Řidiči měli dostat alternativu k dražší naftě. Dopravci ale upozorňují na zásadní problém
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Alternativnín palivo HVO mělo být nadějí pro dieselové motory. Dopravci ale v jeho budoucnost příliš nevěří.
Nafta z odpadních olejů slibuje výrazné snížení emisí. Její cena však může zamířit opačným směrem.
Prodražit ji může zájem letecké dopravy. Na trhu navíc není dostatek surovin.
Když premiéři V4 poslali z Bratislavy předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové výzvu k odložení systému emisních povolenek do roku 2030, dotklo se to i jednoho zcela konkrétního příkladu z ranku dopravy. Zavedení povolenek pro budovy a silniční dopravu (ETS2) bude mimo jiné znamenat zdražení nafty. Přitom nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se mohou dopravci účasti na systému povolenek vyhnout – tedy alternativní palivo HVO100, není podle jejich zkušeností ekonomicky relevantní.
Jsou to tři písmena, která se měla stát nadějí nejen dopravců, ale i běžných řidičů dieselových aut. Takzvané HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Obnovitelná nafta vyráběná z odpadních tuků a olejů, má ve velkém nastoupit zhruba za rok. V té době podle současného plánu EU začnou platit emisní povolenky ETS2, což s sebou přinese zdražení benzinu a nafty a právě cena HVO, dosud vyšší než u nafty, se měla stát díky tomu atraktivnější. Nákladní dopravci tvořící páteř trhu s naftou, ale nevidí HVO jako spásu.
„HVO je přechodová záležitost. Je sice momentálně nejdostupnější, ale má omezené zdroje surovin,“ říká Jiří Chlup, ředitel vnitrostátních přeprav Raben Logistics Czech & Slovakia. Situaci přirovnává k vývoji cen nafty. „HVO je nákladově je stejně nepředvídatelné a odhaduji, že do budoucna to bude ještě horší,“ doplňuje.
I podle Aleše Willerta, generálního ředitele CS Cargo Holding, je limitem HVO jeho cena. „HVO je dražší než běžná nafta a zákazníci jsou ochotni tento rozdíl zaplatit jen v omezené míře,“ popisuje zkušenosti firmy, kde náklady na naftu tvoří přes 35 procent nákladů na provoz našich vozidel. „Povolenky v praxi nezmění, čím jezdíme, ale kolik přeprava stojí, a to nakonec zaplatí zákazníci i spotřebitelé. Účinnější by byla pozitivní motivace k obnově flotil,“ doplňuje.
Oč jde? Pro nákladní dopravu je HVO100 v současnosti nejrychlejší cestou ke snížení emisí bez nutnosti kupovat nové elektrické nebo vodíkové tahače. Ty zatím narážejí na vysokou pořizovací cenu (elektrický vyjde na šest až osm milionů, vodíkový na 10–15 milionů korun) a chybějící dobíjecí infrastrukturu.
HVO lze oproti tomu bez úprav motoru tankovat do většiny moderních dieselových kamionů i osobních aut. Ač je v Česku síť čerpacích stanic nabízejících HVO zatím malá, Evropa mu předvídá budoucnost. Jeho zdrojem je hlavně použitý kuchyňský olej, živočišné tuky z jatek a zbytky z potravinářského průmyslu. Ty se pomocí vodíku chemicky přemění na čisté uhlovodíky. Jeho výrobci jsou převážně rafinerie.
V celém životním cyklu snižuje HVO100 emise skleníkových plynů o 85 až 90 procent oproti fosilní naftě a EU ho považuje za čisté. Dodavatelé paliv za něj tedy nebudou platit emisní povolenky.
Mechanismus ETS2 a s tím spojené zdražení nafty se projeví podle současných plánů od 1. ledna 2028. Systém měl původně startovat už v roce 2027, ale Evropská unie jeho spuštění o rok odložila. O kolik paliva zdraží, záleží na budoucí ceně povolenek, případně ochranných mechanismů, o nichž se na evropské půdě stále jedná.
Řádově by za současného stavu mělo jít o jednotky korun, přičemž nafty se zdražení dotkne více než benzinu. Dnes nafta u stojanů vyjde v průměru na cenu kolem 43 korun, HVO na 51–55 korun. „Pět korun na litr pro nás znamená zvýšení nákladů o desítky milionů korun měsíčně. Takový nárůst nelze absorbovat v maržích a budeme ho proto muset promítnout do cen přeprav, standardně přes palivové doložky, které máme ve většině smluv,“ říká Aleš Willert.
Dopravci odhadují, že cena HVO nezůstane na současné hladině a vyroste spolu se zdražením nafty. S cenou HVO vzhůru mohou pohnout dvě věci – vyšší poptávka a nestabilní dostupnost základní suroviny. V poptávce hraje roli zejména zapojení letecké dopravy. Významná část současného udržitelného leteckého paliva vzniká hydroprocesní technologií HEFA, která se používá také při výrobě HVO. Obě paliva mohou soutěžit o stejné odpadní oleje a tuky. Evropská pravidla ReFuelEU Aviation od roku 2025 vyžadují minimální podíl nejméně dvě procenta udržitelných leteckých paliv (SAF), do roku 2030 má podíl vzrůst na šest procent
Základní suroviny ale není nekonečné množství. V Evropě se reálně sesbírá jen zhruba 0,7 až 1,2 milionu tun použitého kuchyňského oleje (UCO) ročně, což nestačí ani na současnou výrobu biopaliv. Pro pokrytí veškeré spotřeby nafty v evropské dopravě pomocí HVO by bylo potřeba přes 200 milionů tun těchto tuků ročně – tedy zhruba 200násobek toho, co Evropa dokáže sama vyprodukovat. Výrobci jsou proto silně závislí na dovozu použitého kuchyňského oleje z Asie, což zvyšuje riziko cenových výkyvů i podvodů, jako je vydávání panenského palmového oleje za odpadní.
Velcí dopravci se na naftu vyrobenou z oleje ale musejí dívat nejen optikou ceny. Velké firmy jako obchodní řetězce, automobilky či průmyslové podniky musejí v EU vykazovat uhlíkovou stopu celého svého dodavatelského řetězce. Na dopravce proto tlačí v tendrech, aby prokázali nižší emise – a HVO100 je jediný způsob, jak to splnit okamžitě se stávající flotilou.