Po téměř 130 letech končí výroba piva v Ostravaru. Tradiční značka se stěhuje do Prahy
Ostravský pivovar Ostravar po téměř 130 letech postupně ukončí výrobu piva.
Jeho klíčové značky se od příštího roku přesunou do pražského Staropramenu.
Konec výroby v Ostravě se dotkne přibližně 120 zaměstnanců.
Ostravský pivovar Ostravar, který je součástí Pivovarů Staropramen, příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově. Ukončení výroby se dotkne přibližně 120 lidí. Ve čtvrtek to oznámila mluvčí Pivovarů Staropramen Kateřina Pavlíková.
„Rozhodnutí navazuje na dlouhodobý vývoj pivního trhu, klesající spotřebu piva, rostoucí výrobní a provozní náklady, například na obalové materiály, energie či dopravu, a potřebu efektivněji využívat výrobní kapacity v rámci celé pivovarnické sítě,“ uvedla mluvčí. Provoz v Ostravě se bude utlumovat v několika etapách, aby měli zaměstnanci dost času na přípravu.
Ostravar patří mezi deset největších pivovarů v Česku
Ostravar založený v roce 1897 je jedním z deseti největších pivovarů v Česku. Většina jeho produkce se vypije na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku. Pivovary Staropramen jsou součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Dlouhodobě jim na českém pivovarském trhu patří druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem.