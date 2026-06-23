Strnad ulovil manažera z americké zbrojařské špičky. Povede expanzi CSG v USA
- CSG otevírá nové zastoupení ve Washingtonu.
- Do jeho čela nastupuje bývalý manažer Northrop Grumman David Jacobs.
- Skupina Michala Strnada chce posílit své postavení na americkém obranném trhu.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) jmenovala do čela své společnosti CSG Defense North America bývalého manažera se zkušenostmi z amerických firem Northrop Grumman a Raytheon Davida Jacobse. Povede tak nové washingtonské zastoupení společnosti s cílem rozvíjet průmyslovou základnu CSG ve Spojených státech, podřízen bude přímo majiteli skupiny Michalu Strnadovi. CSG o tom v úterý informovala v tiskové zprávě.
Bývalý manažer amerických obranných gigantů v barvách CSG
Jako prezident CSG Defense North America bude Jacobs jedním z těch, kteří budou určovat dlouhodobé strategické směřování obranných aktivit CSG v Severní Americe, řídit akviziční aktivity skupiny na tamním trhu a rozvíjet vztahy na nejvyšší úrovni napříč americkým obranným průmyslem, státní správou i investiční komunitou. „Z pozice ve Washingtonu bude působit jako nejvyšší představitel skupiny CSG ve Spojených státech,“ uvádí tisková zpráva.
Jacobs působí v obranném průmyslu podle CSG více než 15 let. Naposledy byl viceprezidentem pro korporátní strategii a fúze a akvizice ve společnosti Northrop Grumman. Dříve působil také v investičním bankovnictví Merrill Lynch v Londýně a Chicagu.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody provozuje ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.