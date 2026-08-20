Průlom v léčbě rakoviny vystřelil akcie Moderny. Jejich hodnota se zdvojnásobila
- Akcie společnosti Moderna ve středu na burze více než zdvojnásobily hodnotu.
- Personalizovaná terapie proti rakovině od této americké biotechnologické společnosti vyvinutá ve spolupráci s americkou farmaceutickou firmou Merck totiž v pokročilé fázi klinického testování v kombinaci s přípravkem Keytruda snížila riziko návratu a šíření melanomu.
- Firmy to uvedly ve středeční tiskové zprávě.
Pozitivní výsledek testů vedl k prudkému růstu ceny akcií Moderny. Ty krátce po zahájení dnešního obchodování v New Yorku výrazně vzrostly a zhruba po hodině obchodování přidávaly 150 procent přibližně na 158 USD za kus. Akcie Mercku ve stejnou dobu vykazovaly růst o více než deset procent nad 149 dolarů.
Předběžné výsledky studie ukázaly, že léčba přípravkem Intismeran splnila jak primární cíl, jímž bylo snížení návratu rakoviny, tak i sekundární cíl, kterým bylo zabránit šíření nádorů do jiných částí těla, a to ve srovnání s léčbou samotným přípravkem Keytruda.
Jde o první pozitivní výsledek klinické studie v pokročilé fázi u vakcíny mRNA proti rakovině a o první takovou studii, která prokázala, že přidání této léčby k přípravku Keytruda u pacientů, u nichž byl melanom chirurgicky odstraněn, bylo účinnější než léčba samotným přípravkem.
Zpráva zklidní investory
Zpráva pravděpodobně uklidní obavy investorů ohledně dlouhodobého růstu obou společností, uvedla agentura Reuters. Moderna hledá možnosti růstu po úspěchu vakcíny Spikevax proti nemoci covid-19, zatímco Merck se připravuje na blížící se vypršení patentu na svůj nejúspěšnější přípravek Keytruda ve druhé polovině tohoto desetiletí.
Původní název Moderny zněl ModeRNA Therapeutics a jejím cílem bylo od začátku využití technologie mRNA k vývoji vakcín proti širokému spektru nemocí. Firma testuje například vakcíny mRNA proti HIV nebo chřipce.