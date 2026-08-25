Pražský podnikatel rozjíždí svůj životní projekt. Ambiciózní plán spolkne 90 miliard
- Česká republika by v budoucnu měla mít poměrně silného hráče v datových centrech pro umělou inteligenci.
- Pražský podnikatel v oboru má v plánu v rámci Evropy postavit až osm takových objektů, počítá s celkovým výkonem 800 megawattů.
- Investice mají dosáhnout 3,6 miliardy eur, skoro 90 miliard korun.
Damir Špoljarič vybudoval společnost VSHosting, kterou v roce 2020 včetně datacentra v Praze prodal německé skupině Contabo, v níž nadále působí. Vedle toho rozjel firmu Alpha Aviation, největšího privátního leteckého přepravce u nás. Zároveň založil investiční podnik Gi21 Capital. Skrze něj investuje i do startupů, podařily se už dva exity. České firmy Manta a Taikun nyní mají americké majitele, první firmu získala IBM, druhou Cloudera.
Významnou nohou Gi21 má do budoucna být infrastruktura pro umělou inteligenci. „Půjde o můj zatím největší byznysový projekt,“ uvedl Špoljarič pro e15. Cíl není malý: postavit osm datacenter o celkovém výkonu 800 megawattů, každé po sto megawattech. „Půjde o jednu z největších platforem pro AI datacentra v Evropě,“ spočítal Špoljarič.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!