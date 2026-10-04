Z prémiového masa je zboží pro masy. Proč je panenka tak levná a jak to souvisí s banány
- Vepřová panenka v českých supermarketech výrazně zlevnila a z masa pro fajnšmekry se stalo akční zboží dostupné i pod 130 korun za kilogram.
Za masivním poklesem cen stojí nadprodukce vepřového v Evropě, konec grilovací sezony a omezení vývozu do Číny.
Obchodní řetězce využívají levnou panenku jako strategické lákadlo na zákazníky po vzoru banánů, píše Info.cz.
Z vepřové panenky, obvykle nejdražšího kusu vepřového masa, se v poslední době stal v Česku cenový hit. Supermarkety se předhánějí, kdo tuto potravinu nabídne levněji. Co stojí za záplavou tohoto kusu masa ve slevě v českých obchodech?
I když vepřové maso zlevnilo obecně, to, co se děje právě s vepřovými panenkami, musí každého zákazníka uhodit do očí. Není snad obchodní řetězec, který by je v akcích i mimo akce nenabízel s výraznou slevou. A to, což je pozoruhodné, nepřetržitě už takřka dva měsíce.
Panenkami zejména španělského, dánského a německého původu jsou už poměrně dlouho narvané chladicí boxy supermarketů a zatím se nezdá, že by tenhle „panenkový mejdan“ měl skončit.
Zatímco před létem stály panenky v obchodech i přes 250 korun za kilo, dnes ceny padají ke 160 a někde i ke 130 korunám. A z masa, které se obvykle krčilo v sekci toho dražšího masa pro „fajnšmekry“, se stala poživatina nabízená v hromadách.
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy má současná záplava panenek hned několik důvodů, přičemž ten první souvisí s obecným přebytkem vepřového na evropském trhu.
„Po létě narostla nabídka jatečných prasat a skončila hlavní grilovací sezóna, takže je potřeba nabízet více slev, aby se velká produkce vepřového prodala,“ napsal Tomáš Prouza Info.cz.
Panenky jako banány
K největším producentům vepřového podle něj patří Německo a po problémech s exportem způsobených mimo jiné africkým morem prasat či slabší poptávkou z Číny míří přebytky do okolních zemí – včetně Česka. A nízké nákupní ceny se přirozeně propisují do akčních cen.
„U panenky může být ten efekt viditelnější i proto, že jde o prémiově vnímanou partii, kde si lidé rádi toto maso ve slevě koupí a nákup za dobrou cenu ve slevě vnímají jako úspěšný nákup. Pokud ji obchodníci dokážou v konkrétní chvíli výhodně nakoupit, dává smysl ji do akcí opakovaně nasazovat,“ uvedl Prouza.
Současné využívání vepřových panenek je tak pro někoho paradoxně srovnatelné s efektem banánů. Banány i pomeranče patří k těm druhům potravin, u nichž si lidé dobře pamatují cenu. A proto tohle zboží obchodní řetězce využívají celá desetiletí k nalákání zákazníků.
Nyní, jak se zdá, se obvyklým lákadlem obchodníků stávají panenky. Panenka je v současné době velmi silně promovaná i v Německu. „V průběhu září ji měly současně v akci REWE, Edeka, Lidl, Netto, Metro i další; aktuálně ji ve slevě nabízejí například německý Kaufland, Penny, Lidl či Norma. Německé akční ceny se dostávají k 8 eurům za kilogram, což je na panenku opravdu nízko,“ uvedl Prouza.
To, že se z panenek kvůli současné ceně stává potravina s podobnou funkcí jako banány, potvrzuje i mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.
„Obchodní řetězce ji do akcí zařazují stále častěji, čímž z ní dělají lákadlo na zákazníky. Mezi spotřebiteli navíc její obliba roste, jde o kvalitní a na přípravu snadné maso, které ideálně vyhovuje nárokům moderní kuchyně,“ řekl Zemánek.