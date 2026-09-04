Krize nábytkářů dorazila i k tradičním firmám. Nejstarší továrna svého druhu čeká zpomalení růstu
- Byznys s nábytkem v Česku i okolních zemích prudce zpomaluje.
- Dopady pociťují nejen velcí hráči jako IKEA, ale i ti menší a prémioví, mezi které patří i tradiční český TON.
- Nejdéle vyrábějící továrna na světě sice prosperuje, ale očekává mírný pokles tržeb i zisku, trend hodlá zvrátit sázkou na vysokou kvalitu a silnou značku.
Obchodníci s nábytkem zažívají citelný propad trhu, který rozhodně nečekali, jak sami přiznávají. Nákupy výrobků dlouhodobé spotřeby v podobě židlí, stolů či skříní odkládají lidé i firmy.
Jednička trhu IKEA utrpěla propad zisku v uplynulém finančním roce o třetinu a také letos zůstává pod silným tlakem. I proto v tomto týdnu oznámila dlouhodobé zlevnění více než 800 výrobků v průměru o 22 procent. Krok, který marketingově označuje za „jednu z největších investic ve své historii do zlevnění“, ve skutečnosti jen odráží propad trhu a snahu přilákat návštěvníky i za cenu nižších marží.
Mimořádně náročné výzvy popsal také rodinný podnik z Humpolce Profil Nábytek a naposledy i TON, jenž vyrábí ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem ve Zlínském kraji nepřetržitě už 165 let. „Nebudu mluvit o optimistických scénářích, je to obrovský boj. Konkurenti se uchylují k dříve nemyslitelným slevám. Neplatí, že by prémiový segment trpěl méně, i tady je to masakr. Globální trh je rozkolísaný, což nám nesvědčí,“ popisuje ředitel společnosti Milan Dostalík.
Prodat nábytek je čím dál náročnější
Podnik se zhruba 350 zaměstnanci je nejstarší nepřetržitě fungující výrobnou ohýbaného nábytku na světě, týdně ho vyrobí na dva tisíce kusů. Nacházet pro ně zákazníky je však čím dál náročnější, a to nejen v Česku. Německý trh se propadá o desítky procent, zpomaluje i Švýcarsko. Výrazně rostoucí Skandinávie platí spíše za výjimku.
TON má dlouhodobě tržby kolem půl miliardy korun ročně, loni dosáhly 540 milionů a vedly k zisku 11 milionů korun. „Loňský rok nepřekonáme, letošek bude slabší v obratu i celkovém výsledku. Pokles tržeb může být do deseti procent, hospodaření zůstane ziskové,“ dodává Dostalík.
Stejně jako konkurence se i TON potýká především se zdražováním dřeva a energií. Ohýbaný nábytek totiž vyrábí pomocí vodní páry a kovových forem. Po ohnutí se díl suší a klimatizuje několik týdnů, aby se v něm vyrovnala vnitřní vlhkost.
Do ceny nábytku tak významně promlouvají náklady na energie. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh, od níž se částečně odvíjí cena elektřiny, ve středu překročila hranici 75 eur za megawatthodinu. Byla tak nejvyšší za poslední více než tři roky.
Trh brzdí na Slovensku i v Německu
„Není na to jedno zázračné řešení. My jdeme cestou kvality spojené se značkou, zase ten stroj vyladíme, o to nemám obavy. Dostáváme skvělou zpětnou vazbu od zákazníků, byť šetří. Paradoxně více ti firemní, kteří více dbají na návratnost investic. Soukromý zákazník jde více po emocích. Záleží mu na nábytku, který si pořizuje na mnoho let,“ říká Dostalík.
Brzdí celý trh, a to i v širším regionu. O ochranu před věřiteli požádal jeden z největších slovenských výrobců Decodom z Topoľčan, patrně ho čeká restrukturalizace. Asko zase zavírá prodejnu v nitranském obchodním centru Galerie a tamní web regióny.sk upozorňuje, že nemusí zůstat u jednoho zavřeného obchodu.
„Ti šťastnější počítají ztráty, jiní museli s byznysem skončit úplně a zanechali nemalé dluhy. I tak v poslední době vypadá situace nábytkářů na Slovensku. Do konkurzu spadlo více menších hráčů, nezůstává ale jen při nich,“ píše slovenská verze magazínu Forbes. Z větších společností kupí vysoké ztráty na tamním trhu například i Sconto.
O desítkách insolvencí nábytkářů reportují také média v Německu. Návrh na insolvenci podal soudu i tradiční prémiový výrobce skříní a dalšího nábytku Interlübke. „Bezprostředním spouštěčem insolvence byla válka v Íránu,“ řekl ekonomickému časopisu WirtschaftsWoche spolumajitel firmy Ralf Oehmke.
Po více než sto letech skončil na jaře berlínský rodinný obchod Möbel Hübner. Společnost se rozhodla dobrovolně zavřít kvůli klesajícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurenci z online světa.
„U části našich mladších zákazníků vidíme, že častěji investují do zážitků než do vybavení domácnosti. Svou roli hraje také horší dostupnost hypoték a rostoucí podíl nájemního bydlení, s čímž souvisí i větší zájem o udržitelnost a nákup nábytku z druhé ruky,“ popsala další důvody poklesu Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka ASKO-Nábytek.