Poláci míří do českého výrobce armádní obuvi. Za podíl dají téměř 200 milionů
- Polský výrobce textilií a ochranného oblečení pro uniformované složky Arlen chce koupit přes 75 procent akcií obuvnické firmy Prabos plus ze Slavičína na Zlínsku.
- Odkoupí je od hlavního akcionáře Prabosu Juraje Vozára, a to ve dvou krocích za zhruba 195 milionů korun, uvedl ve čtvrtek server Seznam Zprávy.
- Informují o tom také polská média.
Polská firma svůj záměr zveřejnila v hlášení pro varšavskou burzu, kde se obchodují její akcie. Firmy podepsaly takzvané memorandum o porozumění. Transakce bude ve dvou fázích, pokud se strany nedohodnou jinak. V první fázi získá Arlen 600 tisíc akcií Prabosu, což představuje šedesátiprocentní podíl. Zaplatí za něj 6,4 milionu eur, což je téměř 155 milionů korun. Tato část obchodu má být uzavřena do 30. září, ale termín se může změnit.
Následně Arlen koupí dalších 15,66 procenta akcií. „Druhá fáze transakce má být provedena do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy investora prodávajícímu, nejpozději však do dvou let ode dne uzavření transakce," uvádí hlášení Arlenu pro varšavskou burzu. Cena by měla být kolem 40 milionů korun.
Polský server Rzeczpospolita uvedl, že společnosti se dobře znají, protože spolupracovaly na společných nabídkách v tendrech na dodávky vybavení pro polskou armádu. Nyní chtějí vytvořit jednotnou firemní skupinu. Zda k tomu skutečně dojde, se teprve uvidí.
Prabos dodává boty pro evropské armády
Prabos vyrábí pracovní obuv pro průmyslové použití, obuv pro vojenské, hasičské a policejní složky i obuv outdoorovou a loveckou. Společnost dodává či v minulosti dodávala své boty i pro armády Německa, Litvy, Švýcarska, Polska, Dánska, Lotyšska, Nizozemska nebo Velké Británie. Mezi významné tuzemské klienty patří zejména Armáda a Policie České republiky, Generální ředitelství cel, ČEZ, Lesy ČR a Škoda Auto. Firma v roce 2018 vstoupila na trh Start pražské burzy.
Firma loni utržila z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží necelých 351 milionů korun. V předchozím roce tržby činily 355 milionů korun. Čistý zisk loni klesl na 12,2 milionu korun z 30,7 milionu v roce 2024. Firma na konci loňského roku zaměstnávala 198 lidí. ČTK to ve čtvrtek zjistila z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Tradice firmy sahá do roku 1860, kdy vznikla společnost Japis, která zpracovávala usně a po první světové válce zahájila výrobu obuvi. Po znárodnění v roce 1948 přešla společnost Japis pod správu podniku Baťa a následně byla v roce 1952 začleněna do Svitu Gottwaldov. V roce 1991 se závod transformoval jako samostatná divize společnosti Svit Zlín. V roce 1993 získala společnost právní subjektivitu pod názvem Prabos a.s. Slavičín, která se postupně transformovala na současnou Prabos plus.