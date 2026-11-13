Innogy od ledna zdraží elektřinu i plyn zákazníkům bez fixace. Ceny rostou o stovky korun za megawatthodinu
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- Energetická společnost innogy od začátku příštího roku zdraží elektřinu i plyn zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou, což se podle firmy dotkne menší části z jejích 1,7 milionu odběratelů.
Cena silové elektřiny bez fixace vzroste o 150 korun na 3650 korun za megawatthodinu bez DPH, u plynu dojde k navýšení o 334 korun s DPH za megawatthodinu.
Důvodem zdražování, ke kterému už přistoupili i další velcí dodavatelé včetně ČEZu, je prudký růst velkoobchodních cen energií vyvolaný konfliktem na Blízkém východě.
Energetická společnost innogy v příštím roce zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za MWh. Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku. Podle firmy se změny dotknou menší části z celkového počtu 1,7 milionu odběratelů. Drtivá většina z nich má totiž fixované ceny. Přesné číslo ale neuvedla. Vyplývá to z nových ceníků zveřejněných na webu společnosti, innogy to následně potvrdila. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
Zdražení se bude týkat stávajících i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší na 3650 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace bude od začátku roku 1674 korun za MWh bez DPH.
„Důvodem je dramatický nárůst velkoobchodních cen energií od jara letošního roku v důsledku přetrvávající krize na Blízkém východě. Zemní plyn zdražil více než dvojnásobně, elektřina téměř o 80 procent,“ uvedla firma.
Nižší cena než v roce 2024
Obchodní ředitel innogy pro segment domácností Karel Kincl dále připomněl, že zvýšení cen nastává po zlevňování v předešlých třech kalendářních letech. „Navzdory navýšení je ale cena stále nižší než v roce 2024 a ještě hluboko pod cenami roku 2023. Zákazníci však mohou ušetřit využitím fixovaných produktů, na které je nakupováno odlišným způsobem,“ podotkl Kincl.
Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil ČEZ. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZ bude od začátku roku 1438 korun za MWh bez DPH.
V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů zvyšovaly i innogy a ČEZ.
Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur, v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur. Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur za MWh.