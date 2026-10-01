Česku přišlo už 92 lodí se zkapalněným plynem, většina z USA. Smlouvu má ČEZ prodloužit
- Terminál v nizozemském Eemshavenu odbavil za čtyři roky 92 lodí s LNG určeným pro Česko.
- Do tuzemska zamířilo 8,2 miliardy kubíků plynu, tedy zhruba 14měsíční česká spotřeba.
- Většina LNG pocházela z USA a dodávky pokračují bez přerušení i letos.
Terminál na zkapalněný plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu, který je v provozu od září 2022, odbavil za čtyři roky fungování celkem 92 lodí s plynem určeným pro Česko. Celkově lodě přivezly 8,2 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá zhruba 14měsíční spotřebě plynu v tuzemsku a také více než čtyřleté spotřebě všech českých domácností.
Většina plynu připlouvá ze Spojených států
Dovoz letos i přes krizi na Blízkém východě pokračuje ve stejném tempu jako loni. ČTK o tom informovala energetická společnost ČEZ. Podle ní dodávky neobsahovaly žádný plyn z Ruska, většinu tvořily lodě z USA.
Eemshaven byl prvním terminálem LNG spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie.
Jen v letošním roce do nizozemského terminálu zatím připlulo 20 lodí objednaných ČEZ s celkovým nákladem 1,8 miliardy metrů krychlových plynu.
ČEZ jedná o pokračování v Eemshavenu
„Dodávky LNG přes zařízení v Eemshavenu nám pomohly i v době energetické krize zajistit pro české domácnosti a průmysl dostatek plynu. Také současná situace přitom potvrzuje, jak důležitým rozhodnutím naše investice do kapacity v plovoucím terminálu byla.
Válka na Blízkém východě značně narušila globální obchod s plynem, zkapalněný zemní plyn pro ČEZ ale proudí do Eemshavenu bez přerušení dál. Většinu suroviny totiž vozíme tankery přímo z nalezišť ve Spojených státech,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Zapojení do fungování terminálu podle firmy pomohlo i při plánování a jednání o dodávkách. „S partnery na světovém trhu jednáme aktivně, což se nám letos velmi vyplatilo a včas jsme nakoupili LNG i v současném nedostatkovém trhu. Svoje know-how v této oblasti také neustále rozšiřujeme. Například loni jsme do terminálu úplně poprvé dopravili loď, u které jsme se postarali o celou její plavbu od jednání s dodavatelem LNG v USA a nakládku lodi až po samotnou cestu a návrat lodi,“ popsal manažer ČEZ pro LNG David Viduna.
ČEZ má kapacity pronajaté zatím do září příštího roku, vláda ale firmu letos pověřila, aby jednala o prodloužení pronájmu. Provozovatel terminálu jednání se zájemci ale dosud nedokončil. Vedle Eemshavenu plánuje ČEZ v budoucnu využívat také pevninský terminál v německém Stade a má také kontrakt s alžírskou státní společností Sonatrach.