Bývalá expertka na fúze a akvizice chce změnit podobu dětských ordinací. Založila soukromou kliniku
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V Česku ubývá dětských lékařů a rodičům často nezbývá než se smířit s přeplněnými čekárnami.
Kristýna Ulmanová přišla s odpovědí. Zkušenosti z velkého byznysu proměnila v soukromou dětskou kliniku.
Mama Clinic vznikla jako alternativa k přetíženému zdravotnickému systému. Její zakladatelé věří, že i dětská ordinace může fungovat jako služba, kam se rodiče rádi vracejí.
Kristýna Ulmanová a Albert Čoudek se rozhodli v malém udělat to, co dělají velké finanční skupiny. Kristýna využila své know-how z právního a byznysového prostředí a pustila se do zdravotnického byznysu. Vznikla soukromá dětská klinika Mama Clinic, která své ambice staví na dvou principech: na přístupu – nečeká vás tady přeplněná čekárna a nervózní zdravotnický personál – a na prostých počtech, jež reflektují, že v Česku odcházejí pediatři do důchodu a desítky ordinací každý rok zmizejí z trhu.
Listopadové vydání e15 magazínu popisuje zrod tohoto nevšedního byznysového nápadu.
Když vstoupíte do prostor na pomezí pražských Vinohrad a Strašnic, máte pocit, že jste zabloudili do karlínské kavárny. Teprve přítomnost lékařských přístrojů vás vyvede z omylu. Vítejte v Mama Clinic, dětské klinice nové generace. Její spoluzakladatelka Kristýna Ulmanová sem přinesla byznysové uvažování ze světa velkých investičních fondů a spojila ho s potřebou, již dnes na trhu pociťují desetitisíce rodičů: mít pro své dítě lékaře, který k péči přistupuje skutečně individuálně.
Přes fúze k zdravotnicví
Jak vlastně vznikne nápad přetvořit tradiční model dětské ordinace? Cesta Kristýny Ulmanové nevedla přes lékařskou fakultu, ale přes svět fúzí a akvizic. Jak sama popisuje, její profesní dráha odstartovala nečekaně brzy.
Jako studentka práv nastoupila už v devatenácti letech do investiční skupiny Hartenberg Capital, kde se poprvé dostala do kontaktu se zdravotnickým byznysem. Byla například u začátků sítě FutureLife, která se zaměřuje na reprodukční medicínu. „Byla to moje první práce, ale docela dost jsem se tam naučila,“ vzpomíná. Později zamířila do advokátní kanceláře, kde řešila zdravotnické transakce, a následně se přesunula do investiční skupiny Rockaway, kde se podílela na řadě významných transakcí.
Zlom přišel s mateřstvím, kdy začala vnímat rozdíl mezi tím, jak fungují služby v komerční sféře a jak vypadá realita českého zdravotnictví. „Zdravotnictví mi přišlo vždycky jako krásná disciplína. A věřím, že ji lze dělat více jako službu,“ vysvětluje primární motivaci, proč s Albertem Čoudkem začali uvažovat o vzniku zdravotnického zařízení.
130 tisíc dětí bez lékaře
Abychom pochopili, proč je projekt jako Mama Clinic nejen zajímavým nápadem, ale i může být i byznysovou trefou, musíme se podívat na tvrdá data. Česká pediatrie momentálně zažívá velké změny. Systém primární péče o děti se mění pod tíhou demografické křivky a neřešených systémových problémů. Podle oficiálních statistik ÚZIS zaniklo v Česku za posledních pět let přes 400 ordinací dětských lékařů bez jakékoli náhrady. Ministerstvo zdravotnictví sice operuje s číslem 34 tisíc dětí bez registrace, ale Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost varuje, že reálný počet dětí bez stálého pediatra se v Česku může pohybovat až okolo 130 tisíc.
A výhled do budoucna není o nic optimističtější. Průměrný věk českého pediatra aktuálně atakuje hranici 57 let a téměř polovina všech dětských lékařů je starší 60 let. Zjednodušeně řečeno: pokud by silná generace lékařů, která obor drží nad vodou, odešla zítra do penze, systém zkolabuje. Obrovský tlak zažívá především Praha a Středočeský kraj. Přestože v Praze je lékařů fyzicky nejvíce, ordinace hlásí nekompromisní „stop stavy“. Absorbují totiž nápor rodin z příměstských satelitů, kde je situace s dostupností péče vůbec nejhorší v republice.
Salon u paní doktorky
Sama Kristýna to i jako matka poznala. „Naši paní doktorku jsme měli rádi, ale na klidný rozhovor nebyl prostor. Přijdete, jste v ordinaci pět minut a v čekárně čeká dalších 20 rodin,“ popisuje vlastní zkušenost a s chladnou hlavou finanční právničky dodává, že se tomu nediví. „Systém je takhle nastavený. A když máte v kartotéce 1500 pacientů, opravdu vám nezbude čas věnovat se každé rodině tolik, kolik by potřebovala.“
Kristýna s Albertem tedy viděli na trhu mezeru. Na jedné straně stojí přetížený veřejný systém. Na druhé straně velké soukromé kliniky. Ty sice nabízejí prémiovou péči, ale pro mnoho klientů mohou působit příliš sterilně, anonymně a korporátně.
Vize Mama Clinic byla odlišná. „Představovali jsme si prostor, kam se člověk těší, jako když jdete do svého oblíbeného salonu na vlasy nebo na masáž. Dáte si kávu, jsou tam lidé, které znáte, máte je rádi. Chceme budovat komunitu a zázemí pro rodiče a jejich děti,“ přibližuje koncept.
Kristýna Ulmanová, spolumajitelka pražské kliniky Mama Clinic. |
Tento přístup prý láká dvě velmi specifické, a přitom odlišné skupiny klientů. Tou první jsou prvorodičky. Jsou často doma samy, ekonomicky zajištěné, ale plné obav z nové životní role. Potřebují někoho, kdo je provede každým detailem mateřství. Pro takové účely je prostor velkoryse dimenzován – od čekárny až po designérem navržený dětský koutek. Druhou skupinou jsou rodiče dětí, kteří v běžném systému narazili na nepochopení, nedostatek času či mají nějaké specifické zdravotní požadavky.
Koncepčně vychází prostor z dílny ateliéru Kráter Studio. Zatímco Kristýna skládala tým, spoluzakladatel Albert Čoudek proměňoval prázdné prostory v kliniku. Vedl celou realizaci, od stavby po veškerá povolení. Společně pak vytvořili koncept péče a webovou aplikaci Mama Clinic. Dnes spolu řídí provoz i marketing.
Partneři v bílých pláštích
Aby model fungoval, potřebujete specifický personál. Lékaře a sestry, kteří jsou nejen medicínsky na výši, ale mají i výjimečné komunikační schopnosti. Jak ale v době brutálního nedostatku pediatrů sehnat ty nejlepší? Odpověď zní: „Kromě moderního HR a sítí je to hlavně ten lidský prvek. Rozhodující je, že si s tím člověkem sednete. Nevedete pohovor, ale rozhovor dvou lidí, kteří chtějí dělat stejnou věc. Chceme, aby v nás lidé z týmu viděli partnery, ne šéfy.“
Kristýna Ulmanová, spolumajitelka pražské kliniky Mama Clinic. |
Hlavní lékařkou je Nikola Ot, jež prošla jak těžkým nemocničním provozem, tak prostředím soukromé kliniky. Stejně invenčně přistoupila Kristýna Ulmanová k hledání dětské sestry. „Prošla jsem snad všechny profily dětských sestřiček. Pak jsem narazila na naši zdravotní sestru Natálii Brožovou, která měla různé certifikace, od masáží bříšek po další dovednosti. Seděly jsme spolu hodinu a půl na kávě a ona mi ještě ten den volala, že do toho jde s námi.“ popisuje Ulmanová rychlý zrod týmu. Ten doplňují další odborníci, například zdravotní sestra Gabriela Dänemarková s dlouholetými zkušenostmi z oblasti neonatologie. Tým Mama Clinic pomáhá rodinám také s koordinací navazující zdravotní péče a potřebných odborných vyšetření.
Klinika nezapomíná ani na technologický přesah. Nechybí Plusoptix pro screening očních vad, bilirubinometr k neinvazivnímu měření novorozenecké žloutenky nebo přístroj na měření otoakustických emisí. Ten je důležitý pro matky, které volí stále populárnější ambulantní porody.
Nadstandardní služby poskytuje Mama Clinic na bázi placeného členství. To rodinám zajišťuje například online či telefonické konzultace i mimo ordinační dobu, dostupnost o víkendech, koordinaci navazující péče nebo klientskou zónu, přes niž se dá pohodlně objednávat a kde mají rodiče zdravotní záznamy přehledně na jednom místě.
A jaké jsou plány do budoucna? Navzdory klesající porodnosti v Česku se Kristýna a Albert nedostatku klientů nebojí. Prostor uvolněný odcházející generací starších pediatrů je obrovský. Klinika má aktuálně první desítky pacientů a velký zájem z řad těhotných žen. Velkou roli hraje organický marketing, doporučení a sociální sítě. Mama Clinic také cílí na expat komunitu, celý tým mluví plynně anglicky.
Přestože se nabízí možnost otevření dalších ordinací, Kristýna s Albertem zůstávají zatím věrní své původní butikové vizi. Na otázku, zda plánují expanzi, je odpověď jasná: „Pokud by se nám dařilo, rádi se rozrosteme. Ale že bychom měli plán být po celé republice a stát se obří sítí, to ne. Chceme si zachovat privátnost a být love brandem. Plánujeme spoustu dalších aktivit, jako jsou eventy týkající se zdraví nebo Mama Clinic podcast, kde se zaměříme na témata rodičům blízká a zodpovíme jim tak dotazy, na něž často hledají odpovědi.“