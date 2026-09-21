Vláda vrací cenové stropy na paliva a zařízne marže rafineriím
- Vláda od 1. října obnovuje regulaci cen pohonných hmot, v rámci níž bude zastropována marže obchodníků na 2,50 koruny za litr.
Proti vysokým cenám paliv stát zároveň zasáhne dočasným snížením spotřební daně z nafty na evropské minimum 8,011 koruny za litr, přičemž daň z benzinu zůstane beze změny.
Náklady na tato opatření pomůže kompenzovat nová padesátiprocentní mimořádná daň uvalená na zvýšené marže rafinerií oproti roku 2025.
Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Stát navíc začne uplatňovat mimořádnou daň vůči rafineriím, zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku. Dnes o tom rozhodla vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo financí. Schválená opatření budou platit zatím do konce října.
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 podle údajů společnosti CCS ve čtvrtek stál průměrně 45,55 koruny, litr dieselu byl za 49,13 koruny. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od března 2022.
„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Návrat k regulaci
Vláda se tak vrátí k regulaci, kterou zavedla letos od dubna do července. Ministerstvo financí bude každý den stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které budou platit po celý následující den. Počítat je bude z klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítat k nim bude i maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropuje na 2,50 Kč za litr paliva.
Spolu s tím od října sníží část spotřební daně z motorové nafty a jejích směsí. Sazba daně klesne ze standardních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr, což podle ministerstva odpovídá nejnižší přípustné hodnotě podle evropských směrnic. Stát počítá, že to sníží příjmy do státního rozpočtu o přibližně 1,1 miliardy korun za měsíc.
Vláda zároveň uvalila mimořádnou daň na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Kabinet zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou. Výnos daně pomůže kompenzovat náklady opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot.
Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinerské činnosti alespoň ve výši 50 milionů korun ročně. Bude činit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí se vláda inspirovala podobnou daní uplatňovanou v Polsku. Inkaso daně za příjmy rafinerií uskutečněné v letošním roce by podle ministerstva mělo být zhruba 5,5 miliardy korun.
Vládní opatření vychází z podobné logiky jako daň z neočekávaných zisků (windfall tax), kterou stát v letech 2023 až 2025 uplatňoval zejména na energetické společnosti v reakci na prudké zdražení energií. Schillerová dnes uvedla, že se nyní zdaňuje část rafinerské marže, která nevznikla díky vyšší efektivitě nebo investicím, ale v důsledku bezprecedentní situace na světových trzích.