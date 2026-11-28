Česká fabrika čínského giganta snila o ruských miliardách. Nyní čelí miliardové arbitráži
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- Ruský Magnitogorský metalurgický kombinát zahájil arbitráž proti českým strojírnám ŽĎAS kvůli nedokončené zakázce.
- Realizaci zakázky znemožnily mezinárodní sankce.
- Už dříve ruský podnik u soudu požadoval zhruba 1,1 miliardy korun.
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