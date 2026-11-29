Češi u něj nakupují už 30 let. Známý britský řetězec nyní zvažuje přechod na franšízy
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- Britský obchodní řetězec Marks & Spencer zvažuje změnu podnikání v Česku a v Řecku.
- Firma, která v tuzemsku provozuje 15 prodejen, už jedná s potenciálními franšízovými partnery.
- Kdy by tuzemské prodejny mohly přejít pod nové provozovatele, společnost zatím neupřesnila.
Po třiceti letech působení na českém trhu zvažuje tradiční britský obchodní řetězec Marks & Spencer (M&S) změnu svého obchodního modelu. Společnost, kterou Češi znají především jako prodejce oblečení a britských potravin, jedná s potenciálními partnery o převzetí provozu tuzemských prodejen prostřednictvím franšízy. Podobný krok zvažuje také v Řecku. Firma to v pondělí oznámila na svém webu.
Marks & Spencer působí v Česku od roku 1996 a v současnosti zde provozuje 15 obchodů, na řecký trh vstoupil o šest let dříve a má tam 27 prodejen. V obou zemích podle svého vedení vidí potenciál pro další růst, hledá proto partnery, kteří by do rozvoje značky investovali. S kým konkrétně společnost jedná ani kdy by k případné změně mohlo dojít, zatím neupřesnila. Provoz obchodů by zajišťoval místní partner, který by využíval obchodní koncept britského řetězce, a značka Marks & Spencer by zůstala zachována.
Kybernetický útok na řetězec
Hospodaření společnosti Marks & Spencer se zotavuje z následků loňského kybernetického útoku, kvůli němuž musel řetězec dočasně pozastavit internetový prodej a potýkal se s problémy se zásobováním prodejen. Útočníci navíc získali osobní údaje zákazníků, mezi nimiž mohly být například adresy, telefonní čísla nebo historie objednávek. Náklady spojené s útokem dosáhly podle výročních výsledků společnosti 131,3 milionu liber (zhruba 3,83 miliardy korun).
Nejnovější hospodářské výsledky ukazují, že za pololetí končící 26. září dosáhly celkové výnosy skupiny téměř 9,2 miliardy liber (cca 269 miliard korun), přičemž meziročně se zvýšily o 15,4 procenta. Vzrostl také zisk před zdaněním, a to z loňských 3,4 milionu na 355,1 milionu liber. Skupina zároveň v aktuálním finančním roce počítá s kapitálovými výdaji kolem 750 milionů liber, které mají směřovat zejména do rozvoje prodejen, modernizace dodavatelského řetězce a do technologií. Akcie M&S od začátku letošního roku posílily asi o 38 procent.