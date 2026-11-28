Z elektřiny se stává luxusní zboží. Drahý proud už zastavuje německé ocelárny a tvrdě dopadá i na české peněženky
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- Velkoobchodní ceny elektřiny v Evropě překročily 200 eur za megawatthodinu kvůli drahému plynu zasaženému válkou v Perském zálivu a zimním mrazům, píše businessový newsletter 11am.
Z energetického šoku nejvíce krvácí střední a východní Evropa – české domácnosti nesou v poměru ke kupní síle třetí nejvyšší zátěž v celé EU.
Dlouhodobou cestou k levnější elektřině pro Česko je kombinace nových jaderných bloků, přechodných plynových zdrojů, posílení přeshraničních sítí a rozvoje obnovitelných zdrojů.
Evropská elektřina začíná připomínat toaletní papír v Československu na konci osmdesátých let: všichni ji potřebují, ale je jí nedostatek. Na rozdíl od komunistické éry dnes nemáme regulované ceny, takže ji aspoň seženete. Je ale tak drahá, že se pro mnohé průmyslové firmy stává nedostupnou a domácnostem začíná dramaticky ovlivňovat rozpočet.
Měsíční kontrakty na velkoobchodní elektřinu se od loňska zdvojnásobily a tento týden překročily hranici 200 eur (4889 korun) za megawatthodinu (MWh). To jsou od energetické krize v roce 2022 nevídané ceny. V Německu kvůli tomu zastavila provoz například ocelárna Feralpi, která nakupuje proud na spotovém trhu. A může jít jen o první vlaštovku. Výpadky německých továren se promítnou i do výkonu jejich českých dodavatelů.
Nejde ovšem zdaleka jen o průmysl. Ne nadarmo nazývá Mezinárodní agentura pro energii (IEA) současnost věkem elektřiny: v éře umělé inteligence je dostatek levného proudu podmínkou prosperity a jeho nedostupnost naopak nejrychlejší cestou ke zchudnutí.
Důvodem evropských energetických strastí je dobře známá závislost kontinentu na dovozu plynu. Ta se vrací zemím EU jako bumerang už podruhé během posledních pěti let.
Evropský velkoobchodní trh s elektřinou funguje na principu marginální ceny: v řadě hodin, tedy po velkou část dne, cenu určuje nejdražší zdroj potřebný k pokrytí poptávky. A tuto roli často hrají právě plynové elektrárny. Drahý plyn tak dokáže výrazně zdražit elektřinu i v zemích, kde většinu výroby zajišťují levné bezemisní zdroje.
Válka v Perském zálivu přiškrtila dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) a ceny na evropském uzlu TTF se koncem listopadu oproti předválečné úrovni ztrojnásobily na více než 90 eur. To vše v době, kdy se Evropa složitě zbavuje závislosti na ruském plynu.
K tomu se ještě přidává první letošní zimní vlna mrazů. Ta tlačí přenosové soustavy po celém kontinentu až na hranu možností – od čtvrthodinových cenových špiček přesahujících 600 eur v Německu až po varování před napjatými dodávkami elektřiny ve Velké Británii, které včera pokračovalo už třetím dnem.
Chudne celá Evropa, jež přesouvá desítky miliard eur svého bohatství přímo do kapes vývozců ropy a plynu – od Spojených států a Norska až po blízkovýchodní petrostáty. Dopady jsou však brutálně nerovnoměrné. Zatímco v bohatých západoevropských ekonomikách dochází jen ke stagnaci či pomalému hospodářskému úpadku, chudší sousedé ve střední a východní Evropě schytávají ten nejtvrdší úder.
Málokterá země ilustruje evropské energetické útrapy tak dobře jako Česko. Podle nejnovějších údajů Eurostatu (za první pololetí roku 2026, tedy ještě před podzimním cenovým skokem) nesou české domácnosti kvůli drahé elektřině třetí nejvyšší zátěž v Evropské unii. Hůře je na tom pouze Rumunsko a Polsko. Česko je na tom z hlediska kupní síly obyvatelstva na 100 kilowatthodin dokonce hůře než Německo, které má v Evropě druhou nejdražší elektřinu hned po Irsku.
Standard kupní síly (PPS) je umělá jednotka Eurostatu, jež zohledňuje rozdíly v cenových hladinách jednotlivých států. Umožňuje tak porovnávat, jak velkou zátěž představují výdaje za elektřinu pro domácnosti v různých státech, aniž by srovnání zkreslovaly rozdíly v místních cenách a kupní síle. Z dat vyplývá, že průměrná česká domácnost utratí za elektřinu o pětinu více svého rozpočtu než průměrná evropská, a více než dvojnásobek toho, co Norové či Lucemburčané.
Pro české firmy je tlak neméně drtivý: Česko je z hlediska podílu na HDP nejprůmyslovější ekonomikou EU. Firmy tu však platí západoevropské velkoobchodní ceny elektřiny při relativně nízkých maržích.
Proč je tedy Česko zasaženo tak silně? Máme jednu z nejdražších energií v Evropě relativně k našim příjmům a zároveň jeden z nejnižších podílů výroby z obnovitelných zdrojů. Může za to uhlíkově náročný energetický mix s příliš velkým podílem výroby elektřiny z fosilních paliv.
Spalování hnědého uhlí produkuje zhruba dvakrát více oxidu uhličitého na megawatthodinu než plyn, takže vysoké ceny emisních povolenek v systému EU ETS činí tuzemskou uhelnou elektřinu mimořádně drahou a brání jí tlumit cenové šoky při zdražení plynu.
Jak si zajistit levnější proud?
Obnovitelné zdroje a bateriová úložiště dokážou výrazně snížit ceny elektřiny od jara do podzimu a vytlačit z trhu drahé uhlí zatížené emisními povolenkami. Protože však v Česku v zimě slunce téměř nesvítí, vítr ve vnitrozemí je proměnlivý a baterie vyrovnají jen denní výkyvy, nikoli celé týdny Dunkelflaute (zimního bezvětří), samotné obnovitelné zdroje nestačí.
Česko potřebuje posílit přeshraniční sítě (hlavně směrem k větrnému severu Evropy) a vybudovat stabilní zdroje pro zimní měsíce – tedy nové jaderné bloky a přechodné plynové zálohy. Teprve tato kombinace dokáže umazat vysoké náklady na uhlík a fosilní dovozy a tím ulevit peněženkám českých spotřebitelů.
Současný nešťastný český energetický mix dále zhoršují strukturální pasti, jako je propojení velkoobchodního trhu s Německem (kdy Česko dováží drahou německou elektřinu, aniž by mělo k dispozici mnohamiliardové rozpočtové dotace Berlína), zastaralá přenosová a distribuční soustava vyžadující vysoké regulované poplatky či historické doplatky na podporované zdroje energie ze solárního boomu let 2009–2010.
Nejenže čeští výrobci nesou jedny z nejvyšších nákladů na energie, ale jejich největším odběratelem je Německo, kde firmy jako už zmíněná ocelárna Feralpi dočasně zastavují výrobu, i když mají zakázkovou knihu hustě popsanou, jak píše Bloomberg.
Ve světě, který míří k plné elektrifikaci a dalšímu rychlému rozvoji AI, si Evropa nemůže dovolit mít z energie luxusní zboží. Energetika se stává jedním z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti a Česko si musí vybrat, zda bude investovat do modernizace svého energetického systému, nebo dál platit za to, že ji odkládá.