800 megawattů za zhruba 90 miliard korun.