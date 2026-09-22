Tradiční český výrobce po 160 letech končí. Zlomem byl covid a levná konkurence
- Průmyslová výroba knoflíků v Žirovnici na Pelhřimovsku letos skončí.
- Podniku se zvyšovaly náklady, které se nedařilo promítat do prodejních cen.
- Většina zaměstnanců se věnuje výrobě komponentů pro auta.
Společnost Knoflíkářský průmysl Žirovnice letos ukončí výrobu knoflíků, která je s městem spojená přes 160 let. Firma uvedla, že ceny nepokrývají rostoucí náklady. Informaci Pelhřimovského Deníku o ukončení tradiční výroby knoflíků potvrdil předseda správní rady Pavel Zvěřina.
Podnik s 250 zaměstnanci v současnosti produkuje hlavně komponenty pro automobilový průmysl. Výrobou knoflíků se zabývá deset lidí. S polovinou se firma dohodla na tom, že pak budou dělat jinou práci, se zbývajícími ještě bude jednat. Zvěřina uvedl, že ve spolupráci s městem by firma chtěla najít nějakou cestu, jak v Žirovnici připomínku výroby knoflíků zachovat.
Ve vysvětlení k ukončení výroby knoflíků k 1. lednu 2027 firma uvedla, že je to rozhodnutí, které se jí nepřijímalo lehce, ale ke kterému ji přivedla ekonomická realita. Za výrazný předěl označila období s covidem-19, po němž roční tržby meziročně klesaly o 10 až 20 procent.
Zvyšovaly se náklady, které se nedařilo promítat do prodejních cen knoflíků. Firma podotkla, že se změnil i oděvní průmysl, část evropských značek nechává šít oděvy v zemích s výrazně nižšími výrobními náklady. Vedle knoflíků se navíc používají i jiné druhy zapínání, jako jsou zipy, suché zipy či druky.
Výroba knoflíků má v Žirovnici tradici přes 160 let |
Od perleti k dílům pro auta
Dílnu na výrobu perleťových knoflíků založil v Žirovnici Josef Žampach v roce 1863. Z původně malého řemesla vyrostlo odvětví, které po generace živilo stovky lidí. Na počátku 20. století tam fungovaly desítky dílen a jejich výroba se dostávala i na zahraniční trhy. Po druhé světové válce na tradici navázal Knoflíkářský průmysl Žirovnice.
Výroba se v podniku postupně měnila, od přírodní perleti se přešlo i k syntetickým materiálům a novým technologiím. V roce 1994 vznikla akciová společnost a v roce 2019 byla výroba knoflíků oddělena od části pro automobilový průmysl. Pro něj firma vyrábí především plastové komponenty pro světelnou techniku. Společnost měla loni podle výroční zprávy tržby za výrobky a služby 436 milionů korun.